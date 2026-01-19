https://sarabic.ae/20260119/رغم-التهديدات-الإقليمية-الأجواء-العراقية-تسجل-قفزة-قياسية-في-حركة-الطيران-1109394208.html
رغم التهديدات الإقليمية… الأجواء العراقية تسجل قفزة قياسية في حركة الطيران
وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات الأمريكية لإيران، يواجه العراق تحديا كبيرا في الحفاظ على أجوائه مفتوحة للطيران، في ظل مخاوف من أي تعليق مفاجئ قد يؤثر... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T12:59+0000
2026-01-19T12:59+0000
2026-01-19T13:35+0000
وسط تصاعد التوترات الإقليمية والتهديدات الأمريكية لإيران، يواجه العراق تحديا كبيرا في الحفاظ على أجوائه مفتوحة للطيران، في ظل مخاوف من أي تعليق مفاجئ قد يؤثر على الملاحة الجوية ويكبد البلاد خسائر مالية كبيرة.
ويشهد الطلب على الأجواء العراقية ارتفاعا قياسيا نتيجة الأزمة الإقليمية وإغلاق بعض المسارات المجاورة، كالأجواء الإيرانية، ما يضع العراق
أمام اختبار حقيقي لقدرة بنيته التحتية وإدارته لمجالها الجوي الحيوي.
وأكد مدير إعلام وزارة النقل، ميثم الصافي، في حديث لـ "سبوتنيك": "الأجواء العراقية مفتوحة أمام جميع الطائرات العابرة، وفقا للقوانين والأنظمة المعتمدة دوليا"، مشيرًا إلى "تسجيل زيادة ملحوظة في عدد الرحلات الجوية التي تعبر الأجواء العراقية خلال الفترة الأخيرة".
وأوضح الصافي أن "عدد الرحلات ارتفع من نحو 350 رحلة يوميا إلى قرابة 850 رحلة، نتيجة تطوير إمكانيات الملاحة الجوية العراقية وتعزيز البنى التحتية الخاصة بها
"، مبينًا أن "الوزارة أضافت أجهزة ملاحية حديثة إلى منظومة الملاحة الجوية، ما أسهم في رفع كفاءتها واستيعاب الزيادة في حركة الطيران".
وأشار إلى أن "الرحلات العابرة للأجواء العراقية تشهد حالات ارتفاع وانخفاض طبيعية بحسب المسارات الجوية"، مؤكدا في الوقت ذاته "عدم وجود أي توجه لتقليص استخدام الأجواء العراقية، بل على العكس، هناك استفادة متزايدة من مرور الطائرات عبرها".
وأضاف: "الأجواء العراقية شهدت زيادة في حركة الطيران، لا سيما خلال فترات الأزمات الإقليمية، ومنها إغلاق الأجواء الإيرانية، حيث جرى تحويل عدد كبير من الرحلات إلى المسار الجوي العراقي، مع الالتزام الكامل بالقوانين والمعايير الدولية المعتمدة".
وتابع الصافي: "وزارة النقل تعمل بشكل مستمر على تطوير البنى التحتية للملاحة الجوية والمطارات العراقية، بما ينعكس إيجابا على زيادة عدد الطائرات العابرة للأجواء العراقية وتعزيز مكانة العراق كممر جوي مهم في المنطقة
".
وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات أمريكية من تهديدات محتملة من طهران، ما أثار مخاوف واسعة من اندلاع صراع عسكري في أي لحظة.
وقبل أيام قليلة، علّقت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" جميع رحلاتها إلى العراق ومن وإلى إسرائيل، كما أبلغت موظفيها بالاستعداد لمغادرة البلاد، في ظل تصاعد التهديدات الأمريكية ضد إيران.
العراق يحقق زيادة ملحوظة في حركة الطيران
إلى ذلك، قال مدير الملاحة الجوية العراقية، أحمد عماد، في حديث لـ "سبوتنيك": "تعمل الشركة العامة لخدمات الملاعب الجوية، إحدى تشكيلات وزارة النقل، وفق متطلبات سلطة الطيران المدني والمنظمات الدولية للطيران المدني"، مشيرا إلى أن "الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة الطائرات العابرة للأجواء العراقية".
وأوضح عماد أن "هذه الزيادة تأتي نتيجة جهود الشركة في تأهيل وتدريب وتطوير الملاكات الفنية لمراقبي الحركة الجوية والأقسام الفنية الأخرى"، مؤكدا أن "جميع هذه الإنجازات تمت بجهود وطنية عراقية خالصة دون الاعتماد على شركات خارجية".
وأضاف: "الشركة تعمل حاليا على تطوير البنى التحتية لملاحة الطيران
، من خلال شراء أجهزة ومعدات حديثة، وإعادة توزيع الفضاء الجوي العراقي، بما يضمن استيعاب الزيادة في حركة الرحلات الجوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة".
وأشار عماد إلى أن "جميع الدراسات الخاصة بهذه التطورات قد اكتملت، وأن مراحل التنفيذ ستكون متواصلة خلال الفترة القادمة، مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة في مجال الملاحة الجوية".
وأكد أن هذه الخطوات "تعكس قدرة العراق على إدارة أجوائه الوطنية بكفاءة عالية، وتعزز مكانته كمسار جوي آمن واستراتيجي في المنطقة".
وبحسب بيان صادر عن وزارة النقل العراقية، فإن إجمالي الرحلات المدنية العابرة للأجواء العراقية خلال عام 2025، بلغ 49.723 رحلة، مسجلا ارتفاعا ملموسا قياسا بالعام الماضي، نتيجة حالة الاستقرار في إدارة المجال الجوي، والتطور الحاصل في أنظمة الملاحة والمراقبة الجوية
.