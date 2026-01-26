https://sarabic.ae/20260126/بنغازي-تحتضن-مؤتمر-ومعرض-مال-وأعمال-بمشاركات-محلية-ودولية-صور-1109655383.html

بنغازي تحتضن مؤتمر ومعرض "مال وأعمال" بمشاركات محلية ودولية.. صور

بنغازي تحتضن مؤتمر ومعرض "مال وأعمال" بمشاركات محلية ودولية.. صور

ُأقيمت في مدينة بنغازي الليبية، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر ومعرض "مال وأعمال"، بمشاركة واسعة من جهات محلية ودولية متخصصة في مجالات المال والاستثمار، وبحضور...

وشهد المؤتمر تنظيم معرض مصاحب، استعرضت خلاله الجهات المشاركة أحدث المنتجات والخدمات المالية، وفرص الاستثمار، وأدوات التطوير المهني في القطاع المالي والمصرفي.وعلى هامش الفعاليات، عُقدت عدة جلسات حوارية ناقشت الوضع المالي الراهن، ودور الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاع المالي، إضافة إلى تداعيات الأسواق المالية المحلية والدولية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين.ويأتي تنظيم هذا المؤتمر في إطار دعم الحوار الاقتصادي، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات المالية، وفتح آفاق جديدة للتطوير والاستثمار في السوق الليبي.إقبال واسع على المؤتمر ودور محوري للتحول الرقمي في القطاع المالي الليبيوقال المدير العام لشركة "بلاتينوم" لتنظيم المعارض والمؤتمرات، ورئيس اللجنة التحضيرية لمؤتمر ومعرض "مال وأعمال"، طارق غالي، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن هذا الحدث مخصص للمصارف التجارية، والشركات المكملة للقطاع المصرفي، إلى جانب شركات الاستشارات والتدريب".وأضاف أن "فعاليات المؤتمر تضمّنت جلسات حوارية متخصصة في عدة مجالات مالية واقتصادية، من المتوقع أن تخرج عنها مجموعة من التوصيات التي سيتم الإعلان عنها لاحقا".وأشار إلى أن "هذه الدورة تعد النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض "مال وأعمال"، مؤكدا "العمل على تنظيم النسخة الثالثة خلال العام المقبل 2027، بما يسهم في تطوير القطاع المالي وتعزيز فرص التعاون بين مختلف الجهات ذات العلاقة".نهضة مالية إسلاميةوفي هذا السياق، يرى الأكاديمي الليبي، فرج المجريسي، ممثلا لمصرف "السراج الإسلامي"، أن "المشاركة في النسخة الثانية من معرض "مال وأعمال" جاءت نظرا لأهمية هذا الحدث، الذي يعد من أبرز الفعاليات المالية والاقتصادية في ليبيا، لا سيما في ظل الزخم الاستثماري الذي تشهده مدينة بنغازي وتزايد عدد المعارض الاقتصادية المقامة بها خلال الفترة الحالية".وأشار المجريسي إلى أن "المشاركة في المعرض تهدف إلى التعريف بالمؤسسات المالية، وتعزيز التشبيك المهني، ونقل التحولات الرقمية التي تشهدها المصارف الليبية بشكل عام، إلى جانب توضيح وجهات النظر بين المصارف التي تعتمد على الشفافية والابتكار والتطوير كمرتكزات أساسية للعمل المصرفي الحديث".وأضاف أن "المعرض شهد مشاركات واسعة وإقبالا كبيرا من الزوار، ما انعكس إيجابا على المصارف والمؤسسات المشاركة، إذ تم تقديم عروض تعريفية واضحة أمام الزوار والمهتمين، أسهمت في فهم احتياجات الأفراد والمؤسسات، وتحديد أهم الخدمات التي يبحث عنها العملاء".ولفت إلى أنه "جرى تنظيم عدد من ورش العمل المتخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء الماليين، ناقشت أبرز التحديثات في القطاع المالي والمصرفي، إضافة إلى مستجدات الصيرفة الإسلامية، بما يدعم تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة القطاع المالي في ليبيا".مشاركة دوليةومن جهته، قال المشارك من الأردن في معرض "مال وأعمال"، الدكتور عبد المجيد عيادة: "إن هذه المشاركة جاءت بهدف التشبيك مع السوق المالي الليبي، ونقل المعرفة والخبرات بين المؤسسات، من خلال نخبة من المدربين الذين يتمتعون بخبرة واسعة، بما يسهم في ابتكار حلول عملية تخدم هذا المجال".وأكد عيادة "سعيه إلى تعزيز التعاون المشترك مع الأشقاء الليبيين، بما يحقق تبادل الخبرات ويدعم تطوير القطاع المالي في ليبيا".ويأتي تنظيم مؤتمر ومعرض "مال وأعمال"، في وقت يمر فيه القطاع المالي الليبي بتحديات متراكمة، نتيجة سنوات من الانقسام السياسي، وعدم الاستقرار الأمني، وضعف السياسات الاقتصادية، ما انعكس بشكل مباشر على أداء المصارف، وحركة الاستثمار، ومستوى الثقة في السوق المالي.وعلى الرغم من هذه الأزمات، تشهد ليبيا خلال الفترة الأخيرة محاولات متزايدة لإعادة تنشيط القطاع المالي والمصرفي، من خلال الدفع نحو الإصلاحات، وتعزيز الشمول المالي، والتوسع في الخدمات المالية الإلكترونية والتحول الرقمي، كأحد الحلول المطروحة لمعالجة الاختناقات الإدارية والمالية وتحسين جودة الخدمات.وفي هذا السياق، تبرز المؤتمرات والمعارض الاقتصادية كمنصات مهمة لفتح قنوات الحوار بين الفاعلين المحليين والدوليين، وتبادل الخبرات، واستعراض التجارب الناجحة، بما يسهم في بناء رؤية مشتركة للنهوض بالقطاع المالي، ودعم مساعي الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للنمو والتنمية المستدامة في ليبيا.

