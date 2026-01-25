https://sarabic.ae/20260125/إعلام-أمريكا-تأمل-في-خلق-نموذج-من-الثقة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-1109605124.html
إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن "الولايات المتحدة تأمل في خلق نموذج يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالثقة المتبادلة". 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T05:29+0000
2026-01-25T05:29+0000
2026-01-25T05:29+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وجاء في التقرير: "من الواضح أنه لا توجد ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، في الوقت الحالي، ولكن يمكننا إنشاء إطار عمل يمكن أن يظهر فيه نموذج جديد مبني على الثقة".وأشار التقرير إلى أن "الجانبين بدآ يدركان ما يمكنهما كسبه من السلام، على سبيل المثال، من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك قدرة روسيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة".وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية". وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، "يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات".خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسياأوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-كييف-وأوروبا-تحاولان-تقويض-قضايا-التسوية-الرئيسية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية--1109588012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن "الولايات المتحدة تأمل في خلق نموذج يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالثقة المتبادلة".
وجاء في التقرير: "من الواضح أنه لا توجد ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، في الوقت الحالي، ولكن يمكننا إنشاء إطار عمل يمكن أن يظهر فيه نموذج جديد مبني على الثقة".
وأضاف المسؤول أن النموذج الجديد سيُظهر انخفاضًا حقيقيًا في حدة التوترات بين الجانبين.
وأشار التقرير إلى أن "الجانبين بدآ يدركان ما يمكنهما كسبه من السلام، على سبيل المثال، من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك قدرة روسيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة".
وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية". وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، "يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات".