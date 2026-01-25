https://sarabic.ae/20260125/الجيش-السوري-يعلن-عن-فتح-ممرين-إنسانيين-في-الحسكة-وعين-العرب-1109622928.html

الجيش السوري يعلن عن فتح "ممرين إنسانيين" في الحسكة وعين العرب

الجيش السوري يعلن عن فتح "ممرين إنسانيين" في الحسكة وعين العرب

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، اليوم الأحد، عن ممرين إنسانيين إلى مدينتي الحسكة وعين العرب-كوباني، مخصصين لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية. 25.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-25T16:38+0000

2026-01-25T16:38+0000

2026-01-25T16:38+0000

أخبار سوريا اليوم

العالم العربي

الأخبار

قسد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0f/1102694243_0:47:457:304_1920x0_80_0_0_71d0a778f9879f08b54b35a2f3abb0f1.png

ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء اليوم الأحد، عن هيئة العمليات أن الممر الأول سيكون بالتنسيق مع محافظة الحسكة على طريق الرقة الحسكة بالقرب من قرية تل بارود.وأفاد بيان هيئة العمليات بالجيش السوري بأن الممر الثاني سيكون بالتنسيق مع محافظة حلب، عبر مفرق عين العرب على طريق "M4" قرب قرية نور علي، على أن تخصص هذه الممرات لإدخال المساعدات والحالات الإنسانية.ويشار إلى أن وزارة الدفاع السورية قد أعلنت مساء أمس، تمديد مهلة وقف إطلاق النار في كل قطاعات عمليات الجيش العربي السوري لمدة 15 يوما، دعما للعملية الأمريكية لإخلاء سجناء تنظيم"داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول عدة) من سجون "قسد" إلى العراق.وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت يوم الأربعاء الماضي، إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم "داعش" الإرهابي من شمال شرقي سوريا إلى العراق، مشيرة إلى "نجاح القوات الأمريكية في نقل 150 عنصرا من مركز احتجاز في محافظة الحسكة إلى موقع داخل الأراضي العراقية".وأضافت "سنتكوم" أن قائدها براد كوبر، أبلغ الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، هاتفيًا، بخطة لنقل ما يصل إلى 7 آلاف معتقل من التنظيم بشكل "منظم وآمن"، مع التأكيد على "ضرورة التزام جميع الأطراف بتجنب أي خطوات قد تعرقل العملية".ويأتي ذلك عقب انسحاب "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) من مخيم الهول شمال شرقي سوريا، بعد معارك مع الجيش السوري، الذي بسط سيطرته على المخيم ومحيطه في وقت لاحق.يشار إلى أن معتقلي "داعش" كانوا محتجزين في سجون تديرها "قسد"، قبل أن تتولى دمشق إدارة هذه المراكز عقب المعارك، ليُتخذ لاحقًا قرار بنقل عدد من المحتجزين إلى العراق، بالتنسيق بين أمريكا وسوريا والعراق.

https://sarabic.ae/20260121/الجيش-السوري-يتهم-قسد-بخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1109485895.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, قسد