الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم

الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم

يربط تحليل أجرته جامعة برمنغهام بين الكوابيس الأسبوعية المتكررة وزيادة خطر التدهور المعرفي بمقدارأربعة أضعاف في منتصف العمر، وبمقدار الضعف في تشخيص الخرف لدى... 12.01.2026

يُخصص الإنسان ما يقارب ست سنوات من حياته للأحلام خلال دورات حركة العين السريعة، ومع ذلك، لا يزال هذا الجانب من النوم غير مدروس بشكل كافٍ من الناحية الطبية. تكشف دراسة أجراها أبيديمي أوتايكو، الباحث السريري الأكاديمي في المعهد الوطني للبحوث الصحية، ونُشرت سابقا في مجلة لانسيت للطب السريري الإلكتروني، أن الكوابيس قد تكون مؤشرا مبكرا للتنكس العصبي، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.وأظهرت الكوابيس الأسبوعية ارتفاعا كبيرا في المخاطر:من المرجح أن الكوابيس تُظهر تنكسا عصبيا مبكرا من خلال اضطراب تنظيم نوم حركة العين السريعة، حيث تتدهور نوى جذع الدماغ (الموضع الأزرق، والسقيفة الجسرية السويقية) المسؤولة عن ارتخاء العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة ومعالجة التهديدات في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر واعتلالات السينوكلين.تظهرالنتائج اتجاهان سببيان محتملان:علاج الكوابيس لتعديل مسار المرضتستجيب الكوابيس المتكررة بشكل ملحوظ للعلاج بالتدريب على التصور الذهني (IRT)، وهو تدخل غير دوائي يُجرى كخط علاج أولي، حيث يُعيد صياغة سيناريوهات الكوابيس أثناء اليقظة. لذا تُعد الكوابيس الأسبوعية من الأعراض المبكرة للخرف التي تستدعي التدخل، حيث تزيد من خطر الإصابة بالخرف بمقدار 2-5 أضعاف، وهو خطر يفوق بكثير العديد من العوامل الوعائية، وخاصة لدى الرجال.قد يُتيح الفحص الروتيني للكوابيس التدخلات قبل عقود من ظهور الخرف السريري، ويُوفر العلاج بالتصوير بالرنين المغناطيسي إمكانية تعديل مسار المرض، ويتوجب على الأطباء الآن فحص المعاناة الليلية بالتزامن مع حالات النعاس النهاري، إذ تتجلى صحة الدماغ بوضوح أكبر عندما نُغمض أعيننا.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبيردراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلبمقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال

