مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار
مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار
استعرض وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير مع ممثلي شركة "شين فينج ستيل" الصينية، خطتها لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات وألواح الصلب الصناعية... 27.01.2026
وأصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عقد لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، مالو تشانغ لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات، والألواح الصناعية، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا".وأضاف البيان أن "المجمع الصناعي المتكامل سيضم خطوط الدرفلة على الساخن، لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة، لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة".وأردفت الوزارة: "فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية".وبيّن الوزير المصري أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.وصادقت مصر والصين، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى مصر في 14 كانون الثاني/يناير 2024، على برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمدة 5 سنوات.وآكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة "بريكس" في آب/أغسطس 2023، أن الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة.تفاصيل اتفاق إمداد لبنان بالغاز المصري
مصر تدرس مع شركة صينية تشييد مجمع لإنتاج ألواح السيارات باستثمار نحو 10 مليارات دولار
استعرض وزير الصناعة والنقل المصري كامل الوزير مع ممثلي شركة "شين فينج ستيل" الصينية، خطتها لإنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات وألواح الصلب الصناعية المتخصصة، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار.
وأصدرت وزارة الصناعة المصرية بيانا، اليوم الثلاثاء، جاء فيه: "وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، عقد لقاءً مع ممثلي شركة شين فينج ستيل الصينية برئاسة الرئيس التنفيذي للشركة، مالو تشانغ لبحث خطة إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج ألواح السيارات، والألواح الصناعية، بإجمالي استثمارات تقدَّر بنحو 10 مليارات دولار، وبطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين طن سنويًا".
وأضاف البيان أن "المجمع الصناعي المتكامل سيضم خطوط الدرفلة على الساخن، لإنتاج الصلب الكربوني العادي، والصلب عالي المقاومة منخفض السبيكة، وصلب السيارات، وصلب الأنابيب، وصفائح الحاويات، وفولاذ المعدات الهندسية، إلى جانب خطوط الألواح المتوسطة، لإنتاج ألواح بناء السفن، والجسور، وأوعية الضغط والغلايات، وألواح القوالب، والصفائح الإنشائية الثقيلة".
وأردفت الوزارة: "فضلًا عن إنتاج الأنابيب غير الملحومة الخاصة بقطاعات النفط والغاز وخطوط النقل والأسطوانات والإنشاءات، كما يضم المشروع وحدات متقدمة الدرفلة على البارد والتقسية وإنتاج الصفائح المجلفنة، ومواد الدرفلة على البارد، وصفائح السيارات والأجهزة المنزلية، إضافة إلى خطوط المعالجة العميقة وهياكل محطات الطاقة الشمسية".
كما يسهم المشروع في توفير نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة، وأكثر من 85 ألف فرصة عمل غير مباشرة، إلى جانب نقل التكنولوجيا الحديثة، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، وتعميق سلاسل القيمة الصناعية، بحسب البيان.
وبيّن الوزير المصري أن هذا المشروع يتوافق مع خطة وزارة الصناعة لتوطين صناعة مكونات السيارات بالاعتماد على خام الحديد الموجود في مصر، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد، وبناء قاعدة صناعية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والانطلاق إلى التصدير، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية إقليميًا ودوليًا.
25 ديسمبر 2025, 17:18 GMT
ونوه البيان إلى أن وزير الصناعة المصري اطلع على المخطط الزمني لتنفيذ المشروع، وكذا المشروعات التي تنفذها الشركة حالياً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة مشروعات مكونات السيارات والأجهزة المنزلية، حيث أكد على الالتزام الصارم بالمواعيد لضمان تنفيذها وفق الخطة وتحقيق أهداف التنمية الصناعية.
وصادقت مصر والصين، خلال زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى مصر في 14 كانون الثاني/يناير 2024، على برنامج تنفيذي للشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمدة 5 سنوات.
وآكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، خلال قمة مجموعة "بريكس" في آب/أغسطس 2023، أن الصين ستواصل توسيع التعاون مع الدول الأفريقية لدعمها في تعزيز فرص التنمية المستقلة.