إعلام: ترامب يتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند
أكدت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى "حدود القوة القسرية" وتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند.
04:18 GMT 24.01.2026
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أكدت تقارير أمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصل إلى "حدود القوة القسرية" وتراجع عن مطالبه القصوى بشأن غرينلاند.
وقالت الصحيفة: "هذا الأسبوع، اكتشف ترامب حدود سلطته القسرية. فبعد أن بدأ يهدد بفرض موجة من التعريفات الجمركية الجديدة، انهارت الأسواق - وهو أمر يلفت انتباهه دائما"ً.

وأشارت إلى أن "الحلفاء وقد اعترضو، وهذه المرة علناً".

وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن ترامب قد تراجع عن "مطالبه المتطرفة"، لكن هذا قد يكون مؤقتاً. ومع ذلك، تؤكد الصحيفة أنه قد ألحق الضرر بالفعل بالتحالف عبر الأطلسي والنظام الدولي الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية.
المفوضية الأوروبية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
المفوضية الأوروبية ترفض التعليق على طلب واشنطن بوجود عسكري غير محدود في غرينلاند
أمس, 12:29 GMT
قال ترامب سابقاً إنه لن يفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على عدد من الدول الأوروبية بسبب غرينلاند ، والتي كان من المفترض أن تدخل حيز التنفيذ في فبراير.

وكان ترامب، صرح على هامش منتدى دافوس، يوم الأربعاء، أنه لا يتصور سيناريو تدخل فيه الولايات المتحدة في حرب مع الدنمارك، العضو في حلف الناتو، بسبب غرينلاند. وأوضح أن اتفاقية طويلة الأمد بشأن الجزيرة قيد المناقشة حاليا، واصفاً مدتها بأنها "أبدية".

وقد صرّح ترامب مراراً وتكراراً بأن الجزيرة يجب أن تصبح جزءاً من الولايات المتحدة. وحذّرت السلطات الدنماركية والغرينلاندية واشنطن من الاستيلاء على الجزيرة، مؤكدةً أنها تتوقع احترام سلامة أراضيها.
إعلام: زعماء أوروبا يناقشون "النظام العالمي الوليد" و"نقطة اللاعودة"
جي دي فانس: يجب أن تكون للولايات المتحدة حصة من ثروات غرينلاند
