https://sarabic.ae/20260118/وزير-الخارجية-العراقي-للرئيس-الإيراني-أمن-المنطقة-مترابط-ولا-يمكن-تجزئته-1109378597.html

وزير الخارجية العراقي للرئيس الإيراني: أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته

وزير الخارجية العراقي للرئيس الإيراني: أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بأن أمن المنطقة مترابط ولا يمكن تجزئته، مشددا على ضرورة العمل المشترك لتهيئة بيئة مستقرة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة... 18.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-18T21:43+0000

2026-01-18T21:43+0000

2026-01-18T21:43+0000

الأخبار

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/02/07/1048034610_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_977587fc85dd95afbdb1e1f7b4f071f8.jpg

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد، أن تصريحات فؤاد حسين جاءت خلال لقائه بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، في العاصمة طهران.استعرض فؤاد حسين تطورات العملية السياسية الجارية في العراق، خاصة مع قرب استكمال الاستحقاقات الدستورية باختيار رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة.وأشار وزير الخارجية العراقي إلى أن التحديات والتهديدات التي لا تزال قائمة تتطلب معالجات مختلفة تقوم على الحوار ومعالجة الأسباب الداخلية.من جانبه، استعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الظروف التي تمر بها بلاده، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع العراق وإيران، ومشددا على أهمية تعزيز الاستقرار في المنطقة لما له من تأثير مباشر على أمنها وتنميتها.وفي سياق متصل، شدد مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، على أن الأنباء المتداولة بشأن تسلل مسلحين عراقيين لإيران هي "مضللة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي والإقليمي".وقال علاوي إن "الحكومة العراقية أصدرت بيانا فيما يخص الصراع الحالي والتطورات في إيران.. وأكدت أننا لن نسمح باستخدام أراضينا لتهديد أي دولة جارة".وأضاف للموقع الإلكتروني "سكاي نيوز عربية"، بأن "ما يروج ليس إلا أخبار.. هذه معلومات تحاول زج العراق بمكان خطر.. تقارير تسلل مسلحين عراقيين لإيران هي مضللة تهدف لتضليل الرأي العام الدولي والإقليمي".وأشار علاوي إلى أن الجانب الإيراني لديه قدرات وليس بحاجة لدعمه من قبل العراق، مشددا على أن العراق ملتزم بالمعاهدات الدولية للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.وجاءت زيارة فؤاد حسين إلى طهران، على خلفية الاحتجاجات التي انطلقت في إيران، أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، بسبب انخفاض قيمة التومان الإيراني، والتي تركزت بداية على التقلبات الحادة في سعر الصرف وتأثيرها على أسعار الجملة والتجزئة.ولاحقا، تحولت الاحتجاجات في مدن إيرانية عدة إلى اشتباكات مع الشرطة، واتخذت الشعارات طابعا سياسيا، موجهة سهامها نحو النظام السياسي القائم في إيران، وأفيد بوقوع إصابات في صفوف قوات الأمن والمتظاهرين أيضًا.

https://sarabic.ae/20260117/نحن-معكم-مصيرنا-واحد-عراقيون-يخرجون-بمسيرة-تضامن-مع-إيران-ضد-تهديدات-واشنطن--1109335072.html

https://sarabic.ae/20260113/العراق-وإيران-يؤكدان-منع-أي-محاولات-تسلل-لمجموعات-إرهابية-بين-البلدين-1109211852.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, إيران