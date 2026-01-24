https://sarabic.ae/20260124/إعلام-يتم-ترقية-الفاشيين-إلى-مناصب-رئيسية-في-الجيش-الأوكراني-1109578829.html

إعلام: يتم ترقية الفاشيين إلى مناصب رئيسية في الجيش الأوكراني

أفادت صحيفة ألمانية، أن النازيين الجدد في كييف يسعون إلى السلطة، فقد يتم استبدال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي بأندري بيليتسكي، مؤسس... 24.01.2026, سبوتنيك عربي

وقالت الصحيفة الألمانية: "يستولي النازيون الجدد في كييف على السلطة. منذ عدة أيام، تعج أوكرانيا بالحديث عن بديل محتمل للقائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، في حد ذاته ليس مثيراً للاهتمام كثيراً. فسيرسكي لا يحظى بشعبية بين الجنود؛ إذ يُعتبر جندياً لم تُثمر أوامره بالصمود أي نتائج ملموسة،. لكن الشخص الذي يُنظر إليه كخليفة له ليس سوى أندريه بيليتسكي، القائد الحالي للفيلق الثالث. وهذا، إن صح التعبير، نسخة مُحسنة من فوج آزوف الفاشي، الذي كان نشطاً في الأيام الأولى التي أعقبت ثورة الميدان الأوروبي عام 2014".وأشارت الصحيفة إلى أن بيليتسكي لا يُخفي طموحاته السياسية. فهو ينتمي إلى أوساط المتطرفين في خاركوف، ويدعم حركة "تفوق العرق الأبيض" التي تُعلن أن الأوكرانيين هم "العرق الآري الوحيد في العالم".وبحسب صحيفة "يونغ فيلت" الألمانية فإن جنوده يُستخدمون كقوات تطهير أينما أصبح الوضع خطيرًا على أوكرانيا، ويقومون بعمليات تطهير في صفوف الضباط.في أوائل يناير، وقع فلاديمير زيلينسكي مراسيم بتعيين كيريل بودانوف رئيسًا لمكتبه، بالإضافة إلى تعيين أوليغ إيفاشينكو رئيسًا لمديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا. وفي وقت لاحق، وافق البرلمان الأوكراني على تعيين ميخايل فيدوروف وزيرًا للدفاع، وتعيين الوزير الحالي، دينيس شميهال، وزيرًا للطاقة.مشاجرة في البرلمان الأوكراني بعد مطالبة نائبة بإقالة القائد العام للجيش... فيديوإعلام: مبعوث ترامب الخاص يتوجه إلى كييف لبحث مستجدات الأزمة الأوكرانية

