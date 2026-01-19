أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة
سبوتنيك عربي
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لقائمة أكبر الدول المصدّرة للديزل في العالم، رغم تراجع صادراتها خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول مصدّرة للديزل استحوذت على نحو 76% من إجمالي الصادرات العالمية المنقولة بحرًا خلال 2025، بما يعادل 3.47 مليون برميل يوميًا من أصل 4.57 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة". وسجّلت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في صادرات الديزل ضمن قائمة كبار المصدرين لهذه المادة. وبلغت الصادرات 4.117 مليون برميل يوميًا في 2022، وارتفعت إلى 4.503 مليونًا في 2023، ثم 4.801 مليونًا في 2024، قبل أن تنخفض إلى 4.570 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع سنوي نسبته 4.8%. وفي المقابل، أشارت تقديرات "ملف الحصاد السنوي" لعام 2025 الخاص بالمنصة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على وقود الديزل، بما في ذلك الديزل الأحمر، بنحو 241 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 28.72 مليون برميل يوميًا. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة كبار المصدّرين بمتوسط صادرات بلغ 1.015 مليون برميل يوميًا في 2025، منخفضًا بنحو 43 ألف برميل يوميًا عن مستوى 2024 البالغ 1.058 مليونًا. وسجّلت السعودية أكبر معدل نمو، إذ ارتفع متوسط صادراتها من 321 ألف برميل يوميًا في 2024، إلى 377 ألفًا في 2025، بزيادة 56 ألف برميل يوميًا. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بمتوسط 325 ألف برميل يوميًا، منخفضة بنحو 13 ألفًا عن عام 2024. وأتت الدول العربية ضمن العشرة الكبار، إذ احتلت الكويت المرتبة السادسة رغم تراجع صادراتها إلى 169 ألف برميل يوميًا، مقابل 198 ألفًا في 2024. وحلّت الإمارات في المرتبة التاسعة بمتوسط 106 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا، بينما جاءت سلطنة عمان عاشرة بمتوسط 97 ألف برميل يوميًا، مسجّلة زيادة قدرها 9 آلاف برميل يوميًا، مدعومة بتشغيل مصفاة الدقم بأقصى طاقة.
أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة

© Ahmed Jadallahمصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية
مصفاة نفط أرامكو السعودية برأس تنورة ومحطة نفط في المملكة العربية السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© Ahmed Jadallah
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لقائمة أكبر الدول المصدّرة للديزل في العالم، رغم تراجع صادراتها خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.
وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول مصدّرة للديزل استحوذت على نحو 76% من إجمالي الصادرات العالمية المنقولة بحرًا خلال 2025، بما يعادل 3.47 مليون برميل يوميًا من أصل 4.57 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة".
وسجّلت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في صادرات الديزل ضمن قائمة كبار المصدرين لهذه المادة.

وبوجه عام، تراجعت صادرات الديزل المنقولة بحرًا في 7 دول من أصل 10، مقابل ارتفاعها في 3 دول، إذ شهدت صادرات الديزل العالمية المنقولة بحرًا نموًا متواصلًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024، قبل أن تبدأ في التراجع خلال عام 2025.

وبلغت الصادرات 4.117 مليون برميل يوميًا في 2022، وارتفعت إلى 4.503 مليونًا في 2023، ثم 4.801 مليونًا في 2024، قبل أن تنخفض إلى 4.570 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع سنوي نسبته 4.8%.
وفي المقابل، أشارت تقديرات "ملف الحصاد السنوي" لعام 2025 الخاص بالمنصة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على وقود الديزل، بما في ذلك الديزل الأحمر، بنحو 241 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 28.72 مليون برميل يوميًا.
وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة كبار المصدّرين بمتوسط صادرات بلغ 1.015 مليون برميل يوميًا في 2025، منخفضًا بنحو 43 ألف برميل يوميًا عن مستوى 2024 البالغ 1.058 مليونًا.

وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمتوسط 584 ألف برميل يوميًا، مقابل 631 ألفًا في 2024، بانخفاض قدره 47 ألفًا، وحلّت الهند ثالثة بعد ارتفاع صادراتها إلى 490 ألف برميل يوميًا، بزيادة 12 ألفًا عن العام السابق.

وسجّلت السعودية أكبر معدل نمو، إذ ارتفع متوسط صادراتها من 321 ألف برميل يوميًا في 2024، إلى 377 ألفًا في 2025، بزيادة 56 ألف برميل يوميًا.
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بمتوسط 325 ألف برميل يوميًا، منخفضة بنحو 13 ألفًا عن عام 2024. وأتت الدول العربية ضمن العشرة الكبار، إذ احتلت الكويت المرتبة السادسة رغم تراجع صادراتها إلى 169 ألف برميل يوميًا، مقابل 198 ألفًا في 2024.
وجاءت هولندا سابعة بمتوسط 161 ألف برميل يوميًا، تلتها سنغافورة في المركز الثامن بمتوسط 149 ألفًا بعد انخفاض صادراتها بنحو 19 ألف برميل يوميًا.
وحلّت الإمارات في المرتبة التاسعة بمتوسط 106 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا، بينما جاءت سلطنة عمان عاشرة بمتوسط 97 ألف برميل يوميًا، مسجّلة زيادة قدرها 9 آلاف برميل يوميًا، مدعومة بتشغيل مصفاة الدقم بأقصى طاقة.
