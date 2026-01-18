https://sarabic.ae/20260118/قطر-تعلن-عن-تعيين-ممثل-لها-في-المجلس-التنفيذي-لقطاع-غزة-1109359862.html

قطر تعلن عن تعيين ممثل لها في المجلس التنفيذي لقطاع غزة

قطر تعلن عن تعيين ممثل لها في المجلس التنفيذي لقطاع غزة

سبوتنيك عربي

قالت قطر، اليوم الأحد، إنها "تواصل لعب دور محوري في جهود إحلال السلام الإقليمي، بما في ذلك الوساطة بين حركة "حماس" الفلسطينية وإسرائيل، عبر التعاون مع الشركاء... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T11:03+0000

2026-01-18T11:03+0000

2026-01-18T11:03+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

إسرائيل

العالم العربي

غزة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/06/1089592310_0:81:1775:1079_1920x0_80_0_0_05b4e4dd42b1900e2db607fe6e415b67.jpg

وأضاف بيان لمكتب الإعلام الدولي لقطر: "في هذا الإطار، تم تعيين، علي الذوادي، مستشار رئيس مجلس الوزراء القطري للشؤون الاستراتيجية، ممثلا لدولة قطر في المجلس التنفيذي لغزة، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى ترسيخ الحكم الرشيد وتعزيز السلام والاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة لسكان غزة".وختم البيان: "في هذا السياق، سيواصل، علي الذوادي، نيابة عن دولة قطر، جهوده لتعزيز السلام والاستقرار في غزة والمنطقة، والمساهمة في تعزيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وتحقيق مستقبل مستدام وآمن له".ومساء أمس السبت، انتقدت إسرائيل تشكيل المجلس التنفيذي لقطاع غزة، فويرجع ذلك على الأرجح إلى وجود، علي الذوادي، ووزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ضمن أعضائه، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وكانت الإدارة الأمريكية أعلنت عن تشكيل هيئة تنفيذية جديدة ، يوم الجمعة الماضي، أوكلت إليها مهمة تحويل "رؤية مجلس السلام" إلى خطوات عملية على الأرض، وذلك لإعادة رسم مقاربة سياسية واقتصادية لإدارة المرحلة المقبلة بالقطاع.ووفق ما أعلنه البيت الأبيض، يضم هذا التشكيل شخصيات أمريكية ودولية بارزة من عوالم السياسة والدبلوماسية والمال، في مزيج يعكس الطابع متعدد المسارات للمبادرة.ويتقدم القائمة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إلى جانب المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.كما يشارك في المجلس رئيس شركة "Apollo Global Management" مارك روان، ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، ونائب مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت غابرييل، إلى جانب وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، وممثل قطري رفيع هو الدبلوماسي علي الذوادي، ومدير جهاز الاستخبارات العامة المصرية حسن رشاد، ووزيرة الدولة الإماراتية ريم الهاشمي، الدبلوماسي البلغاري السابق نيكولاي ملادينوف.ويضم التشكيل كذلك رجل الأعمال الإسرائيلي ياكير غاباي، والسياسية الهولندية السابقة سيغريد كاغ، المعروفة بخبرتها الطويلة في ملفات الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20260117/وزير-الخارجية-المصري-ترامب-دعا-السيسي-للانضمام-إلى-مجلس-السلام-1109334052.html

https://sarabic.ae/20260118/إعلام-ترامب-يطرح-مقاعد-بمليار-دولار-في-مجلس-السلام-لغزة-ويحتفظ-بسلطة-المصادقة-النهائية-1109352786.html

قطر

إسرائيل

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, إسرائيل, العالم العربي, غزة