مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
مساحة حرة
عمليات الاحتيال المدعومة بالذكاء الاصطناعي تتحول من مجرد إزعاج رقمي إلى مشكلة اقتصادية حقيقية
09:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:54 GMT
6 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
10:30 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الفضاء.. الجبهة الجديدة في الصراع الرقمي
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: فرنسا تحاول تأجيج الأوضاع الداخلية في الجزائر
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تهديد ترامب بتوجيه ضربة قوية ضد طهران هو بهدف الضغط على القيادة الإيرانية لقبول أمرين
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
19:31 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
On air
21:00 GMT
91 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260127/مصر-تدرس-مع-شركة-صينية-تشييد-مجمع-لإنتاج-ألواح-السيارات-باستثمار-نحو-10-مليارات-دولار-1109691526.html
مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار
مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار
سبوتنيك عربي
استعرض وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير مع ممثلي شركة "شين فينج ستيل" الصينية، خطتها لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات وألواح الصلب الصناعية... 27.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-27T13:22+0000
2026-01-27T13:22+0000
الصين
مصر
أخبار مصر الآن
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/95/1014269507_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_3cb511b17ee012662f5b7dfef87e6869.jpg
وأصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عقد لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، مالو تشانغ لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات، والألواح الصناعية، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا".وأضاف البيان أن "المجمع الصناعي المتكامل سيضم خطوط الدرفلة على الساخن، لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة، لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة".وأردفت الوزارة: "فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية".وبيّن الوزير المصري أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.وصادقت مصر والصين، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى مصر في 14 كانون الثاني/يناير 2024، على برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمدة 5 سنوات.وآكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة "بريكس" في آب/أغسطس 2023، أن الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة.تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
https://sarabic.ae/20260109/مصر-تعلن-عن-اكتشافات-نفطية-جديدة-بالصحراء-الغربية-تضيف-قرابة-4500-برميل-يوميا-1109069749.html
https://sarabic.ae/20251225/البنك-المركزي-المصري-يخفض-أسعار-الفائدة-1108575291.html
الصين
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101426/95/1014269507_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_284e7cad76c410c07bbd8c06c9e8796b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الصين, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد
الصين, مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد

مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار

13:22 GMT 27.01.2026
© Sputnik . Eduard Pesov / الانتقال إلى بنك الصورالقاهرة
القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
© Sputnik . Eduard Pesov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
استعرض وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير مع ممثلي شركة "شين فينج ستيل" الصينية، خطتها لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار.
وأصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عقد لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، مالو تشانغ لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات، والألواح الصناعية، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا".
وأضاف البيان أن "المجمع الصناعي المتكامل سيضم خطوط الدرفلة على الساخن، لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة، لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة".
وأردفت الوزارة: "فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية".
حقل الغاز الطبيعي قبالة مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2026
مصر تعلن عن اكتشافات نفطية جديدة بالصحراء الغربية تضيف قرابة 4500 برميل يوميا
9 يناير, 17:45 GMT

كما يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، بحسب البيان.

وبيّن الوزير المصري أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2025
البنك المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة
25 ديسمبر 2025, 17:18 GMT

ونوه البيان إلى أن وزير الصناعة المصري اطلع على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، حيث أكد على الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.

وصادقت مصر والصين، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى مصر في 14 كانون الثاني/يناير 2024، على برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمدة 5 سنوات.
وآكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة "بريكس" في آب/أغسطس 2023، أن الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة.
تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала