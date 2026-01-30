https://sarabic.ae/20260130/باحث-في-الشأن-الدولي-الأوروبيون-يلعبون-دور-المعطل-في-التسوية-الأوكرانية-1109803823.html

باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية

باحث في الشأن الدولي: الأوروبيون يلعبون دور المعطل في التسوية الأوكرانية

علق الباحث السياسي السوري في الشأن الدولي، الدكتور إياس الخطيب، على تصريح الرئيس الأمريكي بايقاف الضربات واحراز تقدم كبير في مسألة التسوية السلمية للنزاع في... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

وقال الخطيب في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "بريطانيا في تركيا عطلت مسار المفاوضات أول مرة ثم بعد ذلك أصبح الأوروبيون يلعبون دور المعطل لأنهم يدركون أنه منذ اللحظة التي سيتم فيها توقيع اتفاق معين بما يخص الملف الأوكراني، ستكون لحظة تاريخية مفصلية وسيكون ما بعدها ليس كما قبلها"، معتبرا أنه "حتى هذه الهزيمة اليوم بحاجة إلى شجاعة، والأوروبيون لا يمتلكونها". وأكد الخطيب أن "روسيا من خلال العملية العسكرية الخاصة حققت أهدافها، وبالتالي المشكلة بالطرف الآخر الذي لا يريد أن يقتنع بما آلت إليه الأمور"، مشيرا إلى أن "روسيا قبل أن تنجح عسكريا، نجحت اقتصاديا وفكريا وثقافيا". وأضاف الباحث في الشأن الدولي: "زيلينسكي سقط، لكن الولايات المتحدة تحاول أن لا تجعله يسقط بطريقة مأساوية، لذلك عرضت عليه في اتفاقية السلام إجراء انتخابات خلال مئة يوم أو تسعين يوما أو ثلاثة أشهر، والاعتراف بالأراضي التي ضمتها روسيا". وختم الخطيب بالقول: "الولايات المتحدة تعلم أن روسيا انتصرت لهذا لن تضع نفسها في مواجهة معها، لذلك نجد اليوم هذا التقارب الأمريكي الروسي أكثر من أي يوم مضى في التاريخ بين البلدين"، معتبرا أن "هذا ما كان يجب أن يفعله الأوروبيون بعدم خسارة روسيا".

