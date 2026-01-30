باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260130/باحث-في-الشأن-الدولي-الأوروبيون-يلعبون-دور-المعطل-في-التسوية-الأوكرانية-1109803823.html
باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية
باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
علق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على تصريح الرئيس الأمريكي بايقاف الضربات واحراز تقدم كبير في مسألة التسوية السلمية للنزاع في... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T11:06+0000
2026-01-30T11:06+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
أوربا
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097653242_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ed573b998189ee66ebb7046c06fd7b13.jpg
وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا في تركيا عطلت مسار المفاوضات أول مرة ثم بعد ذلك أصبح الأوروبيون يلعبون دور المعطل لأنهم يدركون أنه منذ اللحظة التي سيتم فيها توقيع اتفاق معين بما يخص الملف الأوكراني، ستكون لحظة تاريخية مفصلية وسيكون ما بعدها ليس كما قبلها"، معتبرا أنه "حتى هذه الهزيمة اليوم بحاجة إلى شجاعة، والأوروبيون لا يمتلكونها". وأكد الخطيب أن "روسيا من خلال العملية العسكرية الخاصة حققت أهدافها، وبالتالي المشكلة بالطرف الآخر الذي لا يريد أن يقتنع بما آلت إليه الأمور"، مشيرا إلى أن "روسيا قبل أن تنجح عسكريا، نجحت اقتصاديا وفكريا وثقافيا". وأضاف الباحث في الشأن الدولي: "زيلينسكي سقط، لكن الولايات المتحدة تحاول أن لا تجعله يسقط بطريقة مأساوية، لذلك عرضت عليه في اتفاقية السلام إجراء انتخابات خلال مئة يوم أو تسعين يوما أو ثلاثة أشهر، والاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا". وختم الخطيب بالقول: "الولايات المتحدة تعلم أن روسيا انتصرت لهذا لن تضع نفسها في مواجهة معها، لذلك نجد اليوم هذا التقارب الأمريكي الروسي أكثر من أي يوم مضى في التاريخ بين البلدين"، معتبرا أن "هذا ما كان يجب أن يفعله الأوروبيون بعدم خسارة روسيا".
https://sarabic.ae/20260111/أوربان-تقديم-800-مليار-يورو-إلى-أوكرانيا-سيؤدي-إلى-انهيار-أوروبا-اقتصاديا-1109135781.html
https://sarabic.ae/20251214/خبير-أمريكي-مقاومة-أوكرانيا-وأوروبا-للتفاوض-مع-روسيا-تبدو-عبثية-1108139418.html
أوربا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0a/1097653242_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_fe4d3f95802e346f29f2d342143c71dd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, أوربا, تقارير سبوتنيك, حصري
روسيا, أخبار أوكرانيا, أوربا, تقارير سبوتنيك, حصري

باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية

11:06 GMT 30.01.2026
© AP Photo / Alex Brandonالأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا
الأسلحة الأمريكية الموردة إلى أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Alex Brandon
تابعنا عبر
حصري
علق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على تصريح الرئيس الأمريكي بايقاف الضربات واحراز تقدم كبير في مسألة التسوية السلمية للنزاع في أوكرانيا، قائلا: "من يعطل دائما التسوية والمفاوضات هي أوروبا وليست أوكرانيا التي أصبحت في موقع المتفرج".
وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا في تركيا عطلت مسار المفاوضات أول مرة ثم بعد ذلك أصبح الأوروبيون يلعبون دور المعطل لأنهم يدركون أنه منذ اللحظة التي سيتم فيها توقيع اتفاق معين بما يخص الملف الأوكراني، ستكون لحظة تاريخية مفصلية وسيكون ما بعدها ليس كما قبلها"، معتبرا أنه "حتى هذه الهزيمة اليوم بحاجة إلى شجاعة، والأوروبيون لا يمتلكونها".

ورأى أن "اللحظة الحقيقية اليوم ليست لحظة المفاوضات بقدر ما هي لحظة الحسم والاعتراف والاقرار"، معتبرا أن "المفاوضات انتهت عند قمة اَلاسكا بين الرئيسين بوتين وترامب، فهناك تم تشكيل العالم الجديد وأوروبا ليست بهذه اللعبة".

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2026
أوربان: تقديم 800 مليار يورو إلى أوكرانيا سيؤدي إلى انهيار أوروبا اقتصاديا
11 يناير, 19:16 GMT
وأكد الخطيب أن "روسيا من خلال العملية العسكرية الخاصة حققت أهدافها، وبالتالي المشكلة بالطرف الآخر الذي لا يريد أن يقتنع بما آلت إليه الأمور"، مشيرا إلى أن "روسيا قبل أن تنجح عسكريا، نجحت اقتصاديا وفكريا وثقافيا".

وأضاف الباحث في الشأن الدولي: "زيلينسكي سقط، لكن الولايات المتحدة تحاول أن لا تجعله يسقط بطريقة مأساوية، لذلك عرضت عليه في اتفاقية السلام إجراء انتخابات خلال مئة يوم أو تسعين يوما أو ثلاثة أشهر، والاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا".
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
خبير أمريكي: مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا تبدو عبثية
14 ديسمبر 2025, 04:48 GMT
وأكد الخطيب أن "المطلوب ليس التفاوض مع فكر نازي وإنما التخلي عنه، وستبين الأيام ان كانت كييف وأوروبا سترضيان بذلك"، مشددا على أن "روسيا ليست بحاجة إلى ضمانات أمنية لأنها تضمن أمنها بنفسها، بل من يحتاج ذلك هي أوروبا".
وختم الخطيب بالقول: "الولايات المتحدة تعلم أن روسيا انتصرت لهذا لن تضع نفسها في مواجهة معها، لذلك نجد اليوم هذا التقارب الأمريكي الروسي أكثر من أي يوم مضى في التاريخ بين البلدين"، معتبرا أن "هذا ما كان يجب أن يفعله الأوروبيون بعدم خسارة روسيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала