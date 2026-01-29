https://sarabic.ae/20260129/ردا-على-ترامب-القضاء-العراقي-يرفض-أي-تدخل-خارجي-في-سياسة-البلاد-1109765820.html

ردا على ترامب.. القضاء العراقي يرفض أي تدخل خارجي في سياسة البلاد

ردا على ترامب.. القضاء العراقي يرفض أي تدخل خارجي في سياسة البلاد

سبوتنيك عربي

شدد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الخميس، على أهمية الالتزام بالتوقيتات الدستورية في إكمال إجراءات تعيين رئيسي الجمهورية والوزراء، ومنع أي تدخل خارجي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-29T13:33+0000

2026-01-29T13:33+0000

2026-01-29T13:33+0000

أخبار العراق اليوم

العالم العربي

الأخبار

دونالد ترامب

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/15/1109479930_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fd59924bbb4960955d267c5526314e97.jpg

ونشر المجلس بيانا له، مساء اليوم الخميس، على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء تعليقا على تحذير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعراق من إعادة انتخاب رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة.ذكر بيان للمجلس، أنه "من الضروري التزام جميع الأحزاب والقوى السياسية بالتوقيتات الدستورية وعدم خرقها، حفاظا على الاستقرار السياسي وسير العملية الديمقراطية وفق الأطر الدستورية والقانونية". وكان الرئيس ترامب قد صرح بأن "العراق قد يرتكب خطأً فادحا بإعادة نوري المالكي لتولي منصب رئيس للوزراء"، منوها إلى أن "البلاد انزلقت في عهده السابق إلى الفقر والفوضى العارمة، ولا يجب أن يتكرر ذلك". فيما هدد الرئيس الأمريكي بأنه "إذا انتخب المالكي، فستتوقف الولايات المتحدة الأمريكية عن مساعدة العراق، ولن تكون له فرصة للنجاح أو الازدهار أو الحرية دون وجودهم"، مضيفا "لنجعل العراق عظيما مجددا".وكان ائتلاف "الإطار التنسيقي" في العراق أعلن، السبت الماضي، ترشيح نوري المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، كمرشح للكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس. وجاء في بيان عن "الإطار التنسيقي": "انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على استكمال الاستحقاقات الدستورية ضمن سياق يحفظ استقرار البلاد ويعزز مسار الدولة، عقد الإطار التنسيقي اجتماعًا موسعًا لقادته، في مكتب هادي العامري، جرى خلاله تداول الأوضاع السياسية والمرحلة المقبلة".وتابع: "بعد نقاش معمّق ومستفيض، قرر الإطار التنسيقي بالأغلبية ترشيح نوري كامل المالكي، لمنصب رئيس مجلس الوزراء، مرشحًا للكتلة النيابية الأكثر عددًا، واستنادًا إلى خبرته السياسية والإدارية، ودوره في إدارة الدولة".وبحسب البيان، أكد "الإطار التنسيقي" التزامه الكامل بـ"المسار الدستوري، وحرصه على العمل مع جميع القوى الوطنية لتشكيل حكومة قوية وفاعلة، قادرة على مواجهة التحديات، وتقديم الخدمات، وحماية أمن العراق ووحدته".

https://sarabic.ae/20260128/المالكي-ردا-على-ترامب-نرفض-التدخل-الأمريكي-السافر-في-الشؤون-العراقية-1109724286.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار, دونالد ترامب