إعلام: ترامب يتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند

24.01.2026

وقالت الصحيفة: "هذا الأسبوع، اكتشف ترامب حدود سلطته القسرية. فبعد أن بدأ يهدد بفرض موجة من التعريفات الجمركية الجديدة، انهارت الأسواق - وهو أمر يلفت انتباهه دائما"ً.وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد تراجع عن "مطالبه المتطرفة"، لكن هذا قد يكون مؤقتاً. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أنه قد ألحق الضرر بالفعل بالتحالف عبر الأطلسي والنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.قال ترامب سابقاً إنه لن يفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية بسبب غرينلاند ، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير.وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"جي دي فانس: يجب أن تكون للولايات المتحدة حصة من ثروات غرينلاند

