خبير أمريكي: مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا تبدو عبثية
خبير أمريكي: مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا تبدو عبثية
صرح البروفيسور جون ميرشايمر، الأستاذ في جامعة مدينة شيكاغو الأمريكية، بأن أوكرانيا فقدت حتى فرصتها النظرية في "هزيمة" روسيا. 14.12.2025
روسيا
وأضاف ميرشايمر عبر قناة "دانيال ديفيس"، على موقع "يوتيوب": "الوضع في ساحة المعركة ميؤوس منه، وفوق ذلك، هناك مشكلة كبيرة في تزويد الأوكرانيين بالمال والأسلحة. لم يعد بإمكان أحد تقديم أي حقائق متفائلة لأوكرانيا. لا توجد مثل هذه الحقائق على الإطلاق".واختتم ميرشايمر حديثه قائلا: "أعتقد أنه لو كان الأوروبيون والأوكرانيون أذكياء، لركبوا طائرة وسافروا إلى موسكو، وعقدوا صفقةً مع الروس. بالطبع، سيتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن معظم المطالب الأساسية لروسيا. سيكون ذلك بالتأكيد أمرًا غير سار، لكنه الخيار الأفضل في الوقت الراهن".وبحسب موقع "أكسيوس"، أرسلت كييف إلى واشنطن، أمس السبت، ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن تسوية أوكرانية.وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، وهو الاقتراح الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في يوليو/ تموز الماضي.وكان الرئيس بوتين، أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.
وأضاف ميرشايمر عبر قناة "دانيال ديفيس"، على موقع "يوتيوب": "الوضع في ساحة المعركة ميؤوس منه، وفوق ذلك، هناك مشكلة كبيرة في تزويد الأوكرانيين بالمال والأسلحة. لم يعد بإمكان أحد تقديم أي حقائق متفائلة لأوكرانيا. لا توجد مثل هذه الحقائق على الإطلاق".
ويرى الخبير الأمريكي أنه "في ظل هذه الظروف، تبدو مقاومة أوكرانيا وأوروبا للتفاوض مع روسيا، عبثية"، مؤكدًا أن "كييف وبروكسل لا تملكان أي خيارات أخرى لحل النزاع مع موسكو سوى قبول شروط روسيا".
واختتم ميرشايمر حديثه قائلا: "أعتقد أنه لو كان الأوروبيون والأوكرانيون أذكياء، لركبوا طائرة وسافروا إلى موسكو، وعقدوا صفقةً مع الروس. بالطبع، سيتعين عليهم تقديم تنازلات بشأن معظم المطالب الأساسية لروسيا. سيكون ذلك بالتأكيد أمرًا غير سار، لكنه الخيار الأفضل في الوقت الراهن".
وكان فلاديمير زيلينسكي، سافر إلى بريطانيا، حيث ناقش "الخطة الأمريكية" بشأن تسوية النزاع الأوكراني، مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس. ووفقًا لوسائل الإعلام الأوكرانية، فقد رفض زيلينسكي، مجددًا عقب الاجتماع، تقديم أي تنازلات بشأن القضية الحدودية.
وبحسب موقع "أكسيوس"، أرسلت كييف إلى واشنطن، أمس السبت، ردًا على أحدث المقترحات الأمريكية بشأن تسوية أوكرانية
وفي وقت سابق، صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا مستعدة لمناقشة الجوانب السياسية للتسوية مع أوكرانيا
والعمل بأي شكل من الأشكال. مع ذلك، لم تتلقَّ موسكو حتى الآن ردًا من كييف على اقتراح تشكيل ثلاث مجموعات عمل لمعالجة القضايا الإنسانية والعسكرية والسياسية بشكل أكثر تحديدًا، وهو الاقتراح الذي طرحه الجانب الروسي خلال الجولة الثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا، في مدينة إسطنبول التركية، في يوليو/ تموز الماضي.
وفي السياق ذاته، استقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الكرملين أوائل الشهر الجاري، المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، رجل الأعمال وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمضى الجانبان نحو 5 ساعات في مناقشة جوهر مبادرة السلام الأمريكية، لكن لم يتم التوصل إلى حل وسط بعد.
وكان الرئيس بوتين، أوضح أن واشنطن قسّمت خطة التسوية
، التي كانت تتألف في نسختها الأولى من 27 بندًا، إلى 4 مجموعات رئيسية، واقترحت مناقشة كل مجموعة على حدة.