رئيس وزراء قطر يناقش مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني آخر تطورات المنطقة
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جرى خلاله بحث آخر التطورات وسبل الحلول الدبلوماسية في المنطقة".وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت سابق، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرا على استقرار المجتمع الدولي ككل".وأضاف في مؤتمر صحفي أن "قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "قطر تعمل مع الوسطاء لضمان الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة"، وفقا لوسائل إعلام قطرية.إيران: تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس قدم معلومات ووثائق سرية للموساد الإسرائيلي
وقال التلفزيون الرسمي الإيراني: "إن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أجرى، اليوم، اتصالا هاتفيا مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، جرى خلاله بحث آخر التطورات وسبل الحلول الدبلوماسية في المنطقة
".
وحذر المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في وقت سابق، من أن "أي تصعيد محتمل بشأن إيران
لا يهدد استقرار المنطقة فحسب، بل يشكل خطرا على استقرار المجتمع الدولي ككل".
وأضاف في مؤتمر صحفي أن "قطر على تواصل مع طهران وواشنطن لدعم أي حوار يهدف لمنع التصعيد".
ومن ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن "قطر تعمل مع الوسطاء لضمان الوصول للمرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في غزة"، وفقا لوسائل إعلام قطرية.