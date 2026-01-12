الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
09:19 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دور الستة عشر من كأس الأمم الأفريقية 2025: المنطق ينتصر
10:30 GMT
29 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
في يناير نقرر وفي فبراير ننسى… ما سر اختفاء قرارات رأس السنة بعد أسابيع قليلة؟
11:34 GMT
14 د
طرائف سبوتنيك
رجل يعثر على سيارته بعد اختفائها عشرين عامًا
11:48 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
12:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
13:46 GMT
14 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:33 GMT
7 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
17:40 GMT
20 د
عالم سبوتنيك
تأكيد تركي على قرب الاتفاق حول أوكرانيا.. اتفاق بين الجيش وقسد على وقف العمليات في حلب
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما هي الأهداف والأسباب الحقيقية التي بدأت تتكشف للحرب الأوكرانية بعد مضي أربع سنوات عليها؟... يوضح خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
09:16 GMT
13 د
مرايا العلوم
حضارة غريبة لمجتمع من الذكاء الاصطناعي، وتقنية ثورية لتحلية المياه في أعماق البحر
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
خارج الصورة النمطية... نساء يقتحمن مهن الرجال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
أزمة حرية الصحافة.. كيف تتحول الحوكمة الضعيفة إلى تهديد عالمي؟
11:29 GMT
30 د
نبض افريقيا
انتهاء أطول انتخابات نيابية في التاريخ السياسي المصري الحديث بإعلان النتائج النهائية
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:48 GMT
11 د
مساحة حرة
استرداد الآثار المنهوبة... استراتيجية مصرية لصون هويتها التاريخية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ألكسندر غريبويديف: كيف يجتمع الأديب والدبلوماسي في شخص واحد
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:33 GMT
16 د
بلا قيود
عدنان منصور: ما يطالب به ترامب حول غرينلاند يشكل ظاهرة استثنائية في العلاقات الدولية
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
تحالف ثلاثي بين تركيا وباكستان والسعودية.. هل ستسمح أمريكا بتمرير هذا الاتفاق؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
جوائز كأس الأمم الأفريقية.. ما حصيلة المكافآت التي ينتظرها المتأهلون لنصف النهائي.. وكيف يعوض المغرب ما أنفقه؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
91 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260112/الكوابيس-المتكررة-تعكس-اعتلالا-عصبيا-كامنا-وليس-مجرد-اضطراب-في-النوم-1109172399.html
الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم
الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم
سبوتنيك عربي
يربط تحليل أجرته جامعة برمنغهام بين الكوابيس الأسبوعية المتكررة وزيادة خطر التدهور المعرفي بمقدارأربعة أضعاف في منتصف العمر، وبمقدار الضعف في تشخيص الخرف لدى... 12.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-12T21:03+0000
2026-01-12T21:03+0000
علوم
مجتمع
حقائق عن الأحلام
الكوابيس
العلاج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104876630_0:221:2699:1739_1920x0_80_0_0_1615901a08ea07bac9faad044a954c24.jpg
يُخصص الإنسان ما يقارب ست سنوات من حياته للأحلام خلال دورات حركة العين السريعة، ومع ذلك، لا يزال هذا الجانب من النوم غير مدروس بشكل كافٍ من الناحية الطبية. تكشف دراسة أجراها أبيديمي أوتايكو، الباحث السريري الأكاديمي في المعهد الوطني للبحوث الصحية، ونُشرت سابقا في مجلة لانسيت للطب السريري الإلكتروني، أن الكوابيس قد تكون مؤشرا مبكرا للتنكس العصبي، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.وأظهرت الكوابيس الأسبوعية ارتفاعا كبيرا في المخاطر:من المرجح أن الكوابيس تُظهر تنكسا عصبيا مبكرا من خلال اضطراب تنظيم نوم حركة العين السريعة، حيث تتدهور نوى جذع الدماغ (الموضع الأزرق، والسقيفة الجسرية السويقية) المسؤولة عن ارتخاء العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة ومعالجة التهديدات في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر واعتلالات السينوكلين.تظهرالنتائج اتجاهان سببيان محتملان:علاج الكوابيس لتعديل مسار المرضتستجيب الكوابيس المتكررة بشكل ملحوظ للعلاج بالتدريب على التصور الذهني (IRT)، وهو تدخل غير دوائي يُجرى كخط علاج أولي، حيث يُعيد صياغة سيناريوهات الكوابيس أثناء اليقظة. لذا تُعد الكوابيس الأسبوعية من الأعراض المبكرة للخرف التي تستدعي التدخل، حيث تزيد من خطر الإصابة بالخرف بمقدار 2-5 أضعاف، وهو خطر يفوق بكثير العديد من العوامل الوعائية، وخاصة لدى الرجال.قد يُتيح الفحص الروتيني للكوابيس التدخلات قبل عقود من ظهور الخرف السريري، ويُوفر العلاج بالتصوير بالرنين المغناطيسي إمكانية تعديل مسار المرض، ويتوجب على الأطباء الآن فحص المعاناة الليلية بالتزامن مع حالات النعاس النهاري، إذ تتجلى صحة الدماغ بوضوح أكبر عندما نُغمض أعيننا.دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبيردراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلبمقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال
https://sarabic.ae/20251215/النوم-لساعات-طويلة-قد-يكون-إنذارا-لمشكلات-صحية-خطيرة-1108192713.html
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
https://sarabic.ae/20250813/الضوء-الاصطناعي-ليلا-أحد-أسباب-إضطرابات-النوم-والمزاج-1103693590.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0f/1104876630_0:0:2699:2024_1920x0_80_0_0_2e237ca619466b84f60301319796291f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, حقائق عن الأحلام, الكوابيس, العلاج
علوم, حقائق عن الأحلام, الكوابيس, العلاج

الكوابيس المتكررة تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم

21:03 GMT 12.01.2026
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ
 قلة النوم قد تسرع شيخوخة الدماغ - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2026
© Photo / unsplash/Vladislav Muslakov
تابعنا عبر
يربط تحليل أجرته جامعة برمنغهام بين الكوابيس الأسبوعية المتكررة وزيادة خطر التدهور المعرفي بمقدارأربعة أضعاف في منتصف العمر، وبمقدار الضعف في تشخيص الخرف لدى كبار السن، ويساهم التدريب على التصور الذهني في عملية العلاج.
يُخصص الإنسان ما يقارب ست سنوات من حياته للأحلام خلال دورات حركة العين السريعة، ومع ذلك، لا يزال هذا الجانب من النوم غير مدروس بشكل كافٍ من الناحية الطبية.
تكشف دراسة أجراها أبيديمي أوتايكو، الباحث السريري الأكاديمي في المعهد الوطني للبحوث الصحية، ونُشرت سابقا في مجلة لانسيت للطب السريري الإلكتروني، أن الكوابيس قد تكون مؤشرا مبكرا للتنكس العصبي، حسب ماورد في مجلة "ساينس أليرت"، ونورد أهم ماجاء حول الموضوع.

قام أوتايكو، من خلال تحليل بيانات أساسية من ثلاث مجموعات رئيسية، بتتبع أكثر من 600 شخص بالغ في منتصف العمر على مدى تسع سنوات، وأكثر من 2600 شخص من كبار السن على مدى خمس سنوات، وكان جميعهم في البداية غير مصابين بالخرف. أبلغ المشاركون بأنفسهم عن معدل تكرار الكوابيس عبر استبيانات مُعتمدة، مع متابعة رصد حالات التدهور المعرفي وتشخيصات الخرف وفقا للمعايير القياسية.

وأظهرت الكوابيس الأسبوعية ارتفاعا كبيرا في المخاطر:

متوسطو العمر (35-64 عاما): تدهور معرفي بمقدار 4 أضعاف، مؤشر على الخرف خلال عقد من الزمن.
كبار السن (79 عاما فأكثر): تشخيص الخرف بمقدار ضعفين، أقوى لدى الرجال (5 أضعاف مقابل 41% لدى النساء).
رجال متوسطو العمر: نمط مشابه لدى الرجال، تباين ثابت بين الجنسين.
استمرت هذه الارتباطات بعد تعديل العوامل المؤثرة مثل انقطاع النفس النومي، والاكتئاب، والأدوية، وعوامل الخطر الوعائية، ما يشير إلى أن الكوابيس تعكس اعتلالا عصبيا كامنا وليس مجرد اضطراب في النوم.
النوم - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مجتمع
النوم لساعات طويلة قد يكون إنذارا لمشكلات صحية خطيرة
15 ديسمبر 2025, 15:25 GMT
من المرجح أن الكوابيس تُظهر تنكسا عصبيا مبكرا من خلال اضطراب تنظيم نوم حركة العين السريعة، حيث تتدهور نوى جذع الدماغ (الموضع الأزرق، والسقيفة الجسرية السويقية) المسؤولة عن ارتخاء العضلات أثناء نوم حركة العين السريعة ومعالجة التهديدات في المراحل المبكرة من مرض الزهايمر واعتلالات السينوكلين.

تظهرالنتائج اتجاهان سببيان محتملان:

علامة مبكرة: تُضعف البروتينات التنكسية العصبية (أميلويد بيتا، تاو، ألفا-سينوكلين) دوائر نوم حركة العين السريعة قبل سنوات من ظهور الضمور القابل للكشف في التصوير بالرنين المغناطيسي، والذي يظهر على شكل كوابيس متكررة.
عامل مساهم محتمل: يؤدي التجزؤ المزمن لنوم حركة العين السريعة إلى ارتفاع مستويات الكورتيزول والالتهاب والإجهاد التأكسدي، ما يُسرع من اعتلال البروتين وتلف الأوعية الدموية الدقيقة.

يرجّح أوتايكو الاحتمال الأول، لكنه يُشير إلى أن تصميم الدراسة القائم على الملاحظة لا يسمح بإثبات السببية: "فقد تسبق الكوابيس المتكررة مشاكل الذاكرة بسنوات أو عقود، خاصة لدى الرجال".

يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT

علاج الكوابيس لتعديل مسار المرض

تستجيب الكوابيس المتكررة بشكل ملحوظ للعلاج بالتدريب على التصور الذهني (IRT)، وهو تدخل غير دوائي يُجرى كخط علاج أولي، حيث يُعيد صياغة سيناريوهات الكوابيس أثناء اليقظة.
يُقلل هذا العلاج من تكرار الكوابيس بنسبة 70-90% في حالات اضطراب ما بعد الصدمة النفسية واضطراب الكوابيس الأولي.
تربط الأدلة الحديثة بين العلاج بالتدريب على التصور الذهني ومؤشرات التنكس العصبي الحيوية:
انخفاض تراكم قليل الوحدات من بروتين بيتا النشواني في السائل النخاعي.
توثق تقارير الحالات استقرار الذاكرة بعد العلاج.
يرتبط تحسن بنية نوم حركة العين السريعة (REM) بتحسن القدرات المعرفية.
تُظهر الخيارات الدوائية تأثيرات مماثلة على المؤشرات الحيوية، ما يجعل إدارة الكوابيس جزءا من بروتوكولات طب الأعصاب الوقائي.
النوم نهاراًُ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.08.2025
مجتمع
الضوء الاصطناعي ليلا... أحد أسباب إضطرابات النوم والمزاج
13 أغسطس 2025, 14:50 GMT
لذا تُعد الكوابيس الأسبوعية من الأعراض المبكرة للخرف التي تستدعي التدخل، حيث تزيد من خطر الإصابة بالخرف بمقدار 2-5 أضعاف، وهو خطر يفوق بكثير العديد من العوامل الوعائية، وخاصة لدى الرجال.
قد يُتيح الفحص الروتيني للكوابيس التدخلات قبل عقود من ظهور الخرف السريري، ويُوفر العلاج بالتصوير بالرنين المغناطيسي إمكانية تعديل مسار المرض، ويتوجب على الأطباء الآن فحص المعاناة الليلية بالتزامن مع حالات النعاس النهاري، إذ تتجلى صحة الدماغ بوضوح أكبر عندما نُغمض أعيننا.
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يحسن النوم بشكل كبير
دراسة: النوم تحت الأنوار يرفع خطر أمراض القلب
مقاطع الفيديو القصيرة تشكل مخاطر خفية على نمو أدمغة الأطفال
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала