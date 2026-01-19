https://sarabic.ae/20260119/أكبر-الدول-المصدرة-للديزل-عالميا-4-دول-عربية-في-القائمة--1109388953.html
أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة
أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة
سبوتنيك عربي
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لقائمة أكبر الدول المصدّرة للديزل في العالم، رغم تراجع صادراتها خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024. 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T11:22+0000
2026-01-19T11:22+0000
2026-01-19T11:22+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا اليوم
أخبار السعودية اليوم
سلطنة عمان
أخبار هولندا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_0:182:3500:2151_1920x0_80_0_0_ad2b497682c1d309fa3bc3b84e335f90.jpg
وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول مصدّرة للديزل استحوذت على نحو 76% من إجمالي الصادرات العالمية المنقولة بحرًا خلال 2025، بما يعادل 3.47 مليون برميل يوميًا من أصل 4.57 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة "الطاقة". وسجّلت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في صادرات الديزل ضمن قائمة كبار المصدرين لهذه المادة. وبلغت الصادرات 4.117 مليون برميل يوميًا في 2022، وارتفعت إلى 4.503 مليونًا في 2023، ثم 4.801 مليونًا في 2024، قبل أن تنخفض إلى 4.570 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع سنوي نسبته 4.8%. وفي المقابل، أشارت تقديرات "ملف الحصاد السنوي" لعام 2025 الخاص بالمنصة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على وقود الديزل، بما في ذلك الديزل الأحمر، بنحو 241 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 28.72 مليون برميل يوميًا. وتصدّرت الولايات المتحدة قائمة كبار المصدّرين بمتوسط صادرات بلغ 1.015 مليون برميل يوميًا في 2025، منخفضًا بنحو 43 ألف برميل يوميًا عن مستوى 2024 البالغ 1.058 مليونًا. وسجّلت السعودية أكبر معدل نمو، إذ ارتفع متوسط صادراتها من 321 ألف برميل يوميًا في 2024، إلى 377 ألفًا في 2025، بزيادة 56 ألف برميل يوميًا. وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بمتوسط 325 ألف برميل يوميًا، منخفضة بنحو 13 ألفًا عن عام 2024. وأتت الدول العربية ضمن العشرة الكبار، إذ احتلت الكويت المرتبة السادسة رغم تراجع صادراتها إلى 169 ألف برميل يوميًا، مقابل 198 ألفًا في 2024. وحلّت الإمارات في المرتبة التاسعة بمتوسط 106 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا، بينما جاءت سلطنة عمان عاشرة بمتوسط 97 ألف برميل يوميًا، مسجّلة زيادة قدرها 9 آلاف برميل يوميًا، مدعومة بتشغيل مصفاة الدقم بأقصى طاقة.
https://sarabic.ae/20251006/أول-دولة-في-العالم-تحظر-استيراد-شاحنات-البنزين-والديزل-1105664414.html
https://sarabic.ae/20250912/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتنظيف-التربة-المتلوثة-بالديزل-1104788461.html
https://sarabic.ae/20250909/علماء-روس-يطورون-محفزات-لتقليل-انبعاثات-محركات-الديزل-الضارة---1104644463.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104019/68/1040196852_194:0:3306:2334_1920x0_80_0_0_c6397dcc8171fa58b407a3c98d2effe4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, أخبار هولندا
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا اليوم, أخبار السعودية اليوم, سلطنة عمان, أخبار هولندا
أكبر الدول المصدرة للديزل عالميا.. 4 دول عربية في القائمة
حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على صدارتها لقائمة أكبر الدول المصدّرة للديزل في العالم، رغم تراجع صادراتها خلال عام 2025، مقارنة بعام 2024.
وأظهرت البيانات أن أكبر 10 دول مصدّرة للديزل استحوذت على نحو 76% من إجمالي الصادرات العالمية المنقولة بحرًا خلال 2025، بما يعادل 3.47 مليون برميل يوميًا من أصل 4.57 مليون برميل يوميًا، حسبما ذكرته منصة
"الطاقة".
وسجّلت المملكة العربية السعودية أكبر زيادة مطلقة في صادرات الديزل ضمن قائمة كبار المصدرين لهذه المادة.
وبوجه عام، تراجعت صادرات الديزل المنقولة بحرًا في 7 دول من أصل 10، مقابل ارتفاعها في 3 دول، إذ شهدت صادرات الديزل العالمية المنقولة بحرًا نموًا متواصلًا خلال الفترة من 2022 إلى 2024، قبل أن تبدأ في التراجع خلال عام 2025.
وبلغت الصادرات 4.117 مليون برميل يوميًا في 2022، وارتفعت إلى 4.503 مليونًا في 2023، ثم 4.801 مليونًا في 2024، قبل أن تنخفض إلى 4.570 مليون برميل يوميًا في 2025، بتراجع سنوي نسبته 4.8%.
12 سبتمبر 2025, 14:13 GMT
وفي المقابل، أشارت تقديرات "ملف الحصاد السنوي" لعام 2025 الخاص بالمنصة، إلى ارتفاع الطلب العالمي على وقود الديزل، بما في ذلك الديزل الأحمر، بنحو 241 ألف برميل يوميًا، ليصل إلى 28.72 مليون برميل يوميًا.
وتصدّرت الولايات المتحدة
قائمة كبار المصدّرين بمتوسط صادرات بلغ 1.015 مليون برميل يوميًا في 2025، منخفضًا بنحو 43 ألف برميل يوميًا عن مستوى 2024 البالغ 1.058 مليونًا.
وجاءت روسيا في المرتبة الثانية بمتوسط 584 ألف برميل يوميًا، مقابل 631 ألفًا في 2024، بانخفاض قدره 47 ألفًا، وحلّت الهند ثالثة بعد ارتفاع صادراتها إلى 490 ألف برميل يوميًا، بزيادة 12 ألفًا عن العام السابق.
وسجّلت السعودية أكبر معدل نمو، إذ ارتفع متوسط صادراتها من 321 ألف برميل يوميًا في 2024، إلى 377 ألفًا في 2025، بزيادة 56 ألف برميل يوميًا.
وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الخامس بمتوسط 325 ألف برميل يوميًا، منخفضة بنحو 13 ألفًا عن عام 2024. وأتت الدول العربية ضمن العشرة الكبار، إذ احتلت الكويت المرتبة السادسة رغم تراجع صادراتها إلى 169 ألف برميل يوميًا، مقابل 198 ألفًا في 2024.
وجاءت هولندا سابعة بمتوسط 161 ألف برميل يوميًا، تلتها سنغافورة في المركز الثامن بمتوسط 149 ألفًا بعد انخفاض صادراتها بنحو 19 ألف برميل يوميًا.
وحلّت الإمارات
في المرتبة التاسعة بمتوسط 106 آلاف برميل يوميًا، بانخفاض طفيف قدره 10 آلاف برميل يوميًا، بينما جاءت سلطنة عمان عاشرة بمتوسط 97 ألف برميل يوميًا، مسجّلة زيادة قدرها 9 آلاف برميل يوميًا، مدعومة بتشغيل مصفاة الدقم بأقصى طاقة.