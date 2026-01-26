عربي
باراك: تشكيل حكومة عراقية تواصل التعاون مع جيرانها والغرب هو مفتاح للاستقرار الإقليمي
صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك، اليوم الاثنين، بأن "تشكيل حكومة في العراق تواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب يعدّ مفتاحا للاستقرار الإقليمي".
صرح المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان توم براك، اليوم الاثنين، بأن "تشكيل حكومة في العراق تواصل نهج التعاون مع جيرانها والغرب يعدّ مفتاحا للاستقرار الإقليمي".
ونشر توم باراك، تغريدة جديدة عبر حسابه على منصة "إكس"، صباح اليوم الاثنين، تعليقا على الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، للحديث عن الوضع الأمني ​​والعملية السياسية في العراق.
وشدد المبعوث الأمريكي إلى سوريا ولبنان، على "ضرورة تشكيل حكومة في العراق، تستمر في نهج التعاون مع الغرب وجيرانها في الوقت نفسه".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن الوزير ماركو روبيو، بحث مع رئيس وزراء العراقي محمد شياع السوداني، العلاقات الثنائية وجهود مكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا ودول عدة).
وقالت الوزارة، في بيان لها: "ناقش الوزير ورئيس الوزراء، الجهود الدبلوماسية الجارية لضمان عودة المواطنين العراقيين من بلدانهم في أسرع وقت ممكن، بما يضمن المساءلة. كما ناقش الوزير ورئيس الوزراء المباحثات الجارية في العراق بشأن تشكيل الحكومة".
وأشار البيان الصحفي أيضًا إلى أن روبيو أشاد بالحكومة العراقية لمبادرتها في تسريع عملية القبض على عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي.
كما أعرب روبيو، بحسب البيان، عن التزامه "بالعمل على ضمان تمكين العراق من تحقيق كامل إمكاناته في الشرق الأوسط".
وفي الوقت ذاته، أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "حكومة تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول بنجاح
