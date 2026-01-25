القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
09:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
سوق الانتقالات الشتوية في الدوري المصري.. نشاط في الأهلي وثقة في بيراميدز.. وهل يستفيد الزمالك من بيع ناصر ماهر؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
صدى الحياة
هل يكون "الحجب العمري" هو الحل الأخير لحماية المراهقين من المنصات؟
11:31 GMT
29 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام من دون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
17:33 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
انطلاق المفاوضات حول أوكرانيا في أبو ظبي و موسكو تشترط الانسحاب الأوكراني من دُونْبَاس
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
صدى الحياة
اتفاق دولي لحماية المحيطات وتنمية الاقتصاد الأزرق، ما أهميته؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
مرايا العلوم
كبسولة الزمن داخل الخلية تكشف أسرار الماضي الجيني، ووقود كيميائي من ثاني أكسيد الكربون
11:21 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
التحولات في المشرق في العصور الوسطى المتأخرة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في ذكرى مئويته... رؤية يوسف شاهين السنمائية مازالت حاضرة ومؤثرة
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
لماذا عادت واشنطن للتهديد بشن ضربة عسكرية ضد طهران؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
17:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: واشنطن مقتنعة بأنه لا سلام بدون موسكو وموسكو مقتنعة بأهمية الدور الأمريكي
19:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260125/القوات-الروسية-تحيد-3-مجموعات-قتالية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1109605534.html
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد جهاز الأمن الروسي، بأن القوات الروسية حيّدت 3 مجموعات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قطاع خاتنو على الجبهة في مقاطعة خاركوف. 25.01.2026
2026-01-25T06:10+0000
2026-01-25T06:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_14f84850be21b6f39d630e30be3efe0b.jpg
وقال الجهاز: "تواصل القيادة الأوكرانية نقل الأفراد إلى المواقع، التي دُمّرت نتيجة غاراتنا الجوية، وبذلك، تم تحييد 3 مجموعات قتالية معادية وصلت إلى خنادق غير صالحة للدفاع، خلال الـ24 ساعة الماضية".وتتواجد قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسيتين في هذه المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بخسارة قوات نظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقارب 325 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "ونتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20260123/الجيش-الروسي-يقطع-الإمدادات-اللوجستية-عن-قوات-كييف-ويلقي-القبض-على-مسلحين-في-بلدة-سيمينوفكا-المحررة-1109560503.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/10/1086118094_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_074fbe476cc5d3c733a02ef5791330e2.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي

06:10 GMT 25.01.2026
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
أفاد جهاز الأمن الروسي، بأن القوات الروسية حيّدت 3 مجموعات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قطاع خاتنو على الجبهة في مقاطعة خاركوف.
وقال الجهاز: "تواصل القيادة الأوكرانية نقل الأفراد إلى المواقع، التي دُمّرت نتيجة غاراتنا الجوية، وبذلك، تم تحييد 3 مجموعات قتالية معادية وصلت إلى خنادق غير صالحة للدفاع، خلال الـ24 ساعة الماضية".

وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.

وتتواجد قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسيتين في هذه المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بخسارة قوات نظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقارب 325 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة.
الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يقطع الإمدادات اللوجستية عن قوات كييف ويلقي القبض على مسلحين في بلدة سيمينوفكا المحررة
23 يناير, 12:40 GMT
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "ونتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
