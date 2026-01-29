https://sarabic.ae/20260129/باحث-في-العلاقات-الدولية-أوكرانيا-خسرت-الورقة-الأمريكية-وزيلينسكي-ما-هو-إلا-خلفية-تمثيلية---1109749961.html

باحث في العلاقات الدولية: أوكرانيا خسرت الورقة الأمريكية وزيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية

باحث في العلاقات الدولية: أوكرانيا خسرت الورقة الأمريكية وزيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية

سبوتنيك عربي

علّق الأكاديمي والباحث اللبناني في العلاقات الدولية من بيروت، الدكتور جيرار ديب، على تصريحات الرئيس الأمريكي التي قال فيها إن أمورا جيدة تحدث بشأن المفاوضات... 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T08:10+0000

2026-01-29T08:10+0000

2026-01-29T08:10+0000

أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

روسيا

أخبار روسيا اليوم

الحرب

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074141309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d13d6d2e89a25e39c967d4dc8abdc42.jpg

وقال ديب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "جلّ ما يريده زيلينسكي هي الضمانة الأمنية له ليدخل إلى حلف الناتو، أو تصبح أوكرانيا عضوا في الحلف أو على الأقل في الاتحاد الأوروبي، بينما الرئيس الأمريكي يجد ضمانات أمنية مختلفة ترتبط بشخصه"، مضيفا: "أما بالنسبة إلى المراوغة التي يقوم بها زيلينسكي فهي آخر مراوغة له خصوصا أنه لمس بأن الأوروبي حتى على صعيد غرينلاند، لم يستطع أن يؤثر في قرار تراجع ترامب عن هذه الجزيرة". وتابع: "زيلينسكي ما هو إلا خلفية تمثيلية، ولهذا السبب يحاول أن يقدم صورة أنه لم يزل في طور المفاوضات والقوى، ليحصل على الصورة التي تشكل له نوعا من الضمان والحصانة أمام الرأي العام في أوكرانيا، وبالتالي هو في مأزق"، مذكرًا "بالفساد الذي ينخر الإدارة خصوصا المال العام"، ومؤكدًا أن "الأوكراني عليه أن يعود ويدرك أن الحليف الأساسي هي روسيا".وأضاف ديب: "زيلينسكي ليس هو الهدف بل الذهاب إلى مكاسب أوكرانية"، مرجحًا أن "يكون زيلينسكي يأخذ ضمانات أمنية لشخصه وعائلته ليرحل من أوكرانيا ويترك هذا البلد بما عليه من مصائب"، موضحًا أن "الشعب الأوكراني الذي كان يرفض التجنيد الإجباري ليس لأنه لا يريد الدفاع عن بلده، بل لأنه دخل في صراع لا يوجد فيه نوعا من التوازن، كما أنه يشعر أن الأوروبي ليس إلى صفه أبدا، واستخدم الورقة الأوكرانية ليأخذ المزيد من المكاسب".واختتم ديب حديثه، بالقول: "السياسة الترامبية لا يبنيها ترامب وإدارته إلى مدة وعندما يرحل تنتهي، بل يبني إيديولوجية أو عقيدة لسياسة ستمتد إلى ما بعد ترامب لعشرات السنين"، مرجحا أن "يتفكك الاتحاد الأوروبي لأنه لن يستطيع الاستمرار".

https://sarabic.ae/20260111/مقابل-صفقة-في-أوكرانيا-إعلام-الاتحاد-الأوروبي-يخشى-من-ضم-أمريكا-لغرينلاند-1109117720.html

https://sarabic.ae/20260125/تقارير-وفود-أمريكية-وروسية-وأوكرانية-تناولت-الغداء-معا-عقب-محادثات-في-أبوظبي-1109603578.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الحرب, تقارير سبوتنيك, حصري