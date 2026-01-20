https://sarabic.ae/20260120/ليفربول-يحسم-موقف-صلاح-من-خوض-مواجهة-مارسيليا-بدوري-الأبطال-1109456432.html

ليفربول يحسم موقف صلاح من خوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال

ليفربول يحسم موقف صلاح من خوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال

سبوتنيك عربي

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقف نجم المنتخب المصري محمد صلاح، من مواجهة نادي مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. 20.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-20T20:51+0000

2026-01-20T20:51+0000

2026-01-20T20:51+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

رياضة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/10/1103817002_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e7f7a63641f0ba3e23254c7fada9ff65.jpg

ونشر الموقع الرسمي للنادي، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة باللاعبين المشاركين في المباراة وكان من بينهم محمد صلاح، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.وشارك صلاح في الحصة التدريبية المفتوحة استعدادا لمباراة الغد التي تأتي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.وضم المدير الفني لـ"الريدز" آنري سلوت، محمد صلاح إلى قائمة من 20 لاعبا غادرت مطار ليفربول، بعد ظهر الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مارسيليا التي ستقام على ملعب "فيلودروم" في فرنسا.يذكر إلى أن صلاح غاب عن آخر مواجهة أوروبية لليفربول، خارج أرضه أمام إنتر ميلان الإيطالي مطلع الشهر الماضي، وذلك بعد تصريحاته القوية عقب تعادل الريدز 3-3 خارج الديار أمام ليدز يونايتد، حيث اتهم النادي بالتخلي عنه بعد تراجع النتائج.وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي الإنجليزي، لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.ويمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين.وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.

https://sarabic.ae/20260111/يتفوق-على-ميسي-ورونالدو-محمد-صلاح-يسجل-رقما-قياسيا-عالميا-1109137015.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

اللاعب محمد صلاح, ليفربول, رياضة