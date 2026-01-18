عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
قطر تعلن عن تعيين ممثل لها في المجلس التنفيذي لقطاع غزة
سبوتنيك عربي
قالت قطر، اليوم الأحد، إنها "تواصل لعب دور محوري في جهود إحلال السلام الإقليمي، بما في ذلك الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، عبر التعاون مع الشركاء... 18.01.2026, سبوتنيك عربي
قطر
أخبار قطر اليوم
إسرائيل
العالم العربي
غزة
وأضاف بيان لمكتب الإعلام الدولي لقطر: "في هذا الإطار، تم تعيين، علي الذوادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، ممثلا لدولة قطر في المجلس التنفيذي لغزة، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لسكان غزة".وختم البيان: "في هذا السياق، سيواصل، علي الذوادي، نيابة عن دولة قطر، جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في غزة والمنطقة، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق مستقبل مستدام وآمن له".ومساء أمس السبت، انتقدت إسرائيل تشكيل المجلس التنفيذي لقطاع غزة، فويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود، علي الذوادي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضمن أعضائه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يوم الجمعة الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
قطر
إسرائيل
غزة
قطر تعلن عن تعيين ممثل لها في المجلس التنفيذي لقطاع غزة

11:03 GMT 18.01.2026
الدوحة، قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
قالت قطر، اليوم الأحد، إنها "تواصل لعب دور محوري في جهود إحلال السلام الإقليمي، بما في ذلك الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، عبر التعاون مع الشركاء الدوليين لخفض التوتر وتعزيز فرص السلام الدائم".
وأضاف بيان لمكتب الإعلام الدولي لقطر: "في هذا الإطار، تم تعيين، علي الذوادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، ممثلا لدولة قطر في المجلس التنفيذي لغزة، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لسكان غزة".
وأشار البيان: "لعب (الذوادي) دورا بارزا في الوساطة القطرية، من خلال تيسير الحوار مع حركة حماس وإسرائيل وشركاء الوساطة، ما ساهم في الإفراج عن عدد من الرهائن، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية، والتوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار".
وأضاف: "كما كان له دور محوري في دعم خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء النزاع، بما يعكس موقف قطر الثابت في دعم تطلعات الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في التنمية والازدهار وإقامة دولته المستقلة".
وختم البيان: "في هذا السياق، سيواصل، علي الذوادي، نيابة عن دولة قطر، جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في غزة والمنطقة، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق مستقبل مستدام وآمن له".
ومساء أمس السبت، انتقدت إسرائيل تشكيل المجلس التنفيذي لقطاع غزة، فويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود، علي الذوادي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضمن أعضائه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
وزير الخارجية المصري: ترامب دعا السيسي للانضمام إلى "مجلس السلام"
أمس, 11:20 GMT
وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يوم الجمعة الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.
ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.
ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
إعلام: ترامب يطرح مقاعد بمليار دولار في "مجلس السلام" لغزة ويحتفظ بسلطة المصادقة النهائية
00:44 GMT
كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.
ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.
