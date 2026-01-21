https://sarabic.ae/20260121/إعمار-الجنوب-الليبي-فرص-واعدة-وتحديات-الهجرة-العكسية-1109467953.html

إعمار الجنوب الليبي: فرص واعدة وتحديات الهجرة العكسية

سبوتنيك عربي

لطالما شكّل الجنوب الليبي عمقًا جغرافيًا واقتصاديًا مهمًا للبلاد، إلا أنه ظل لسنوات طويلة خارج أولويات التنمية والإعمار، الأمر الذي انعكس سلبًا على مستوى... 21.01.2026, سبوتنيك عربي

ومع انطلاق مشاريع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا في مدن ومناطق الجنوب، بدأت ملامح مرحلة جديدة تتشكل، عنوانها معالجة الاختلالات التنموية المتراكمة ومحاولة إنصاف منطقة عانت طويلًا من التهميش. وفي ظل هذا الحراك التنموي المتصاعد، تتزامن الجهود مع بروز ظاهرة الهجرة العكسية، حيث شرع عدد من السكان في العودة إلى مدنهم وقراهم، مدفوعين بتحسن الأوضاع الأمنية وبدء تنفيذ مشاريع الإعمار. غير أن هذه التحولات تطرح تساؤلات جدية حول قدرة الدولة ومؤسساتها على استيعاب هذه العودة، وضمان استدامتها من خلال توفير مقومات الاستقرار، وفرص العمل، والخدمات، بما يسهم في معالجة جذور التهميش المزمن وتحقيق تنمية عادلة ومتوازنة في الجنوب الليبي.انطلاقة جديدةواعتبر أبو خزام أن خروج التشكيلات المسلحة من مدن الجنوب شكّل نقطة تحول أساسية، تلاها دخول الجيش وبسط الأمن كخطوة مثلى، وصولًا إلى مناطق مرزق، ما ساهم في تعزيز الاستقرار وتهيئة مناخ للمصالحة المجتمعية. وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن استرداد البيوت والمزارع إلى أصحابها يعد عملًا فعّالًا وإجراءً جوهريًا أسهم في إعادة الحقوق وبناء الثقة، مؤكدًا أن بدء الإعمار والتنمية يمثل بالفعل خطوة أولى صحيحة على المسار الاستراتيجي للنهوض بالمنطقة. لكنه شدد في المقابل على أن الطريق لا يزال طويلًا وشاقًا، وما تحقق حتى الآن لا يتعدى كونه قطرات مؤثرة وفعّالة، في وقت ينتظر فيه المواطنون المزيد من الخطوات العملية. وأكد أبو خزام أنه في حال سارت الأمور بشكل صحيح ومنهجي، فإن الجنوب الليبي قادر على التحول إلى جنة على وجه الأرض، نظرًا لما يزخر به من مشاريع حيوية وإمكانات استراتيجية كبيرة. وتطرق إلى الهجرة العكسية من الشمال إلى الجنوب، موضحًا أن ضغوط الحياة وغلاء المعيشة في المدن الشمالية تُعد من أبرز أسباب التفكير في العودة، لافتًا إلى أن التحسن الأمني والخدمي الملحوظ في الجنوب يشجع السكان على الرجوع إلى مناطقهم الأصلية، خاصة أن المواطن بطبيعته يألف مسقط رأسه، وهو من الاحتياجات الإنسانية الأساسية. بالإضافة إلى إنشاء مركز طبي متكامل يخدم كامل إقليم الجنوب ويعزز الخدمات الصحية، تأسيس جامعة كبرى متكاملة تخدم أبناء الجنوب، وإنشاء مصرف زراعي ضخم يمنح قروضًا تنموية، باعتبار فزان سلة غذاء قادرة على دعم ليبيا وربما جزء من العالم، وبناء محطة كهرباء فعّالة في فزان، وإعداد محطات للطاقة الشمسية في صحارى فزان، مع توفر الدراسات اللازمة.إضافة إلى إنشاء مصفاة نفط كخيار استراتيجي لتجاوز المختنقات، خاصة في ظل ما تشير إليه الدراسات من وجود مدخرات نفطية هائلة في الإقليم، مؤكدًا على أن هذه المشاريع تمثل مدخلًا حقيقيًا لتنمية مستدامة في الجنوب، إذا ما توفرت الإرادة السياسية والرؤية الاستراتيجية الشاملة.موقع استراتيجيفيما يرى المحلل السياسي الليبي إدريس أحميد، أن ليبيا مرت بمراحل طويلة عانت خلالها من المركزية المفرطة، وظلت تعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط التي تُوجَّه للتنمية، إلا أن هذه الأخيرة تعثرت منذ ثمانينيات القرن الماضي، الأمر الذي خلّف تداعيات اقتصادية واجتماعية عميقة أثّرت بشكل مباشر على المجتمع الليبي. غير أنه أكد أن القيادة العامة للجيش الليبي حققت إنجازًا كبيرًا تمثل في تأمين الجنوب وبسط السيطرة الأمنية عليه، إضافة إلى تأمين الحدود مع الدول الخمس المجاورة، وذلك في ظل أزمات وانقسام وفوضى سادت البلاد خلال السنوات الماضية. وأوضح أنه عند الحديث عن التهميش، فإن الجنوب كان يعاني بالفعل من تهميش كبير، إلا أن الوضع تغيّر في المرحلة الحالية، حيث يشهد الجنوب حراكًا تنمويًا ونهضة في الإعمار بعد تحقق الاستقرار الأمني، وهو ما لقي قبولًا وترحيبًا واسعًا من أهالي المنطقة. وأشار أحميد إلى أن الجنوب الليبي يشهد اليوم تحولات لافتة وتغيرًا ملموسًا، مؤكدًا أن هذا الدور التنموي لا يقتصر على الجنوب فحسب، بل يشمل مختلف مناطق ليبيا. ولفت إلى أن هذه التنمية تفتح آفاقًا اقتصادية واعدة، من شأنها توفير فرص عمل جديدة وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة مع انطلاق الأنشطة السياحية الصحراوية، والمسابقات والفعاليات المختلفة، إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية.وأكد أحميد أن هناك توجهًا دوليًا متزايدًا نحو الاستثمار والمشاريع في الجنوب الليبي، مشيرًا إلى وجود ترحيب واسع بهذا التوجه، ومعتبرًا أن استتباب الأمن كان العامل الأساسي في ذلك، وهو ما يحسب بحسب تعبيره لجهود القيادة العامة للجيش الليبي في فرض الاستقرار وتعزيز الأمن.

