https://sarabic.ae/20260119/أهالي-ضحايا-مرفأ-بيروت-يحتجون-على-تعيين-غراسيا-القزي-مديرة-للجمارك-1109392291.html

أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحتجون على تعيين غراسيا القزي مديرة للجمارك

أهالي ضحايا مرفأ بيروت يحتجون على تعيين غراسيا القزي مديرة للجمارك

سبوتنيك عربي

نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمارك قرب المدخل الرقم "3" لمرفأ بيروت، معربين عن رفضهم تعيين غراسيا القزي مديرة... 19.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-19T11:46+0000

2026-01-19T11:46+0000

2026-01-19T11:46+0000

لبنان

أخبار لبنان

ميناء

انفجار ضخم

احتجاجات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/13/1109391541_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e35cd52fdf53651c42a30371e06ba76c.jpg

التحرك الذي حمل عنوان "دم أهالينا مش ملف ترقية"، تخلله حرق للإطارات ورفع صور الضحايا، وقد أصدر الأهالي بيانا أعلنوا فيه رفضهم لما وصفوه بـ"الاستهتار الفاضح بدماء الضحايا"، مؤكدين أنهم "لن يسمحوا لغراسيا القزي بالدخول إلى مكتبها"، وأنهم "لن يتصرفوا بعد اليوم وكأنهم ينتمون إلى دولة تحترم شعبها وقضيتها".وأشار إلى أن الدولة "تدعي القانون في ما تستخدمه درعا لحماية المدعى عليهم لا لتحقيق العدالة"، متهمًا السلطات المتعاقبة بالتواطؤ عبر الصمت أو الفعل، وبالسعي إلى طي ما وصف بـ "ملف الدم" ومكافأة المتورطين أو المحميين سياسيا". وفي السياق، قالت شقيقة أحد ضحايا انفجار مرفأ بيروت، ريما الزاهد، لوكالة "سبوتنيك": "الاعتراض يأتي لأن هذا المنصب حساس ومهم للبنان ولأهالي الضحايا"، معتبرة أنه "لا يحق لغراسيا القزي الترقية وتسلم المنصب وهي مدعى عليها في ملف انفجار المرفأ، إضافة إلى ملاحقتها منذ عام 2019 بملفات أخرى". من جهتها، قالت عمّة أحد الضحايا، سامية متّا: "الأهالي كانوا يتأملون خيرا بالحكومة ورئيس الجمهورية لكنهم خذلوا"، مؤكدة أنهم "ليسوا جهة قضائية، إلا أن التعيين يشكل استفزازا، وكان يفترض انتظار صدور القرار الظني".وفي موقف قضائي، كتبت القاضي السابق غادة عون في منشور على حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي: "تعيين السيدة قزي في مركز مدير عام في الجمارك وبحقها شبهات جدية في ملف رشاوى وتبييض أموال إنما يظهر استخفافا واضحا لدى السلطة الحاكمة لجهة وجوب اعتماد معايير النزاهة والشفافية في التعيينات، وينبيء وللأسف عن استمرار نهج عدم المحاسبة والإفلات من العقاب". بدوره، كتب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي: "استمعت جيدا إلى أصوات المعترضين على التعيينات الأخيرة في الجمارك. ويهمني أن أعبر هنا عن تفهّمي الكامل لمشاعر القلق، لا سيما لدى أهالي شهداء وضحايا انفجار مرفأ بيروت، وأُؤكد لهم أن التزامي بالحقيقة الكاملة في هذه القضية هو التزام لا رجوع عنه، ولا حماية فيه لأحد على حساب القانون".ووقع انفجار مرفأ بيروت، يوم 4 أغسطس/ آب 2020، على مرحلتين في العنبر رقم 12 في المرفأ، نتجت عنه سحابة دخان ضخمة ترافقت مع موجة صادمة هزّت العاصمة.وبلغ عدد الوفيات جراء الانفجار، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، 218 شخصا، ونحو 6500 مصاب.

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

عبد القادر الباي https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1d/1106513757_0:0:854:854_100x100_80_0_0_a7c9e8dd4afc87e1998826be15cb00f5.jpg

لبنان, أخبار لبنان, ميناء, انفجار ضخم, احتجاجات, تقارير سبوتنيك, حصري