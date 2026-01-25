https://sarabic.ae/20260125/القوات-الروسية-تحيد-3-مجموعات-قتالية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1109605534.html
القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي
أفاد جهاز الأمن الروسي، بأن القوات الروسية حيّدت 3 مجموعات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قطاع خاتنو على الجبهة في مقاطعة خاركوف.
وقال الجهاز: "تواصل القيادة الأوكرانية نقل الأفراد إلى المواقع، التي دُمّرت نتيجة غاراتنا الجوية، وبذلك، تم تحييد 3 مجموعات قتالية معادية وصلت إلى خنادق غير صالحة للدفاع، خلال الـ24 ساعة الماضية".وتتواجد قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسيتين في هذه المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بخسارة قوات نظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقارب 325 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "ونتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا
وقال الجهاز: "تواصل القيادة الأوكرانية نقل الأفراد إلى المواقع، التي دُمّرت نتيجة غاراتنا الجوية، وبذلك، تم تحييد 3 مجموعات قتالية معادية وصلت إلى خنادق غير صالحة للدفاع، خلال الـ24 ساعة الماضية".
وكما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقًا، فإن الجيش الروسي ينفذ بنجاح مهمة إنشاء منطقة عازلة أمنية على طول الحدود مع مقاطعة خاركوف.
وتتواجد قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسيتين في هذه المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بخسارة قوات نظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقارب 325 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة.
ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "ونتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.