وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة إدخال مساعدات فورية ومستدامة لغزة دون عوائق

وزيرا خارجية مصر والأردن يؤكدان ضرورة إدخال مساعدات فورية ومستدامة لغزة دون عوائق

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما غزة، مؤكدين ضرورة الالتزام الكامل...

كما بحثا خلال زيارة عبد العاطي إلى العاصمة الأردنية عمّان، التمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، والتقدم نحو حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.وجدد الوزيران الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وبدء المرحلة الثانية من "خطة السلام" الشاملة، ودعم تنفيذ مهمة "مجلس السلام" الأمريكي كهيئة انتقالية وفق قرار مجلس الأمن رقم 2803، وفقًا لبيان من وزارة الخارجية المصرية.وأكد وزيرا خارجية مصر والأردن، عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين، وحرصهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والاستثمارية، واستمرار التنسيق المشترك بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.وشهد "منتدى دافوس"، الخميس الماضي، مراسم توقيع ميثاق إنشاء "مجلس السلام"، بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وعدد من قادة الدول، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة.وأكد الرئيس الأمريكي أن إدارته "حافظت على صمود وقف إطلاق النار في غزة، وضمنت استمرار المساعدات الإنسانية"، مشيرًا إلى مشاركة 59 دولة في جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط.واعتبر أن المنطقة "تشهد اليوم سلامًا في الشرق الأوسط لم يكن أحد يعتقد أنه ممكن"، في إشارة إلى التطورات السياسية والأمنية الأخيرة.

