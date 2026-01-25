https://sarabic.ae/20260125/القوات-الروسية-تحيد-3-مجموعات-قتالية-للقوات-الأوكرانية-في-خاركوف--الأمن-الروسي-1109605534.html

القوات الروسية تحيد 3 مجموعات قتالية للقوات الأوكرانية في خاركوف- الأمن الروسي

سبوتنيك عربي

أفاد جهاز الأمن الروسي، بأن القوات الروسية حيّدت 3 مجموعات قتالية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في قطاع خاتنو على الجبهة في مقاطعة خاركوف.

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

وقال الجهاز: "تواصل القيادة الأوكرانية نقل الأفراد إلى المواقع، التي دُمّرت نتيجة غاراتنا الجوية، وبذلك، تم تحييد 3 مجموعات قتالية معادية وصلت إلى خنادق غير صالحة للدفاع، خلال الـ24 ساعة الماضية".وتتواجد قوات مجموعتي "الغرب" و"الشمال" الروسيتين في هذه المنطقة. وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس السبت، بخسارة قوات نظام كييف خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يقارب 325 جنديًا، و5 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة، ومحطة حرب إلكترونية و5 مستودعات للذخيرة.ووفقا لبيان الدفاع الروسية، فإنه "ونتيجة للإجراءات الحاسمة لوحدات قوات مجموعة "الشمال"، تم الانتهاء من تحرير بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف".ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

