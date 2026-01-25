https://sarabic.ae/20260125/التعدين-في-ليبيا-ثروات-واعدة-بين-الأرقام-المتداولة-وواقع-الاستثمار-1109616273.html

التعدين في ليبيا.. ثروات واعدة بين الأرقام المتداولة وواقع الاستثمار

التعدين في ليبيا.. ثروات واعدة بين الأرقام المتداولة وواقع الاستثمار

سبوتنيك عربي

سجلت صادرات المعادن في عدد من الدول العربية ومن ضمنها ليبيا، مستويات متباينة من العوائد خلال الأعوام الأخيرة، إذ أظهرت إحصاءات دولية أن الإيرادات المحققة في... 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T12:58+0000

2026-01-25T12:58+0000

2026-01-25T12:58+0000

حصري

أخبار ليبيا اليوم

اقتصاد

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109616115_0:0:1184:667_1920x0_80_0_0_de3be2dcefc3cb705e0b4191e05f5789.jpg

وتزامن ذلك مع مؤشرات دولية ترجّح تصاعد الطلب العالمي على المعادن الاستراتيجية، الأمر الذي يفتح أمام ليبيا آفاقًا واعدة لتعزيز موقعها التنافسي داخل القارة الأفريقية، شريطة إدارة هذه الموارد واستثمارها بكفاءة.وفي هذا السياق، قال المدير العام السابق للمؤسسة الوطنية للتعدين في ليبيا المهندس خليفة عبد الله، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحديث عن قطاع المعادن في ليبيا، يستوجب العودة إلى خلفيته التاريخية، والواقع الفني الذي تأسس عليه، بعيدًا عن الأرقام المتداولة غير الدقيقة".وأضاف أن "صدور قانون المناجم والمحاجر رقم 2 لسنة 1971، شكّل إطارًا تشريعيًا متقدمًا لتنظيم استثمار الموارد المعدنية"، مشيرًا إلى أنه "لا يزال من أفضل القوانين، التي صدرت في هذا المجال من حيث الأسس الفنية والتنظيمية".وأكد المهندس خليفة عبد الله أن "ليبيا بحكم مساحتها الجغرافية الشاسعة، تعد من الدول الغنية بالثروات المعدنية، إذ تتركز أبرز المعادن في مناطق الجنوب خاصة العوينات وجبال تيبستي، ففي منطقة العوينات، أُجريت دراسات مشتركة على مدى 10 سنوات أسفرت عن اكتشاف معادن هامة من بينها الذهب، إضافة إلى خامات الحديد الرسوبي بنسبة تركيز تقارب 63%، إلى جانب معادن أخرى مثل الرصاص والتلك".وأشار عبد الله إلى أن "ليبيا تمتلك كذلك احتياطيات ضخمة من خام الحديد في منطقة وادي الشاطئ عين تاروت، تقدّر بنحو 4 مليارات طن كاحتياطي مؤكد، فضلًا عن كميات إضافية محتملة في مناطق مجاورة قد تتجاوز 3 مليارات طن".ومن بين الخامات النوعية، لفت عبد الله إلى "وجود السيليكا عالية النقاوة في منطقة إذري شمال العوينات، إذ تصل نسبة أكسيد السيليكون إلى نحو 99.9%، وهي خامات تدخل في صناعات استراتيجية متقدمة، مثل أشباه الموصلات والصناعات البلورية".وبيّن أن "الدولة أطلقت في عام 2008 جولة عطاءات عامة لاستغلال خامات الإسمنت وفق اتفاقيات مشابهة لنظام اقتسام الإنتاج المعمول به في قطاع النفط "EPSA"، وأسفرت عن توقيع 19 اتفاقية، إلا أن التطورات السياسية اللاحقة حالت دون تنفيذها".وحول الحديث عن تصدير المعادن، شدد المهندس خليفة عبد الله، على أنه "لا يمكن في الوقت الراهن اعتبار ليبيا دولة مصدّرة للخامات المعدنية، باستثناء بعض المخلفات المعدنية"، معتبرًا أن "الحديث عن تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 15 مليار دولار من قطاع التعدين يعد مبالغًا فيه، خاصة في ظل استمرار استيراد الإسمنت رغم توفر خاماته محليًا".وأكد أن "تحويل قطاع التعدين إلى رافد حقيقي للاقتصاد الوطني يتطلب الشروع الجاد في بناء بنية تحتية متكاملة، تشمل الطرق والطاقة ومرافق الاستخلاص والتركيز، بما يسهم في توفير العملة الأجنبية ودعم الخزانة العامة، على أن تكون إيرادات التعدين مكملة لإيرادات النفط لا بديلة عنها".وفيما يتعلق بسوق العمل، أوضح المهندس خليفة عبد الله أن "قطاع التعدين يمتلك قدرة كبيرة على خلق فرص عمل، إذ يمكن لمصنع إسمنت واحد توفير نحو 500 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف الوظائف غير المباشرة"، لافتًا إلى أن "عدد الكسارات العاملة في ليبيا يتجاوز الألف كسارة يعمل في كل واحدة منها ما لا يقل عن 20 عاملا بشكل مباشر".وبشأن المخاوف من تكرار أخطاء إدارة عائدات النفط، أكد عبد الله أن "الحل يكمن في تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والشفافية وتأهيل الكوادر الفنية، وفرض آليات رقابة ومساءلة صارمة"، معتبرًا أن "الفساد وضعف الإدارة يمثلان الخطر الحقيقي على أي قطاع اقتصادي".وفيما يخص التحديات التسويقية، أوضح أن "سوق المعادن عالمي ومفتوح وتحدد أسعاره وفق مواصفات ومعايير دولية"، مؤكدًا أن "إنتاج خامات بمواصفات عالمية كفيل بضمان تسويقها، شريطة الاستعانة بالخبرات الأجنبية في المراحل الأولى ضمن أطر قانونية واضحة وبيئة أمنية مستقرة".وختم المهندس خليفة عبد الله، تصريحاته لـ"سبوتنيك"، بالتأكيد على أن "مستقبل التعدين في ليبيا واعد إذا ما جرى الإسراع في تسجيل مواقع الخامات باسم الدولة الليبية، وبناء البنية التحتية اللازمة، واستثمار الاحتياطيات الضخمة، ومنها احتياطي الجبس، الذي يقدّر بنحو 7 مليارات طن، رغم غياب مصانع الألواح الجبسية والجبس المطحون حتى الآن، مقارنة بدول عربية أخرى قطعت شوطا كبيرا في هذا المجال".

https://sarabic.ae/20260115/وزير-البترول-الباكستاني-قطاع-التعدين-يواجه-تحديات-متزايدة-في-ظل-التحولات-الجيوسياسية-1109287716.html

https://sarabic.ae/20260115/خبير-اقتصادي-لـسبوتنيك-صناعة-التعدين-تواجه-تحديات-تقنية-1109275454.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

وليد لامة https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/04/1108896856_0:51:854:904_100x100_80_0_0_2d31fa4d496ffa5fb4535a4b668ce201.jpg

حصري, أخبار ليبيا اليوم, اقتصاد, الأخبار