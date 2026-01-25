إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260125/إعلام-أمريكا-تأمل-في-خلق-نموذج-من-الثقة-بين-الاتحاد-الأوروبي-وروسيا-1109605124.html
إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن "الولايات المتحدة تأمل في خلق نموذج يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالثقة المتبادلة". 25.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-25T05:29+0000
2026-01-25T05:29+0000
أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_304888d419131ee67f8e1136a400f85d.jpg
وجاء في التقرير: "من الواضح أنه لا توجد ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، في الوقت الحالي، ولكن يمكننا إنشاء إطار عمل يمكن أن يظهر فيه نموذج جديد مبني على الثقة".وأشار التقرير إلى أن "الجانبين بدآ يدركان ما يمكنهما كسبه من السلام، على سبيل المثال، من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك قدرة روسيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة".وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية". وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، "يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات".خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسياأوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
https://sarabic.ae/20260124/الخارجية-الروسية-كييف-وأوروبا-تحاولان-تقويض-قضايا-التسوية-الرئيسية-بشأن-الأزمة-الأوكرانية--1109588012.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084291001_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7605cf4067bf2a852ad364eb44c3b6d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

إعلام: أمريكا تأمل في خلق نموذج من الثقة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا

05:29 GMT 25.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
أفاد تقرير أمريكي، نقلًا عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن "الولايات المتحدة تأمل في خلق نموذج يبدأ فيه الاتحاد الأوروبي وروسيا، بالثقة المتبادلة".
وجاء في التقرير: "من الواضح أنه لا توجد ثقة كبيرة بين أوروبا وروسيا، في الوقت الحالي، ولكن يمكننا إنشاء إطار عمل يمكن أن يظهر فيه نموذج جديد مبني على الثقة".

وأضاف المسؤول أن النموذج الجديد سيُظهر انخفاضًا حقيقيًا في حدة التوترات بين الجانبين.

وأشار التقرير إلى أن "الجانبين بدآ يدركان ما يمكنهما كسبه من السلام، على سبيل المثال، من خطة إعادة إعمار أوكرانيا، بما في ذلك قدرة روسيا على الدخول في اتفاقيات تجارية مع الولايات المتحدة".
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2026
الخارجية الروسية: كييف وأوروبا تحاولان تقويض قضايا التسوية الرئيسية بشأن الأزمة الأوكرانية
أمس, 12:21 GMT
وتدهورت العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، في فبراير/ شباط 2022. ومنذ ذلك الحين، فرض الاتحاد الأوروبي 19 حزمة من العقوبات ضد روسيا. وأكدت روسيا قدرتها على تحمل الضغوط، بينما تكررت في الغرب تعليقات تفيد بأن الإجراءات التقييدية غير فعّالة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2025، صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن "الدول الأوروبية ستستفيد من استئناف الحوار مع القيادة الروسية". وردّاً على ذلك، أشار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إلى أن أي اتصالات محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، "يجب أن تكون محاولة لفهم مواقف كل منهما، لا مجرد إلقاء محاضرات".
خبير عسكري أمريكي: أوروبا تدمر نفسها وليس روسيا
أوربان: الاتحاد الأوروبي يوقع وثيقة بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала