https://sarabic.ae/20260130/الخارجية-الروسية-تعلق-على-الموقف-الأوروبي-حيال-غرينلاند-1109794552.html
الخارجية الروسية تعلق على الموقف الأوروبي حيال غرينلاند
سبوتنيك عربي
علق نائب وزير الخارجية الروسية، دميتري ليوبينسكي، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على الموقف الأوروبي حيال جزيرة غرينلاند. 30.01.2026
2026-01-30T04:35+0000
2026-01-30T04:35+0000
2026-01-30T04:35+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/1d/1104261714_132:0:3773:2048_1920x0_80_0_0_c688bd48ef0253fa565b9782fb107a24.jpg
وقال الدبلوماسي: "أما جديا، فإن ما حدث (عجز أوروبا عن حماية غرينلاند)، يجب أن يكون، في رأيي، سببا وجيها لتأمل أولئك الذين يربطون مستقبلهم وأمنهم بوعد من الوصاة الأوروبيين".وأشار إلى أنه "بالنظر إلى رد فعل دونالد ترامب على ذلك، يبدو أن "الجبهة الأوروبية الموحدة" لحماية غرينلاند تركت انطباعًا قويا لديه، لكنه بالتأكيد ليس الانطباع الذي كان الأوروبيون يأملونه".وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وأوضح أن "جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تكشف حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي"روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند
الخارجية الروسية تعلق على الموقف الأوروبي حيال غرينلاند
وقال الدبلوماسي: "أما جديا، فإن ما حدث (عجز أوروبا عن حماية غرينلاند)، يجب أن يكون، في رأيي، سببا وجيها لتأمل أولئك الذين يربطون مستقبلهم وأمنهم بوعد من الوصاة الأوروبيين".
وذكر كيف أن "ممثلي البوندسفير الألماني، غادروا غرينلاند بسرعة بعد وقت قصير من بدء مهمتهم".
وأشار إلى أنه "بالنظر إلى رد فعل دونالد ترامب على ذلك، يبدو أن "الجبهة الأوروبية الموحدة" لحماية غرينلاند
تركت انطباعًا قويا لديه، لكنه بالتأكيد ليس الانطباع الذي كان الأوروبيون يأملونه".
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل".
وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء
، كل ما نريده، ودون مقابل".
وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا
. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".
وأوضح أن "جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".