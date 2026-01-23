https://sarabic.ae/20260123/دراسة-توضح-كيف-يتمرد-الدماغ-عند-الحرمان-من-النوم؟-1109554314.html
دراسة توضح كيف يتمرد الدماغ عند الحرمان من النوم؟
دراسة توضح كيف يتمرد الدماغ عند الحرمان من النوم؟
سبوتنيك عربي
يعاني كثيرون من آثار ليلة نوم سيئة، مثل ضعف التركيز، وشرود الذهن، وبطء ردود الفعل. غير أن دراسة علمية حديثة أظهرت أن تأثير الحرمان من النوم على الدماغ أعمق... 23.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-23T10:25+0000
2026-01-23T10:25+0000
2026-01-23T10:25+0000
مجتمع
منوعات
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100146429_0:79:1616:988_1920x0_80_0_0_e85690e64f430271f8b72da836f2e978.jpg
ووفقاً لبحث أجراه علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ونُشر في مجلة Nature Neuroscience، فإن الدماغ عند الحرمان من النوم لا يكتفي بالشعور بالإرهاق، بل يدخل في حالة تشبه النوم الجزئي رغم بقاء الشخص مستيقظاً، بحسب ما ذكر موقع "ساينس دايلي". وخلال هذه الحالة، يميل الدماغ إلى تفعيل آليات الصيانة الداخلية بدلاً من الحفاظ على التركيز والانتباه. وخلال النوم الطبيعي، يقوم السائل الدماغي الشوكي بغسل الدماغ والتخلص من الفضلات المتراكمة أثناء اليقظة، وهي عملية أساسية لصحة الدماغ وتحدث عادة أثناء النوم فقط. إلا أن الدراسة تشير إلى أنه عند نقص النوم، يحاول الدماغ تعويض هذا النقص.ويؤدي ذلك إلى لحظات قصيرة من “الانطفاء الذهني”، يفقد فيها الإنسان انتباهه بشكل مؤقت. وقالت الباحثة لورا لويس، المشرفة على الدراسة، إن ظهور هذه الموجات أثناء اليقظة "يأتي بثمن واضح، يتمثل في فشل الانتباه في تلك اللحظات". وشملت الدراسة 26 متطوعاً خضعوا لاختبارين؛ أحدهما بعد نوم طبيعي، والآخر بعد حرمان كامل من النوم. وفي صباح اليوم التالي، أُجريت لهم اختبارات لقياس الانتباه، بالتزامن مع مراقبة نشاط الدماغ باستخدام تخطيط كهربائي الدماغ (EEG) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI). ولم تقتصر هذه الظاهرة على الدماغ فقط، إذ لاحظ الباحثون تغيرات جسدية متزامنة مع لحظات الشرود، شملت تباطؤ ضربات القلب والتنفس، وانقباض حدقة العين. وظهرت هذه التغيرات قبل فقدان الانتباه بثوانٍ، ما يشير إلى وجود نظام واحد يتحكم في الانتباه ووظائف جسدية أساسية في آن واحد. وتخلص الدراسة إلى أن الدماغ، عند الحرمان من النوم، يحاول تعويض ذلك عبر تفعيل آليات الصيانة الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأداء الذهني. وهو ما يفسر ظهور الشخص بمظهر المستيقظ، مع عجزه عن التركيز أو اتخاذ قرارات دقيقة. وحذر الباحثون من أن هذه اللحظات القصيرة من فقدان الانتباه قد تكون خطيرة في مواقف مثل القيادة أو الأعمال التي تتطلب درجة عالية من التركيز، مؤكدين أن النوم ليس ترفاً، بل ضرورة حيوية لصحة الدماغ ووظائفه.
https://sarabic.ae/20260112/الكوابيس-المتكررة-تعكس-اعتلالا-عصبيا-كامنا-وليس-مجرد-اضطراب-في-النوم-1109172399.html
https://sarabic.ae/20251215/النوم-لساعات-طويلة-قد-يكون-إنذارا-لمشكلات-صحية-خطيرة-1108192713.html
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/04/1100146429_102:0:1538:1077_1920x0_80_0_0_f4b8a5b6ffdd4fe619cfa5e9e512d6f4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, الولايات المتحدة الأمريكية
دراسة توضح كيف يتمرد الدماغ عند الحرمان من النوم؟
يعاني كثيرون من آثار ليلة نوم سيئة، مثل ضعف التركيز، وشرود الذهن، وبطء ردود الفعل. غير أن دراسة علمية حديثة أظهرت أن تأثير الحرمان من النوم على الدماغ أعمق وأكثر تعقيداً مما هو شائع.
ووفقاً لبحث أجراه علماء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ونُشر في مجلة Nature Neuroscience، فإن الدماغ عند الحرمان من النوم لا يكتفي بالشعور بالإرهاق، بل يدخل في حالة تشبه النوم الجزئي رغم بقاء الشخص مستيقظاً، بحسب ما ذكر موقع
"ساينس دايلي".
وخلال هذه الحالة، يميل الدماغ إلى تفعيل آليات الصيانة الداخلية بدلاً من الحفاظ على التركيز والانتباه.
وخلال النوم
الطبيعي، يقوم السائل الدماغي الشوكي بغسل الدماغ والتخلص من الفضلات المتراكمة أثناء اليقظة، وهي عملية أساسية لصحة الدماغ وتحدث عادة أثناء النوم فقط. إلا أن الدراسة تشير إلى أنه عند نقص النوم، يحاول الدماغ تعويض هذا النقص.
وأوضحت النتائج أنه عند تراجع التركيز المفاجئ، تبدأ موجات من السائل الدماغي الشوكي بالخروج من الدماغ ثم العودة إليه، في مشهد مماثل لما يحدث أثناء النوم.
ويؤدي ذلك إلى لحظات قصيرة من “الانطفاء الذهني”، يفقد فيها الإنسان انتباهه بشكل مؤقت.
وقالت الباحثة لورا لويس، المشرفة على الدراسة، إن ظهور هذه الموجات أثناء اليقظة "يأتي بثمن واضح، يتمثل في فشل الانتباه في تلك اللحظات".
15 ديسمبر 2025, 15:25 GMT
وشملت الدراسة 26 متطوعاً خضعوا لاختبارين؛ أحدهما بعد نوم طبيعي، والآخر بعد حرمان كامل من النوم.
وفي صباح اليوم التالي، أُجريت لهم اختبارات لقياس الانتباه، بالتزامن مع مراقبة نشاط الدماغ
باستخدام تخطيط كهربائي الدماغ (EEG) والتصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI).
وأظهرت النتائج أن المشاركين المحرومين من النوم كانوا أبطأ في الاستجابة، وأحياناً يفشلون في ملاحظة إشارات بسيطة. وفي اللحظات نفسها، رصد الباحثون خروج السائل الدماغي الشوكي من الدماغ وعودته عند استعادة الانتباه.
ولم تقتصر هذه الظاهرة على الدماغ فقط، إذ لاحظ الباحثون تغيرات جسدية متزامنة مع لحظات الشرود، شملت تباطؤ ضربات القلب والتنفس، وانقباض حدقة العين.
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT
وظهرت هذه التغيرات قبل فقدان الانتباه
بثوانٍ، ما يشير إلى وجود نظام واحد يتحكم في الانتباه ووظائف جسدية أساسية في آن واحد.
وتخلص الدراسة إلى أن الدماغ، عند الحرمان من النوم، يحاول تعويض ذلك عبر تفعيل آليات الصيانة الداخلية، حتى وإن كان ذلك على حساب الأداء الذهني. وهو ما يفسر ظهور الشخص بمظهر المستيقظ، مع عجزه عن التركيز أو اتخاذ قرارات دقيقة.
وحذر الباحثون من أن هذه اللحظات القصيرة من فقدان الانتباه قد تكون خطيرة في مواقف مثل القيادة أو الأعمال التي تتطلب درجة عالية من التركيز، مؤكدين أن النوم ليس ترفاً، بل ضرورة حيوية لصحة الدماغ ووظائفه.