بزشكيان لابن سلمان: تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر فاعلية لمواجهة التوترات في المنطقة

سبوتنيك عربي

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن تضامن الأمة الإسلامية هو الاستراتيجية الأكثر

وأفادت الرئاسة الإيرانية بأن بزشكيان قد أعرب عن تقديره لدعم الدول الإسلامية للشعب الإيراني في الأحداث الأخيرة، مشددا على أن وحدتها وتماسكها هو الضامن للأمن والاستقرار.وأشار مسعود بزشكيان إلى أن "الأطراف التي حرضت على الشغب في إيران كانت تهدف لتحويلها إلى سوريا أو ليبيا لكنها أخطأت التقدير"، حيث أكد الرئيس الإيراني أن "واشنطن نقضت تفاهماتنا مع أوروبا ومفهومها للحوار هو إملاء أوامر وهذا ليس تفاوضا".وتابع بزشكيان: "كنا في حالة حوار مع الأمريكيين عندما شنوا علينا هجوما عسكريا أمام أنظار العالم. كما توصلنا إلى تفاهمات مع الدول الأوروبية، لكن الولايات المتحدة هي من نقضتها. من وجهة نظرهم، الحوار يعني أن نملي الأوامر وعلى الآخرين تنفيذها، وهذا ليس تفاوضا".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الاثنين، أن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".وكانت الاحتجاجات في إيران، اندلعت في أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2025، على خلفية تراجع قيمة العملة المحلية، التومان الإيراني.وتحولت الاحتجاجات في عدد من المدن الإيرانية إلى مواجهات مع الشرطة، وترافقت مع هتافات مناهضة للنظام السياسي في إيران. وأفيد بسقوط ضحايا من جانب القوات الأمنية وكذلك من بين المشاركين في الاضطرابات.وقال بيسكوف، خلال مؤتمر صحفي، إن "هذا (الهجوم على إيران) سيكون بلا أدنى شك، خطوة أخرى من شأنها أن تزعزع استقرار الوضع في المنطقة بشكل خطير".وأضاف: "كما تعلمون، تواصل روسيا بذل الجهود للمساعدة في خفض حدة التوتر، وبالطبع، في هذه الحالة، نتوقع ضبط النفس من جميع الأطراف المعنية، والالتزام التام بالمفاوضات السلمية".

