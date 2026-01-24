https://sarabic.ae/20260124/علاقة-الجوع-بالانفعالات-والتقلبات-المزاجية-1109597115.html

علاقة الجوع بالانفعالات والتقلبات المزاجية

بدأ العلماء حديثا في توضيح كيفية تفاعل الجوع وإشارات الدماغ وإدراكنا لاحتياجات الجسم لتشكيل المزاج والسلوك. 24.01.2026

يشير الباحثون إلى أن الروابط اليومية بين الجوع والمزاج لم تحظَ بالدراسة الكافية، حيث ركزت معظم الدراسات السابقة على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات التمثيل الغذائي أو اضطرابات الأكل.سمح هذا التصميم للعلماء بمقارنة بيانات الطاقة الموضوعية (مستويات الجلوكوز) مع المشاعر الذاتية للجوع والتغيرات اللحظية في الحالة المزاجية في الحياة الواقعية، وليس فقط في المختبر، حسب ماورد في صحيفة "ساينس.أليرت":دور الإدراك الداخلي في العصبية الناتجة عن الجوع الإدراك الداخلي هو قدرة الدماغ على استشعار وتفسير الإشارات الجسدية الداخلية مثل نبضات القلب ودرجة الحرارة والجوع. في حالة الجوع، تستجيب الخلايا العصبية في منطقة ما تحت المهاد لنقص الطاقة المستمر، وترتبط مشاعر الجوع الواعية بنشاط في الفص الجزيري، وهو منطقة قشرية مسؤولة عن حاسة التذوق ومعالجة المشاعر. لماذا تُعد مشاعر الجوع والغضب مهمة في الحياة اليومية؟يمكن أن تؤدي التقلبات المزاجية المفاجئة الناتجة عن الجوع إلى توتر العلاقات مع العائلة والزملاء والأصدقاء، وقد تدفع إلى اتخاذ قرارات أكثر اندفاعا، مثل اللجوء إلى مصادر سريعة وغير صحية للطاقة. يُعد الأطفال الصغار أكثر عرضة للشعور بالجوع المفاجئ، لأن أجسامهم لا تزال في طور النمو، ويجدون صعوبة في فهم الإشارات الداخلية، خاصة مع سهولة تشتيت انتباههم باللعب أو الشاشات. ونتيجةً لذلك، قد ينتقلون بسرعة من الشعور بالراحة إلى نوبة غضب شديدة عندما تنخفض طاقتهم عن مستوىً حرج.كيفية تقليل خطر الشعور بالغضب الناتج عن الجوعيسلط الباحثون والأطباء الضوء على العديد من الاستراتيجيات العملية للحد من نوبات الغضب الناتجة عن الجوع وتأثيرها.في أغلب الأحيان، يُعد الجوع عاملا واحدا فقط من بين عوامل عديدة تؤثر على المزاج، كالتوتر وقلة النوم والبيئة. ومع ذلك، فإن إحدى أهمّ النتائج التي توصلت إليها هذه الأبحاث الحديثة هي أن إيلاء المزيد من الاهتمام لأجسامنا - قبل أن يتفاقم الجوع - يُساعد على حماية مزاجنا وصحتنا.التحدث بلغات متعددة يساعد على بقاء الدماغ "أكثر شبابا"دراسات علمية تكشف عن تأثيرات علاجية للنبضات والنغمات الصوتية على الدماغ وحالة المزاج

