ليفربول يحسم موقف صلاح من خوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
ليفربول يحسم موقف صلاح من خوض مواجهة مارسيليا بدوري الأبطال
حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقف نجم المنتخب المصري محمد صلاح، من مواجهة نادي مارسيليا الفرنسي في دوري أبطال أوروبا. 20.01.2026
اللاعب محمد صلاح
ونشر الموقع الرسمي للنادي، مساء اليوم الثلاثاء، قائمة باللاعبين المشاركين في المباراة وكان من بينهم محمد صلاح، وذلك بعد عودته من المشاركة مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في المغرب.وشارك صلاح في الحصة التدريبية المفتوحة استعدادا لمباراة الغد التي تأتي ضمن الجولة السابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا.وضم المدير الفني لـ"الريدز" آنري سلوت، محمد صلاح إلى قائمة من 20 لاعبا غادرت مطار ليفربول، بعد ظهر الثلاثاء، استعدادا لمواجهة مارسيليا التي ستقام على ملعب "فيلودروم" في فرنسا.يذكر إلى أن صلاح غاب عن آخر مواجهة أوروبية لليفربول، خارج أرضه أمام إنتر ميلان الإيطالي مطلع الشهر الماضي، وذلك بعد تصريحاته القوية عقب تعادل الريدز 3-3 خارج الديار أمام ليدز يونايتد، حيث اتهم النادي بالتخلي عنه بعد تراجع النتائج.وتشير تقارير إلى أن صلاح سيواجه 4 أزمات بعد عودته إلى النادي الإنجليزي، لها أسباب فنية ونفسية وأخرى مرتبطة بجماهير النادي.ويمثل فشل منتخب مصر في الوصول إلى نهائي البطولة الأفريقية والفوز باللقب أزمة كبيرة للنجم المصري بسبب تأثيرها على معنوياته التي يمكن أن تتراجع بعد هذه التجربة وقد تمنعه من استعادة تركيزه مع النادي الإنجليزي.أما المشكلة الثالثة فترتبط بجمهور النادي الغاضب من تراجع أدائه ونتائجه بصورة دفعتهم للمطالبة بتغييرات جذرية تشمل الجهاز الفني واللاعبين.وتكمن الأزمة الرابعة في الخلاف بين صلاح ومدربه الهولندي آرني سلوت، وهي تتعلق ببقاء النجم المصري على دكة البدلاء بصورة تنذر بتجدد المواجهة بين الطرفين في توقيت حساس.
