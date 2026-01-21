دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
من الملعب
"نقطة" بين برشلونة وريال مدريد... وفرصة آرسنال الأخيرة لتحقيق اللقب
13:03 GMT
27 د
مساحة حرة
جوي أوردز.. حين تتحول الفنون إلى قوة اقتصادية وثقافية!
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:03 GMT
12 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
17:15 GMT
11 د
بلا قيود
خبير: الدول الأوروبية أصبحت كطفل بالغ ما زال يعيش على نفقة والديه
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
87 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
09:16 GMT
19 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
09:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
10:03 GMT
25 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
10:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السعادة واختلافها عند الشعوب والمجتمعات
12:03 GMT
25 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
12:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل ُيعيد مجلس السلام العالمي رسم السياسة الدولية بطريقة مختلفة
17:03 GMT
29 د
بلا قيود
رامي الشاعر: لا يحق لماكرون التكلم عن القانون الدولي وهو يقود حملة معادية لروسيا
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
مسؤول ليبي: البعثة الأممية لن تتمكن من إنهاء الخلافات إلا بتوافر إرادة حقيقية لدى الأطراف الليبية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا
سبوتنيك عربي
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأربعاء، على تصريحات رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، قائلا إن "الساونا أهم من الواقع" بالنسبة له. 21.01.2026
فنلندا
كيريل دميترييف
غرينلاند
العالم
أخبار العالم الآن
وأوضح دميترييف في منشور هلى حسابه بمنصة "إكس" أن ستوب صرّح في البداية بأن أوروبا قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التصريح، واصفا ذلك بأن "الخطاب أهم من المضمون".كما أشار إلى تصريحات سابقة لستوب تحدث فيها عن إمكانية إيجاد حل لقضية غرينلاند بعد الذهاب إلى الساونا مع الزعيم الأمريكي."هل كندا التالية؟"كما تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منشور آخر عن مصير كندا، بعد أن أعلن ترامب مناقشة صفقة طويلة الأمد بشأن غرينلاند.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا

22:33 GMT 21.01.2026
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأربعاء، على تصريحات رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، قائلا إن "الساونا أهم من الواقع" بالنسبة له.
وأوضح دميترييف في منشور هلى حسابه بمنصة "إكس" أن ستوب صرّح في البداية بأن أوروبا قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التصريح، واصفا ذلك بأن "الخطاب أهم من المضمون".
وزير خارجية الدنمارك: طموحات ترامب بشأن غرينلاند لا يمكن تحقيقها
21:17 GMT
كما أشار إلى تصريحات سابقة لستوب تحدث فيها عن إمكانية إيجاد حل لقضية غرينلاند بعد الذهاب إلى الساونا مع الزعيم الأمريكي.

"هل كندا التالية؟"

كما تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منشور آخر عن مصير كندا، بعد أن أعلن ترامب مناقشة صفقة طويلة الأمد بشأن غرينلاند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".
وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
