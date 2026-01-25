https://sarabic.ae/20260125/إعلام-أمريكا-تأمل-في-خلق-نموذج-من-الثقة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-1109605124.html

إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن "الولايات المتحدة تأمل في خلق نموذج يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالثقة المتبادلة". 25.01.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في التقرير: "من الواضح أنه لا توجد ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، في الوقت الحالي، ولكن يمكننا إنشاء إطار عمل يمكن أن يظهر فيه نموذج جديد مبني على الثقة".وأشار التقرير إلى أن "الجانبين بدآ يدركان ما يمكنهما كسبه من السلام، على سبيل المثال، من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك قدرة روسيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة".وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية". وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، "يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات".خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسياأوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

