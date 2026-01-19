عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
وزير الصحة السوداني: الحرب دمرت القطاع الصحي وزادت انتشار الأمراض
وزير الصحة السوداني: الحرب دمرت القطاع الصحي وزادت انتشار الأمراض
سبوتنيك عربي
أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن الحرب في البلاد أسفرت عن أضرار كبيرة للقطاع الصحي، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الصحية تعرضت لدمار ممنهج، ما انعكس... 19.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-19T01:12+0000
2026-01-19T01:13+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
وأشار الوزير السوداني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن النزاع ساهم في تفشي الأوبئة والأمراض في مختلف الولايات، مضيفًا أن مناطق دارفور وكردفان تواجه تحديات أمنية وصحية كبيرة.كما لفت إلى أن معدلات سوء التغذية ارتفعت في المناطق المحاصرة، خاصة في كردفان، محذرًا من المجازر التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في هذه المناطق، ومطالبًا بضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الولايات.وأوضح هيثم إبراهيم أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع المنظمات الأممية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وتبذل جهودًا كبيرة لتوفير التطعيمات ضد الكوليرا وحماية السكان من الأمراض المنتشرة.وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وأكد بدر عبد العاطي أن أمن السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والمنطقة العربية، مشددا على أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي إلى السودان إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى السلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والمبادرات المشتركة، واستمرار التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنهاء الحرب.وأشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في دعم جهود إنهاء الأزمة السودانية.ولفت إلى أن ما تقوم به القاهرة يعكس توجهات الحكومات المعنية إزاء الأزمة وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
وزير الصحة السوداني: الحرب دمرت القطاع الصحي وزادت انتشار الأمراض

01:12 GMT 19.01.2026 (تم التحديث: 01:13 GMT 19.01.2026)
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
أكد وزير الصحة السوداني هيثم إبراهيم، أن الحرب في البلاد أسفرت عن أضرار كبيرة للقطاع الصحي، موضحًا أن المستشفيات والمراكز الصحية تعرضت لدمار ممنهج، ما انعكس سلبًا على تقديم الخدمات الطبية.
وأشار الوزير السوداني، في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" إلى أن النزاع ساهم في تفشي الأوبئة والأمراض في مختلف الولايات، مضيفًا أن مناطق دارفور وكردفان تواجه تحديات أمنية وصحية كبيرة.
كما لفت إلى أن معدلات سوء التغذية ارتفعت في المناطق المحاصرة، خاصة في كردفان، محذرًا من المجازر التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في هذه المناطق، ومطالبًا بضمان وصول الخدمات الصحية لجميع الولايات.
نساء سودانيات نازحات من الفاشر، عاصمة شمال دارفور، ومناطق أخرى متأثرة بالصراع، يسيرن في مخيم العفاد الذي تم إنشاؤه حديثا في الدبة، ولاية شمال السودان، 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
الإمارات توقع اتفاقية دولية لدعم الجهود الإنسانية العاجلة في السودان
أمس, 12:26 GMT
وأوضح هيثم إبراهيم أن وزارة الصحة تعمل بالتعاون مع المنظمات الأممية لتوسيع نطاق الخدمات الصحية، وتبذل جهودًا كبيرة لتوفير التطعيمات ضد الكوليرا وحماية السكان من الأمراض المنتشرة.
وفي أبريل/ نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وأكد بدر عبد العاطي أن أمن السودان مرتبط ارتباطا وثيقا بأمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الأفريقي والمنطقة العربية، مشددا على أن الوقت قد حان لوضع حد للحرب واستعادة الأمن والاستقرار في السودان.
رئيس الوزراء السوداني الدكتور كامل إدريس خلال جولة تفقدية في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2026
رئيس وزراء السودان يدعو سكان الخرطوم للعودة إلى ديارهم
17 يناير, 20:37 GMT
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأممي إلى السودان إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى السلام، مؤكدا ضرورة تضافر الجهود والمبادرات المشتركة، واستمرار التواصل مع جميع الأطراف الفاعلة من أجل إنهاء الحرب.
وأشاد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان بالدور المصري المحوري في دعم جهود إنهاء الأزمة السودانية.
ولفت إلى أن ما تقوم به القاهرة يعكس توجهات الحكومات المعنية إزاء الأزمة وتسهم بفاعلية في تقريب وجهات النظر بين أطراف الصراع.
