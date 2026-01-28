رئيس وزراء قطر يناقش مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آخر تطورات المنطقة

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
نبض افريقيا
لافروف يؤكد ان الاستعدادات جارية لعقد قمة روسيا إفريقيا الثالثة
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:03 GMT
20 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
13:23 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
17:51 GMT
9 د
بلا قيود
خبير: ألمانيا داعم للحرب الأوكرانية ومرتكبة للإبادة الجماعية في لينينغراد
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل ينفذ نتنياهو استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بعد استعادة رفاة آخر محتجز؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
من الملعب
تعادل سلبي في قمة الدوري اللبناني.. هل مستوى الكرة اللبنانية في خطر؟
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
المواد قصيرة العمر المستنفدة للأوزون ونشاط دماغ المقتربين من الموت وغضبة المناخ
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
مساحة حرة
ممر يربط مصر و السعودية والعراق، هل يعزز التجارة الإقليمية؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
13:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
13:53 GMT
7 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
17:19 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
أمساليوم
رئيس وزراء قطر يناقش مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آخر تطورات المنطقة
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جرى خلاله بحث آخر التطورات وسبل الحلول الدبلوماسية في المنطقة".وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت سابق، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرا على استقرار المجتمع الدولي ككل".وأضاف في مؤتمر صحفي أن "قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "قطر تعمل مع الوسطاء لضمان الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة"، وفقا لوسائل إعلام قطرية.إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
رئيس وزراء قطر يناقش مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آخر تطورات المنطقة

08:15 GMT 28.01.2026
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
© AP Photo / Ibraheem Al Omari
ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأربعاء، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، آخر التطورات في المنطقة.
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جرى خلاله بحث آخر التطورات وسبل الحلول الدبلوماسية في المنطقة".
Самолет-заправщик KC-135 Stratotanker ВВС США и самолет F-18 Hornet ВВС Финляндии - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2026
6 طائرات تزويد بالوقود أمريكية تغادر قطر.. وإيران تغلق كامل مجالها الجوي
14 يناير, 22:47 GMT
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت سابق، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرا على استقرار المجتمع الدولي ككل".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "قطر تعمل مع الوسطاء لضمان الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة"، وفقا لوسائل إعلام قطرية.
إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
