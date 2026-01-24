علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية
بدأ العلماء حديثا في توضيح كيفية تفاعل الجوع وإشارات الدماغ وإدراكنا لاحتياجات الجسم لتشكيل المزاج والسلوك.
يشير الباحثون إلى أن الروابط اليومية بين الجوع والمزاج لم تحظَ بالدراسة الكافية، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الأكل.
قام الباحثون بتزويد عشرات البالغين الأصحاء بأجهزة مراقبة مستمرة للجلوكوز لمدة شهر تقريبا لتتبع تقلبات سكر الدم، كما أكمل المشاركون أيضا "تقييمات مزاجية" عبر تطبيق إلكتروني مرة أو مرتين يوميا، حيث قيّموا مدى شعورهم بالجوع على مقياس من 0 إلى 100، وأبلغوا عن حالتهم العاطفية الراهنة.
سمح هذا التصميم للعلماء بمقارنة بيانات الطاقة الموضوعية (مستويات الجلوكوز) مع المشاعر الذاتية للجوع والتغيرات اللحظية في الحالة المزاجية في الحياة الواقعية، وليس فقط في المختبر، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت":
كانت النتيجة الرئيسية الأولى للدراسة هي أن الأشخاص لم يكونوا في حالة مزاجية سيئة إلا عندما أدركوا شعورهم بالجوع وأبلغوا عنه، وليس لمجرد انخفاض مستويات السكر في الدم.
بعبارة أخرى، لم يكن انخفاض الطاقة وحده مؤشرا على العصبية؛ فقد ظهر المزاج السلبي بشكل موثوق عندما لاحظ المشاركون شعورهم بالجوع ووصفوه به.
أما النتيجة الرئيسية الثانية فكانت أن الأفراد الذين كانوا أكثر قدرة على اكتشاف حالات طاقتهم الداخلية - أولئك الذين يتمتعون بدقة إدراكية داخلية أعلى - عانوا من تقلبات مزاجية أقل حدة وأقل حدة مرتبطة بالجوع.
دور الإدراك الداخلي في العصبية الناتجة عن الجوع
الإدراك الداخلي هو قدرة الدماغ على استشعار وتفسير الإشارات الجسدية الداخلية مثل نبضات القلب ودرجة الحرارة والجوع. في حالة الجوع، تستجيب الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد لنقص الطاقة المستمر، وترتبط مشاعر الجوع الواعية بنشاط في الفص الجزيري، وهو منطقة قشرية مسؤولة عن حاسة التذوق ومعالجة المشاعر.
تشير الدراسة إلى وجود مرحلة نفسية حاسمة بين انخفاض الطاقة وسوء المزاج: فمدى وضوح ملاحظتنا وتفسيرنا لإشارات الجوع يؤثر على ما إذا كانت ستتطور إلى تهيج أو غضب، والأشخاص الذين يراقبون حالتهم الداخلية بدقة يشعرون بالجوع، لكن يبدو أنهم أكثر قدرة على الحفاظ على استقرار مشاعرهم.
لماذا تُعد مشاعر الجوع والغضب مهمة في الحياة اليومية؟
يمكن أن تؤدي التقلبات المزاجية المفاجئة الناتجة عن الجوع إلى توتر العلاقات مع العائلة والزملاء والأصدقاء، وقد تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر اندفاعا، مثل اللجوء إلى مصادر سريعة وغير صحية للطاقة.
مع مرور الوقت، قد يؤدي تجاهل احتياجات الجسم أو إساءة فهمها بشكل متكرر إلى زيادة الضغط على الصحة النفسية والجسدية، وذلك من خلال السماح بتقلبات أكبر بعيدا عن التوازن الأمثل للجسم.
يُعد الأطفال الصغار أكثر عرضة للشعور بالجوع المفاجئ، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، ويجدون صعوبة في فهم الإشارات الداخلية، خاصة مع سهولة تشتيت انتباههم باللعب أو الشاشات. ونتيجةً لذلك، قد ينتقلون بسرعة من الشعور بالراحة إلى نوبة غضب شديدة عندما تنخفض طاقتهم عن مستوىً حرج.
كما أن العديد من البالغين، المنغمسين في روتينهم اليومي المزدحم أو استخدامهم المكثف للأجهزة الرقمية، يغفلون عن العلامات التحذيرية المبكرة، ولا يلاحظون الجوع إلا بعد أن يبدأ الشعور بالانفعال.
كيفية تقليل خطر الشعور بالغضب الناتج عن الجوع
يسلط الباحثون والأطباء الضوء على العديد من الاستراتيجيات العملية للحد من نوبات الغضب الناتجة عن الجوع وتأثيرها.
حافظ على نمط منتظم لتناول الطعام حتى لا يتراكم الجوع دون أن تشعر به، خاصةً في أيام العمل المزدحمة .
عزز وعيك الداخلي من خلال مراقبة أحاسيس جسمك بشكل دوري - مثل مستوى الطاقة، والشعور بالشبع، والتوتر - وربطها بالسلوك والمزاج.
مارس التمارين الرياضية والنشاط البدني بانتظام، فهذا يُحسّن حساسية الجسم للإشارات الداخلية ويُعزز قدرته على إدارة الطاقة والجلوكوز.
عندما تلاحظ ازديادا في حدة انفعالك، فكّر في احتمال شعورك بالجوع، وحدّد هذا الشعور؛ فإدراكك أنك "غاضب لأنك جائع" يُساعد على تهدئة ردود فعلك العاطفية.
في أغلب الأحيان، يُعد الجوع عاملا واحدا فقط من بين عوامل عديدة تؤثر على المزاج، كالتوتر وقلة النوم والبيئة. ومع ذلك، فإن إحدى أهمّ النتائج التي توصلت إليها هذه الأبحاث الحديثة هي أن إيلاء المزيد من الاهتمام لأجسامنا - قبل أن يتفاقم الجوع - يُساعد على حماية مزاجنا وصحتنا.