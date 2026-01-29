عربي
https://sarabic.ae/20260129/باحث-في-العلاقات-الدولية-أوكرانيا-خسرت-الورقة-الأمريكية-وزيلينسكي-ما-هو-إلا-خلفية-تمثيلية---1109749961.html
باحث في العلاقات الدولية: أوكرانيا خسرت الورقة الأمريكية وزيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية
باحث في العلاقات الدولية: أوكرانيا خسرت الورقة الأمريكية وزيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية
سبوتنيك عربي
علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور جيرار ديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن أمورا جيدة تحدث بشأن المفاوضات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الحرب
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg
وقال ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "جلّ ما يريده زيلينسكي هي الضمانة الأمنية له ليدخل إلى حلف الناتو، أو تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف أو على الأقل في الاتحاد الأوروبي، بينما الرئيس الأمريكي يجد ضمانات أمنية مختلفة ترتبط بشخصه"، مضيفا: "أما بالنسبة إلى المراوغة التي يقوم بها زيلينسكي فهي آخر مراوغة له خصوصا أنه لمس بأن الأوروبي حتى على صعيد غرينلاند، لم يستطع أن يؤثر في قرار تراجع ترامب عن هذه الجزيرة". وتابع: "زيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية، ولهذا السبب يحاول أن يقدم صورة أنه لم يزل في طور المفاوضات والقوى، ليحصل على الصورة التي تشكل له نوعا من الضمان والحصانة أمام الرأي العام في أوكرانيا، وبالتالي هو في مأزق"، مذكرًا "بالفساد الذي ينخر الإدارة خصوصا المال العام"، ومؤكدًا أن "الأوكراني عليه أن يعود ويدرك أن الحليف الأساسي هي روسيا".وأضاف ديب: "زيلينسكي ليس هو الهدف بل الذهاب إلى مكاسب أوكرانية"، مرجحًا أن "يكون زيلينسكي يأخذ ضمانات أمنية لشخصه وعائلته ليرحل من أوكرانيا ويترك هذا البلد بما عليه من مصائب"، موضحًا أن "الشعب الأوكراني الذي كان يرفض التجنيد الإجباري ليس لأنه لا يريد الدفاع عن بلده، بل لأنه دخل في صراع لا يوجد فيه نوعا من التوازن، كما أنه يشعر أن الأوروبي ليس إلى صفه أبدا، واستخدم الورقة الأوكرانية ليأخذ المزيد من المكاسب".واختتم ديب حديثه، بالقول: "السياسة الترامبية لا يبنيها ترامب وإدارته إلى مدة وعندما يرحل تنتهي، بل يبني إيديولوجية أو عقيدة لسياسة ستمتد إلى ما بعد ترامب لعشرات السنين"، مرجحا أن "يتفكك الاتحاد الأوروبي لأنه لن يستطيع الاستمرار".
https://sarabic.ae/20260111/مقابل-صفقة-في-أوكرانيا-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخشى-من-ضم-أمريكا-لغرينلاند-1109117720.html
https://sarabic.ae/20260125/تقارير-وفود-أمريكية-وروسية-وأوكرانية-تناولت-الغداء-معا-عقب-محادثات-في-أبوظبي-1109603578.html
باحث في العلاقات الدولية: أوكرانيا خسرت الورقة الأمريكية وزيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية

08:10 GMT 29.01.2026
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور جيرار ديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن أمورا جيدة تحدث بشأن المفاوضات لتسوية الصراع في أوكرانيا، معتبرا أن "هذه الأزمة بما هي عليه، تعتبر فوزا لروسيا وتحقيقا لأهدافها، وفوزا أمريكيا ساحقا على الحلف الغربي".
وقال ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "جلّ ما يريده زيلينسكي هي الضمانة الأمنية له ليدخل إلى حلف الناتو، أو تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف أو على الأقل في الاتحاد الأوروبي، بينما الرئيس الأمريكي يجد ضمانات أمنية مختلفة ترتبط بشخصه"، مضيفا: "أما بالنسبة إلى المراوغة التي يقوم بها زيلينسكي فهي آخر مراوغة له خصوصا أنه لمس بأن الأوروبي حتى على صعيد غرينلاند، لم يستطع أن يؤثر في قرار تراجع ترامب عن هذه الجزيرة".

وأكد أن "زيلينسكي سيبقى يفاوض حتى النفس الأخير للحصول على بعض المطالب خاصة في ظل الدعم الأوروبي"، مشيرا إلى أنه "بالكلام عن دول تفاوض دبلوماسيا أو عسكريا على أرض الواقع يجب أن يكون لديها أوراقا رابحة، لكن الأوكراني خسر أول ورقة أساسية وهي الأمريكية".

أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
مقابل صفقة في أوكرانيا... إعلام: الاتحاد الأوروبي يخشى من ضم أمريكا لغرينلاند
11 يناير, 09:13 GMT

ورأى ضيف "سبوتنيك" أن "الأمريكي ليس إلى جانب أوكرانيا بأي شيء وهي لا تستطيع الصمود دون الدعم الأمريكي العسكري".

وتابع: "زيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية، ولهذا السبب يحاول أن يقدم صورة أنه لم يزل في طور المفاوضات والقوى، ليحصل على الصورة التي تشكل له نوعا من الضمان والحصانة أمام الرأي العام في أوكرانيا، وبالتالي هو في مأزق"، مذكرًا "بالفساد الذي ينخر الإدارة خصوصا المال العام"، ومؤكدًا أن "الأوكراني عليه أن يعود ويدرك أن الحليف الأساسي هي روسيا".
المحادثات حول أوكرانيا في أبو ظبي، رئيسي الوفدين الروسي والأوكراني، ورئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2026
تقارير: وفود أمريكا وروسيا وأوكرانيا تناولت الغداء معا عقب المفاوضات في أبوظبي
25 يناير, 03:39 GMT
وأضاف ديب: "زيلينسكي ليس هو الهدف بل الذهاب إلى مكاسب أوكرانية"، مرجحًا أن "يكون زيلينسكي يأخذ ضمانات أمنية لشخصه وعائلته ليرحل من أوكرانيا ويترك هذا البلد بما عليه من مصائب"، موضحًا أن "الشعب الأوكراني الذي كان يرفض التجنيد الإجباري ليس لأنه لا يريد الدفاع عن بلده، بل لأنه دخل في صراع لا يوجد فيه نوعا من التوازن، كما أنه يشعر أن الأوروبي ليس إلى صفه أبدا، واستخدم الورقة الأوكرانية ليأخذ المزيد من المكاسب".
واختتم ديب حديثه، بالقول: "السياسة الترامبية لا يبنيها ترامب وإدارته إلى مدة وعندما يرحل تنتهي، بل يبني إيديولوجية أو عقيدة لسياسة ستمتد إلى ما بعد ترامب لعشرات السنين"، مرجحا أن "يتفكك الاتحاد الأوروبي لأنه لن يستطيع الاستمرار".
