أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة

أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة

حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لقائمة أكبر الدول المصدّرة للديزل في العالم، رغم تراجع صادراتها خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024. 19.01.2026, سبوتنيك عربي

وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول مصدّرة للديزل استحوذت على نحو 76% من إجمالي الصادرات العالمية المنقولة بحرًا خلال 2025، بما يعادل 3.47 مليون برميل يوميًا من أصل 4.57 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة". وسجّلت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في صادرات الديزل ضمن قائمة كبار المصدرين لهذه المادة. وبلغت الصادرات 4.117 مليون برميل يوميًا في 2022، وارتفعت إلى 4.503 مليونًا في 2023، ثم 4.801 مليونًا في 2024، قبل أن تنخفض إلى 4.570 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع سنوي نسبته 4.8%. وفي المقابل، أشارت تقديرات "ملف الحصاد السنوي" لعام 2025 الخاص بالمنصة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على وقود الديزل، بما في ذلك الديزل الأحمر، بنحو 241 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 28.72 مليون برميل يوميًا. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة كبار المصدّرين بمتوسط صادرات بلغ 1.015 مليون برميل يوميًا في 2025، منخفضًا بنحو 43 ألف برميل يوميًا عن مستوى 2024 البالغ 1.058 مليونًا. وسجّلت السعودية أكبر معدل نمو، إذ ارتفع متوسط صادراتها من 321 ألف برميل يوميًا في 2024، إلى 377 ألفًا في 2025، بزيادة 56 ألف برميل يوميًا. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بمتوسط 325 ألف برميل يوميًا، منخفضة بنحو 13 ألفًا عن عام 2024. وأتت الدول العربية ضمن العشرة الكبار، إذ احتلت الكويت المرتبة السادسة رغم تراجع صادراتها إلى 169 ألف برميل يوميًا، مقابل 198 ألفًا في 2024. وحلّت الإمارات في المرتبة التاسعة بمتوسط 106 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا، بينما جاءت سلطنة عمان عاشرة بمتوسط 97 ألف برميل يوميًا، مسجّلة زيادة قدرها 9 آلاف برميل يوميًا، مدعومة بتشغيل مصفاة الدقم بأقصى طاقة.

