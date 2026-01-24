علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
تراجع العلاقات بين ضفتي الأطلسي هل يدفع أوروبا نحو الصين و روسيا
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
الدرهم الرقمي المغربي.. نقود رقمية تعيد تشكيل المشهد المالي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
13:50 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
كوشنر: وضعنا خطة طموحة لنزع سلاح حماس، رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة يعلن عن موعد فتح معبر رفح بالاتجاهين
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20260124/علاقة-الجوع-بالانفعالات-والتقلبات-المزاجية-1109597115.html
علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية
علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية
سبوتنيك عربي
بدأ العلماء حديثا في توضيح كيفية تفاعل الجوع وإشارات الدماغ وإدراكنا لاحتياجات الجسم لتشكيل المزاج والسلوك. 24.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-24T19:36+0000
2026-01-24T19:36+0000
مجتمع
علوم
الصحة
مزاج
الجوع
الغضب
دراسات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/17/1056876552_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f475fd36cf85fcded9695ad54d4548a7.jpg
يشير الباحثون إلى أن الروابط اليومية بين الجوع والمزاج لم تحظَ بالدراسة الكافية، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الأكل.سمح هذا التصميم للعلماء بمقارنة بيانات الطاقة الموضوعية (مستويات الجلوكوز) مع المشاعر الذاتية للجوع والتغيرات اللحظية في الحالة المزاجية في الحياة الواقعية، وليس فقط في المختبر، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت":دور الإدراك الداخلي في العصبية الناتجة عن الجوع الإدراك الداخلي هو قدرة الدماغ على استشعار وتفسير الإشارات الجسدية الداخلية مثل نبضات القلب ودرجة الحرارة والجوع. في حالة الجوع، تستجيب الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد لنقص الطاقة المستمر، وترتبط مشاعر الجوع الواعية بنشاط في الفص الجزيري، وهو منطقة قشرية مسؤولة عن حاسة التذوق ومعالجة المشاعر. لماذا تُعد مشاعر الجوع والغضب مهمة في الحياة اليومية؟يمكن أن تؤدي التقلبات المزاجية المفاجئة الناتجة عن الجوع إلى توتر العلاقات مع العائلة والزملاء والأصدقاء، وقد تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر اندفاعا، مثل اللجوء إلى مصادر سريعة وغير صحية للطاقة. يُعد الأطفال الصغار أكثر عرضة للشعور بالجوع المفاجئ، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، ويجدون صعوبة في فهم الإشارات الداخلية، خاصة مع سهولة تشتيت انتباههم باللعب أو الشاشات. ونتيجةً لذلك، قد ينتقلون بسرعة من الشعور بالراحة إلى نوبة غضب شديدة عندما تنخفض طاقتهم عن مستوىً حرج.كيفية تقليل خطر الشعور بالغضب الناتج عن الجوعيسلط الباحثون والأطباء الضوء على العديد من الاستراتيجيات العملية للحد من نوبات الغضب الناتجة عن الجوع وتأثيرها.في أغلب الأحيان، يُعد الجوع عاملا واحدا فقط من بين عوامل عديدة تؤثر على المزاج، كالتوتر وقلة النوم والبيئة. ومع ذلك، فإن إحدى أهمّ النتائج التي توصلت إليها هذه الأبحاث الحديثة هي أن إيلاء المزيد من الاهتمام لأجسامنا - قبل أن يتفاقم الجوع - يُساعد على حماية مزاجنا وصحتنا.التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج
https://sarabic.ae/20251007/دراسة-اكتشاف-مادة-تفرزها-الرياضة-تقلل-الجوع-1105739664.html
https://sarabic.ae/20251122/دراسة-تكشف-عن-تمرين-رياضي-يتفوق-على-المشي-والتمارين-الأخرى-في-تحسين-جودة-النوم-1107398302.html
https://sarabic.ae/20250507/5-عادات-لتدريب-عقلك-على-السعادة-اكتشفها-الآن-1100273888.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/17/1056876552_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_edb96aa9576d902c04f6468ef2126f7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
علوم, الصحة, مزاج, الجوع, الغضب, دراسات
علوم, الصحة, مزاج, الجوع, الغضب, دراسات

علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية

19:36 GMT 24.01.2026
© Photo / pixabay/nastya_geppفتاة تحتسي كوبا من القهوة الساخنة
فتاة تحتسي كوبا من القهوة الساخنة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
© Photo / pixabay/nastya_gepp
تابعنا عبر
بدأ العلماء حديثا في توضيح كيفية تفاعل الجوع وإشارات الدماغ وإدراكنا لاحتياجات الجسم لتشكيل المزاج والسلوك.
يشير الباحثون إلى أن الروابط اليومية بين الجوع والمزاج لم تحظَ بالدراسة الكافية، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الأكل.

قام الباحثون بتزويد عشرات البالغين الأصحاء بأجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز لمدة شهر تقريبا لتتبع تقلبات سكر الدم، كما أكمل المشاركون أيضا "تقييمات مزاجية" عبر تطبيق إلكتروني مرة أو مرتين يوميا، حيث قيّموا مدى شعورهم بالجوع على مقياس من 0 إلى 100، وأبلغوا عن حالتهم العاطفية الراهنة.

سمح هذا التصميم للعلماء بمقارنة بيانات الطاقة الموضوعية (مستويات الجلوكوز) مع المشاعر الذاتية للجوع والتغيرات اللحظية في الحالة المزاجية في الحياة الواقعية، وليس فقط في المختبر، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت":
كانت النتيجة الرئيسية الأولى للدراسة هي أن الأشخاص لم يكونوا في حالة مزاجية سيئة إلا عندما أدركوا شعورهم بالجوع وأبلغوا عنه، وليس لمجرد انخفاض مستويات السكر في الدم.
بعبارة أخرى، لم يكن انخفاض الطاقة وحده مؤشرا على العصبية؛ فقد ظهر المزاج السلبي بشكل موثوق عندما لاحظ المشاركون شعورهم بالجوع ووصفوه به.
أما النتيجة الرئيسية الثانية فكانت أن الأفراد الذين كانوا أكثر قدرة على اكتشاف حالات طاقتهم الداخلية - أولئك الذين يتمتعون بدقة إدراكية داخلية أعلى - عانوا من تقلبات مزاجية أقل حدة وأقل حدة مرتبطة بالجوع.
ممارسة الرياضة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2025
مجتمع
دراسة: اكتشاف مادة تفرزها الرياضة تقلل الجوع
7 أكتوبر 2025, 19:42 GMT

دور الإدراك الداخلي في العصبية الناتجة عن الجوع

الإدراك الداخلي هو قدرة الدماغ على استشعار وتفسير الإشارات الجسدية الداخلية مثل نبضات القلب ودرجة الحرارة والجوع. في حالة الجوع، تستجيب الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد لنقص الطاقة المستمر، وترتبط مشاعر الجوع الواعية بنشاط في الفص الجزيري، وهو منطقة قشرية مسؤولة عن حاسة التذوق ومعالجة المشاعر.
تشير الدراسة إلى وجود مرحلة نفسية حاسمة بين انخفاض الطاقة وسوء المزاج: فمدى وضوح ملاحظتنا وتفسيرنا لإشارات الجوع يؤثر على ما إذا كانت ستتطور إلى تهيج أو غضب، والأشخاص الذين يراقبون حالتهم الداخلية بدقة يشعرون بالجوع، لكن يبدو أنهم أكثر قدرة على الحفاظ على استقرار مشاعرهم.
يوغا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2025
مجتمع
دراسة تكشف عن تمرين رياضي يتفوق على المشي والتمارين الأخرى في تحسين جودة النوم
22 نوفمبر 2025, 13:53 GMT

لماذا تُعد مشاعر الجوع والغضب مهمة في الحياة اليومية؟

يمكن أن تؤدي التقلبات المزاجية المفاجئة الناتجة عن الجوع إلى توتر العلاقات مع العائلة والزملاء والأصدقاء، وقد تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر اندفاعا، مثل اللجوء إلى مصادر سريعة وغير صحية للطاقة.
مع مرور الوقت، قد يؤدي تجاهل احتياجات الجسم أو إساءة فهمها بشكل متكرر إلى زيادة الضغط على الصحة النفسية والجسدية، وذلك من خلال السماح بتقلبات أكبر بعيدا عن التوازن الأمثل للجسم.
يُعد الأطفال الصغار أكثر عرضة للشعور بالجوع المفاجئ، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، ويجدون صعوبة في فهم الإشارات الداخلية، خاصة مع سهولة تشتيت انتباههم باللعب أو الشاشات. ونتيجةً لذلك، قد ينتقلون بسرعة من الشعور بالراحة إلى نوبة غضب شديدة عندما تنخفض طاقتهم عن مستوىً حرج.
كما أن العديد من البالغين، المنغمسين في روتينهم اليومي المزدحم أو استخدامهم المكثف للأجهزة الرقمية، يغفلون عن العلامات التحذيرية المبكرة، ولا يلاحظون الجوع إلا بعد أن يبدأ الشعور بالانفعال.
السعادة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2025
مجتمع
5 عادات لتدريب عقلك على السعادة... اكتشفها الآن
7 مايو 2025, 15:26 GMT

كيفية تقليل خطر الشعور بالغضب الناتج عن الجوع

يسلط الباحثون والأطباء الضوء على العديد من الاستراتيجيات العملية للحد من نوبات الغضب الناتجة عن الجوع وتأثيرها.
حافظ على نمط منتظم لتناول الطعام حتى لا يتراكم الجوع دون أن تشعر به، خاصةً في أيام العمل المزدحمة .
عزز وعيك الداخلي من خلال مراقبة أحاسيس جسمك بشكل دوري - مثل مستوى الطاقة، والشعور بالشبع، والتوتر - وربطها بالسلوك والمزاج.
مارس التمارين الرياضية والنشاط البدني بانتظام، فهذا يُحسّن حساسية الجسم للإشارات الداخلية ويُعزز قدرته على إدارة الطاقة والجلوكوز.
عندما تلاحظ ازديادا في حدة انفعالك، فكّر في احتمال شعورك بالجوع، وحدّد هذا الشعور؛ فإدراكك أنك "غاضب لأنك جائع" يُساعد على تهدئة ردود فعلك العاطفية.
في أغلب الأحيان، يُعد الجوع عاملا واحدا فقط من بين عوامل عديدة تؤثر على المزاج، كالتوتر وقلة النوم والبيئة. ومع ذلك، فإن إحدى أهمّ النتائج التي توصلت إليها هذه الأبحاث الحديثة هي أن إيلاء المزيد من الاهتمام لأجسامنا - قبل أن يتفاقم الجوع - يُساعد على حماية مزاجنا وصحتنا.
التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"
دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала