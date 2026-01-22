https://sarabic.ae/20260122/الإدارة-الذاتية-لشمال-وشرق-سوريا-تصعد-لهجتها-وتحذر-من-جرائم-حرب-في-كوباني-1109504111.html

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تصعد لهجتها وتحذر من "جرائم حرب في كوباني"

الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تصعد لهجتها وتحذر من "جرائم حرب في كوباني"

أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بيانًا شديد اللهجة، اليوم الخميس، أكدت فيه التزامها الكامل بوقف إطلاق النار، محمّلة في الوقت ذاته الفصائل المسلحة... 22.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الإدارة الذاتية، في بيانها إن "ما تتعرض له مدينة كوباني لا يندرج في إطار اعتداء عسكري عادي، بل يشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان"، مشيرة إلى أن المدينة تتعرض لهجمات مستمرة تستهدف بنيتها التحتية الحيوية.وأوضح البيان أن "كوباني تعاني حاليًا من انقطاع المياه والكهرباء وتوقف الخدمات الأساسية، نتيجة القصف والاستهداف المتكرر"، معتبرًا أن هذه الممارسات تهدف إلى شلّ الحياة اليومية للسكان.وأضافت الإدارة الذاتية أن "ما يجري في كوباني ومقاطعة الجزيرة يمثل حرب إبادة ممنهجة تهدف إلى كسر إرادة الشعب وإنهاء مكتسباته السياسية والاجتماعية"، محمّلة الجهات المعتدية المسؤولية الكاملة عن التداعيات الخطيرة للتصعيد الحالي.ووجّهت الإدارة نداء إلى "الشعب المقاوم وأصدقاء الشعب الكردي في أجزاء كردستان الأربعة وفي مختلف أنحاء العالم"، دعتهم فيه إلى رفع مستوى النضال والمقاومة في مواجهة ما وصفته بالاعتداءات المتواصلة.كما دعت المجتمع الدولي، وعلى رأسه التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، إلى التدخل العاجل والفوري لوقف الهجمات، وحماية المدنيين، ومنع تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في المنطقة.وفي وقت سابق، أكدت هيئة العمليات في الجيش السوري، استمرار عملية الانتشار في منطقة الجزيرة، داعيةً "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) إلى عدم التعرض للوحدات العسكرية، في إطار الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري للفترة الانتقالية أحمد الشرع، الأحد الماضي، لوقف إطلاق النار والاندماج الكامل لـ"قسد" في الجيش السوري.وجاء الاتفاق بين الحكومة السورية و"قسد"، بعد تطورات أمنية وعسكرية دراماتيكية خلال الأيام القليلة الماضية، متضمنًا مجموعة من البنود.ومن بين تلك البنود، دمج جميع المؤسسات المدنية في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، ضمن مؤسسات الدولة وهياكلها، على أن تلتزم "قسد" بتزويد دمشق بأسماء ضباط الجيش السابق إبان حكم الرئيس السوري السابق بشار الأسد، شمال شرقي سوريا.ووفقا لنص الاتفاق، تلتزم قيادة "قسد" بالامتناع عن دمج عناصر الجيش السابق في صفوفها، مع تسليم محافظتي الرقة ودير الزور إداريا وعسكريا للحكومة السورية بشكل فوري، فضلا عن انسحاب "قسد" إلى شرق نهر الفرات، تمهيدا لإعادة الانتشار.وشمل الاتفاق وقفا فوريا وشاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات وخطوط التماس، مع دمج أفراد "قسد" ضمن هياكل وزارتي الدفاع والداخلية على أساس فردي، واستلام الحكومة كل المعابر الحدودية وحقول النفط في الحسكة.وينص الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي بتعيين مرشح لتولي منصب محافظ الحسكة ضمانة للتمثيل المحلي، وإزالة الوجود العسكري الثقيل من مدينة عين العرب كوباني، وتشكيل قوة أمنية فيها من سكان المدينة، مع الإبقاء على قوة شرطة محلية ترتبط إداريا بوزارة الداخلية.وتضمنت بنود الاتفاق "دمج الجهة المسؤولة عن سجناء تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة) والمخيمات ضمن الحكومة، مع اعتماد مرشحين من قوات "قسد" لتولي مناصب عسكرية وأمنية ومدنية رفيعة ضمن هيكل الدولة، مع التزام الدولة بمواصلة مكافحة الإرهاب كعضو بالتحالف الدولي وبالتنسيق مع واشنطن".

