مساعد الرئيس الروسي يبحث آفاق التعاون الأمني في المحيط الهندي مع سلطنة عمان

مساعد الرئيس الروسي يبحث آفاق التعاون الأمني في المحيط الهندي مع سلطنة عمان

صرح مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، أن روسيا وسلطنة عُمان قادرتان على العمل معًا لضمان السلام في المحيط الهندي. 29.01.2026, سبوتنيك عربي

ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن المجلس البحري، يعقد باتروشيف مشاورات روسية عُمانية حول التعاون البحري في مسقط، عاصمة سلطنة عُمان.وأجرى باتروشيف محادثات مع رئيس ديوان السلطان، سلطان محمد النعماني؛ والأمين العام لمجلس الأمن القومي العُماني، إدريس الكندي؛ والقائد العام للبحرية العُمانية، سيف الرحبي؛ وممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات المعنية بالأنشطة البحرية المختلفة.وأشار باتروشيف إلى أن هذه المشاورات مثمرة، وتهدف إلى تطوير التعاون الروسي العُماني في المجال البحري.ونقل البيان عن باتروشيف قوله: "تربط بلدينا علاقات صداقة راسخة تقوم على الاحترام المتبادل والالتزام بالتنمية، وأنا على ثقة بأن شراكتنا البحرية ستُبنى على نفس النهج".وفي ختام المحادثات، قال مساعد الرئيس الروسي: "تُتيح مشاوراتنا بشأن التعاون البحري المدني والبحري فرصًا جديدة للجانبين، ونحن على ثقة بأن عملنا المشترك سيُثمر نتائج ملموسة، تُسهم في الحفاظ على السلام والاستقرار في المحيط الهندي، وتعزيز إمكاناته الاقتصادية والعلمية والإنسانية".كما زار باتروشيف ميناء مسقط ومركز الأمن البحري.ويتولى مركز الأمن البحري إدارة العمليات الأمنية في المنطقة البحرية العمانية، وحماية الموانئ والسواحل، وتنظيم الجهود لمكافحة التهديدات الأمنية البحرية، والمشاركة في أبحاث تغير المناخ.وأشار البيان إلى أن "مساعد الرئيس الروسي لفت انتباه الجانب العماني إلى إمكانية التعاون المشترك في القضايا التي تقع ضمن اختصاص مركز الأمن البحري".لافروف ونظيره العماني يؤكدان خلال مكالمة هاتفية ضرورة إنهاء أي تدخل في شؤون الدول ذات السيادة

