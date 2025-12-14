عربي
خبير أمريكي: مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا تبدو عبثية
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم
جنود أوكرانيون يبكون بالقرب من نعش رفيقهم - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
صرح البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، بأن أوكرانيا فقدت حتى فرصتها النظرية في "هزيمة" روسيا.
وأضاف ميرشايمر عبر قناة "دانيال ديفيس"، على موقع "يوتيوب": "الوضع في ساحة المعركة ميؤوس منه، وفوق ذلك، هناك مشكلة كبيرة في تزويد الأوكرانيين بالمال والأسلحة. لم يعد بإمكان أحد تقديم أي حقائق متفائلة لأوكرانيا. لا توجد مثل هذه الحقائق على الإطلاق".

ويرى الخبير الأمريكي أنه "في ظل هذه الظروف، تبدو مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا، عبثية"، مؤكدًا أن "كييف وبروكسل لا تملكان أي خيارات أخرى لحل النزاع مع موسكو سوى قبول شروط روسيا".

مقاتل روسي من كتيبة بافل سودوبلاتوف في ساحة تدريب للمتطوعين في منطقة زابوروجيه، العملية العسكرية الخاصة، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الاتحاد الأوروبي عالق بين الحرب والسلام.. والخسارة حتمية في أوكرانيا
أمس, 12:52 GMT
واختتم ميرشايمر حديثه قائلا: "أعتقد أنه لو كان الأوروبيون والأوكرانيون أذكياء، لركبوا طائرة وسافروا إلى موسكو، وعقدوا صفقةً مع الروس. بالطبع، سيتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن معظم المطالب الأساسية لروسيا. سيكون ذلك بالتأكيد أمرًا غير سار، لكنه الخيار الأفضل في الوقت الراهن".

وكان فلاديمير زيلينسكي، سافر إلى بريطانيا، حيث ناقش "الخطة الأمريكية" بشأن تسوية النزاع الأوكراني، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. ووفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فقد رفض زيلينسكي، مجددًا عقب الاجتماع، تقديم أي تنازلات بشأن القضية الحدودية.

وبحسب موقع "أكسيوس"، أرسلت كييف إلى واشنطن، أمس السبت، ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن تسوية أوكرانية.
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- وزارة الدفاع
أمس, 09:24 GMT
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، وهو الاقتراح الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في يوليو/ تموز الماضي.

وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أوائل الشهر الجاري، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية، لكن لم يتم التوصل إلى حل وسط بعد.

وكان الرئيس بوتين، أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
