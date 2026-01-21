https://sarabic.ae/20260121/دميترييف-الساونا-أهم-من-الواقع-لدى-رئيس-فنلندا-1109495489.html

دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا

دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا

سبوتنيك عربي

علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأربعاء، على تصريحات رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، قائلا إن "الساونا أهم من الواقع" بالنسبة له. 21.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-21T22:33+0000

2026-01-21T22:33+0000

2026-01-21T22:38+0000

فنلندا

كيريل دميترييف

غرينلاند

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg

وأوضح دميترييف في منشور هلى حسابه بمنصة "إكس" أن ستوب صرّح في البداية بأن أوروبا قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التصريح، واصفا ذلك بأن "الخطاب أهم من المضمون".كما أشار إلى تصريحات سابقة لستوب تحدث فيها عن إمكانية إيجاد حل لقضية غرينلاند بعد الذهاب إلى الساونا مع الزعيم الأمريكي."هل كندا التالية؟"كما تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منشور آخر عن مصير كندا، بعد أن أعلن ترامب مناقشة صفقة طويلة الأمد بشأن غرينلاند.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.

https://sarabic.ae/20260121/وزير-خارجية-الدنمارك-طموحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-لا-يمكن-تحقيقها-1109493448.html

فنلندا

غرينلاند

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

فنلندا, كيريل دميترييف, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن