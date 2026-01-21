https://sarabic.ae/20260121/دميترييف-الساونا-أهم-من-الواقع-لدى-رئيس-فنلندا-1109495489.html
دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا
دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا
سبوتنيك عربي
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأربعاء، على تصريحات رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، قائلا إن "الساونا أهم من الواقع" بالنسبة له. 21.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-21T22:33+0000
2026-01-21T22:33+0000
2026-01-21T22:38+0000
فنلندا
كيريل دميترييف
غرينلاند
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c6d87fc388d6532f379bfcddfc947c4.jpg
وأوضح دميترييف في منشور هلى حسابه بمنصة "إكس" أن ستوب صرّح في البداية بأن أوروبا قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التصريح، واصفا ذلك بأن "الخطاب أهم من المضمون".كما أشار إلى تصريحات سابقة لستوب تحدث فيها عن إمكانية إيجاد حل لقضية غرينلاند بعد الذهاب إلى الساونا مع الزعيم الأمريكي."هل كندا التالية؟"كما تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منشور آخر عن مصير كندا، بعد أن أعلن ترامب مناقشة صفقة طويلة الأمد بشأن غرينلاند.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك بعد الحرب العالمية الثانية".وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.
https://sarabic.ae/20260121/وزير-خارجية-الدنمارك-طموحات-ترامب-بشأن-غرينلاند-لا-يمكن-تحقيقها-1109493448.html
فنلندا
غرينلاند
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/07/1107897694_17:0:977:720_1920x0_80_0_0_3abda632e4456823b7e0201107182634.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
فنلندا, كيريل دميترييف, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن
فنلندا, كيريل دميترييف, غرينلاند, العالم, أخبار العالم الآن
دميترييف: "الساونا" أهم من الواقع لدى رئيس فنلندا
22:33 GMT 21.01.2026 (تم التحديث: 22:38 GMT 21.01.2026)
علّق رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، الأربعاء، على تصريحات رئيس فنلندا، ألكسندر ستوب، قائلا إن "الساونا أهم من الواقع" بالنسبة له.
وأوضح دميترييف في منشور هلى حسابه بمنصة "إكس" أن ستوب صرّح في البداية بأن أوروبا قادرة على حماية نفسها من دون أمريكا، قبل أن يتراجع لاحقا عن هذا التصريح، واصفا ذلك بأن "الخطاب أهم من المضمون".
كما أشار إلى تصريحات سابقة لستوب تحدث فيها عن إمكانية إيجاد حل لقضية غرينلاند بعد الذهاب إلى الساونا مع الزعيم الأمريكي.
كما تساءل رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في منشور آخر عن مصير كندا، بعد أن أعلن ترامب مناقشة صفقة طويلة الأمد بشأن غرينلاند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح في وقت سابق، الأربعاء، بأنه يريد ترتيب لقاءات في أقرب وقت ممكن من أجل الحصول على جزيرة غرينلاند.
وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، اليوم الأربعاء: "لن أستخدم القوة لضم غرينلاند ولكننا نطالب بها لأنها كانت في حوزتنا وأعدناها إلى الدنمارك"، مشيرا إلى أن "واشنطن لن تتمكن من الدفاع عن غرينلاند
إذا اكتفيت بتأجير الجزيرة".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "لحمايتها، يجب امتلاكها. لا يمكن حمايتها باستئجارها. أولا من الناحية القانونية من المستحيل تماما حمايتها. وثانيا، من الناحية النفسية من ذا الذي يرغب في الدفاع عن اتفاقية ترخيص أو عقد إيجار عندما نتحدث عن كتلة جليدية ضخمة في وسط المحيط، حيث سيدور جزء كبير من القتال على تلك الكتلة الجليدية نفسها في حال نشوب حرب؟".
وأردف: "أكن احتراما هائلا لغرينلاند والدنمارك وكل دولة حليفة في الناتو تكون قادرة على حماية أراضيها"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ارتكبت تصرفا أحمقا عندما قررت رد غرينلاند إلى الدنمارك
بعد الحرب العالمية الثانية".
وفي 14 يناير/ كانون الثاني 2026، جدد ترامب تأكيده أن الولايات المتحدة
بحاجة إلى جزيرة غرينلاند لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مشيرا إلى أنه سيحاول فعل ذلك بطريقة سهلة وإذا لم تنجح سيلجأ لطريقة صعبة، على حد وصفه.