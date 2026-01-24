إعلام: يتم ترقية الفاشيين إلى مناصب رئيسية في الجيش الأوكراني

عربي
الجيش الروسي يحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف- الدفاع الروسية
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260124/إعلام-يتم-ترقية-الفاشيين-إلى-مناصب-رئيسية-في-الجيش-الأوكراني-1109578829.html
إعلام: يتم ترقية الفاشيين إلى مناصب رئيسية في الجيش الأوكراني
إعلام: يتم ترقية الفاشيين إلى مناصب رئيسية في الجيش الأوكراني
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة ألمانية، أن النازيين الجدد في كييف يسعون إلى السلطة، فقد يتم استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأندري بيليتسكي، مؤسس... 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T08:20+0000
2026-01-24T08:21+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقالت الصحيفة الألمانية: "يستولي النازيون الجدد في كييف على السلطة. منذ عدة أيام، تعج أوكرانيا بالحديث عن بديل محتمل للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في حد ذاته ليس مثيراً للاهتمام كثيراً. فسيرسكي لا يحظى بشعبية بين الجنود؛ إذ يُعتبر جندياً لم تُثمر أوامره بالصمود أي نتائج ملموسة،. لكن الشخص الذي يُنظر إليه كخليفة له ليس سوى أندريه بيليتسكي، القائد الحالي للفيلق الثالث. وهذا، إن صح التعبير، نسخة مُحسنة من فوج آزوف الفاشي، الذي كان نشطاً في الأيام الأولى التي أعقبت ثورة الميدان الأوروبي عام 2014".وأشارت الصحيفة إلى أن بيليتسكي لا يُخفي طموحاته السياسية. فهو ينتمي إلى أوساط المتطرفين في خاركوف، ويدعم حركة "تفوق العرق الأبيض" التي تُعلن أن الأوكرانيين هم "العرق الآري الوحيد في العالم".وبحسب صحيفة "يونغ فيلت" الألمانية فإن جنوده يُستخدمون كقوات تطهير أينما أصبح الوضع خطيرًا على أوكرانيا، ويقومون بعمليات تطهير في صفوف الضباط.في أوائل يناير، وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بتعيين كيريل بودانوف رئيسًا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين أوليغ إيفاشينكو رئيسًا لمديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، وافق البرلمان الأوكراني على تعيين ميخايل فيدوروف وزيرًا للدفاع، وتعيين الوزير الحالي، دينيس شميهال، وزيرًا للطاقة.مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديوإعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
https://sarabic.ae/20251218/فرار-جماعي-وفقدان-لزمام-السيطرةالاستخبارات-الروسية-تكشف-حالة-وهن-نظام-كييف-1108293372.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إعلام: يتم ترقية الفاشيين إلى مناصب رئيسية في الجيش الأوكراني

08:20 GMT 24.01.2026 (تم التحديث: 08:21 GMT 24.01.2026)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبر
أفادت صحيفة ألمانية، أن النازيين الجدد في كييف يسعون إلى السلطة، فقد يتم استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأندري بيليتسكي، مؤسس كتيبة آزوف الوطنية (الإرهابية اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا).
وقالت الصحيفة الألمانية: "يستولي النازيون الجدد في كييف على السلطة. منذ عدة أيام، تعج أوكرانيا بالحديث عن بديل محتمل للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في حد ذاته ليس مثيراً للاهتمام كثيراً. فسيرسكي لا يحظى بشعبية بين الجنود؛ إذ يُعتبر جندياً لم تُثمر أوامره بالصمود أي نتائج ملموسة،. لكن الشخص الذي يُنظر إليه كخليفة له ليس سوى أندريه بيليتسكي، القائد الحالي للفيلق الثالث. وهذا، إن صح التعبير، نسخة مُحسنة من فوج آزوف الفاشي، الذي كان نشطاً في الأيام الأولى التي أعقبت ثورة الميدان الأوروبي عام 2014".

وفي الوقت نفسه، يتم التركيز بشكل خاص على الآراء المتطرفة للمرشح المحتمل، ويتم لفت الانتباه إلى الأنشطة المحددة لمرؤوسيه.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيليتسكي لا يُخفي طموحاته السياسية. فهو ينتمي إلى أوساط المتطرفين في خاركوف، ويدعم حركة "تفوق العرق الأبيض" التي تُعلن أن الأوكرانيين هم "العرق الآري الوحيد في العالم".
مبنى الاستخبارات الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2025
فرار جماعي وفقدان لزمام السيطرة...الاستخبارات الروسية تكشف حالة وهن نظام كييف
18 ديسمبر 2025, 09:02 GMT
وبحسب صحيفة "يونغ فيلت" الألمانية فإن جنوده يُستخدمون كقوات تطهير أينما أصبح الوضع خطيرًا على أوكرانيا، ويقومون بعمليات تطهير في صفوف الضباط.
في أوائل يناير، وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بتعيين كيريل بودانوف رئيسًا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين أوليغ إيفاشينكو رئيسًا لمديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، وافق البرلمان الأوكراني على تعيين ميخايل فيدوروف وزيرًا للدفاع، وتعيين الوزير الحالي، دينيس شميهال، وزيرًا للطاقة.
مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديو
إعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала