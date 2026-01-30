الخارجية الروسية تعلق على الموقف الأوروبي حيال غرينلاند

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
الخارجية الروسية تعلق على الموقف الأوروبي حيال غرينلاند
سبوتنيك عربي
علق نائب وزير الخارجية الروسية، دميتري ليوبينسكي، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على الموقف الأوروبي حيال جزيرة غرينلاند. 30.01.2026, سبوتنيك عربي
وقال الدبلوماسي: "أما جديا، فإن ما حدث (عجز أوروبا عن حماية غرينلاند)، يجب أن يكون، في رأيي، سببا وجيها لتأمل أولئك الذين يربطون مستقبلهم وأمنهم بوعد من الوصاة الأوروبيين".وأشار إلى أنه "بالنظر إلى رد فعل دونالد ترامب على ذلك، يبدو أن "الجبهة الأوروبية الموحدة" لحماية غرينلاند تركت انطباعًا قويا لديه، لكنه بالتأكيد ليس الانطباع الذي كان الأوروبيون يأملونه".وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".وأوضح أن "جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تكشف حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي"روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو.
علق نائب وزير الخارجية الروسية، دميتري ليوبينسكي، خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، على الموقف الأوروبي حيال جزيرة غرينلاند.
وقال الدبلوماسي: "أما جديا، فإن ما حدث (عجز أوروبا عن حماية غرينلاند)، يجب أن يكون، في رأيي، سببا وجيها لتأمل أولئك الذين يربطون مستقبلهم وأمنهم بوعد من الوصاة الأوروبيين".

وذكر كيف أن "ممثلي البوندسفير الألماني، غادروا غرينلاند بسرعة بعد وقت قصير من بدء مهمتهم".

وأشار إلى أنه "بالنظر إلى رد فعل دونالد ترامب على ذلك، يبدو أن "الجبهة الأوروبية الموحدة" لحماية غرينلاند تركت انطباعًا قويا لديه، لكنه بالتأكيد ليس الانطباع الذي كان الأوروبيون يأملونه".
Giant icebergs float in the fjord in Narsaq, southern Greenland. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الخارجية الدنماركية: محادثات دبلوماسية بين أمريكا وغرينلاند والدنمارك لتخفيف التوتر
28 يناير, 23:02 GMT

صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأن "الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده بشأن جزيرة غرينلاند دون مقابل".

وقال في مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس": "سنحصل على كل شيء، كل ما نريده، ودون مقابل".
وأضاف ترامب ردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة تخطط للاستحواذ على غرينلاند أو دفع ثمن مقابل ذلك: "نتحدث حول الأمر وهو محل مفاوضات حاليًا. جوهر الموضوع هو الوصول الكامل دون نهاية ودون حد زمني".
وأوضح أن "جزءًا من منظومة الدفاع الصاروخي "القبة الذهبية" سيغطي غرينلاند".
مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي تكشف حقيقة تشكيل "الجيش الأوروبي"
روته يكشف تفاصيل التفاهم مع ترامب حول غرينلاند
