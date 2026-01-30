https://sarabic.ae/20260130/بوتين-الشراكة-الروسية-الإماراتية-تتطور-ديناميكيا-أردوغان-يزور-السعودية-ومصر-قريبا-1109815237.html

بوتين: الشراكة الروسية-الإماراتية تتطور ديناميكيا.. أردوغان يزور السعودية ومصر قريبا

بوتين: الشراكة الروسية-الإماراتية تتطور ديناميكيا.. أردوغان يزور السعودية ومصر قريبا

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، محادثات مع نظيره الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في الكرملين، وقال بوتين خلال الاجتماع، إن "الشراكة بين روسيا... 30.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-30T14:26+0000

2026-01-30T14:26+0000

2026-01-30T14:26+0000

راديو

عالم سبوتنيك

روسيا

أخبار الإمارات العربية المتحدة

إيران

أسعار الذهب اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109814070_31:0:1275:700_1920x0_80_0_0_87a6d6aba5978c6898a5ecc9aa7192ca.png

بوتين: الشراكة الروسية - الإماراتية تتطور ديناميكيا.. وأردوغان يزور السعودية ومصر قريبا سبوتنيك عربي بوتين: الشراكة الروسية - الإماراتية تتطور ديناميكيا.. وأردوغان يزور السعودية ومصر قريبا

وأضاف بوتين أن "الإمارات العربية المتحدة شريك تجاري مهم لروسيا في العالم العربي، حيث ينمو حجم التبادل التجاري بشكل مطرد".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن خطط لافتتاح جامعة روسية في الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية مركز سيريوس، كما أشاد بوتين بإسهام الإمارات في عملية تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا. بدوره، شكر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، على حُسن الاستقبال وكرم الضيافة. وأكد الرئيس الإماراتي لبوتين التزامه بتعزيز العلاقات بين البلدين وتحقيق أهداف التنمية بما يخدم مصالحهما. ويعتزم الطرفان مناقشة مجالات رئيسية للتعاون الروسي الإماراتي، والوضع في الشرق الأوسط، وقضايا دولية أخرى. وأوضح الخبير أن "الإمارات تلعب دورا محوريا في التواصل بين روسيا والغرب، مستفيدة من علاقاتها المتوازنة مع أمريكا وأوروبا والخليج، هذا التعاون يساهم في تخفيف التوترات الإقليمية، خاصة الإيرانية - الأمريكية، ويعزز نفوذ روسيا عبر التنسيق مع دول الخليج وإيران"، لافتا إلى أن "روسيا تقدم خبرتها في النفط والطاقة النووية السلمية، مقابل احترام السيادة وعدم التدخل، بخلاف النهج الأمريكي القائم على الهيمنة".أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل لمناقشة الوضع في غزةأفادت وكالة الأنباء التركية، بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سيتوجه إلى المملكة العربية السعودية ومصر يومي الـ3 والـ4 من فبراير/ شباط المقبل، في جولة سيبحث خلالها مع قيادتي البلدين الأوضاع في قطاع غزة.وذكر بيان للرئاسة التركية، أن الزيارة ستركز، إلى جانب القضية الفلسطينية والتطورات في سوريا، على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين تركيا وكل من البلدين.ومن المقرر أن تبدأ الزيارة بالمملكة العربية السعودية، حيث سيُعقد منتدى للأعمال في 3 فبراير، يليه منتدى مماثل في مصر يوم 4 فبراير.ويشمل جدول المحادثات مناقشة آليات إعادة إعمار غزة وسوريا، والمبادرات الإقليمية المتعلقة بتحقيق الاستقرار، ومن بينها مبادرة "مجلس السلام لغزة"، بالإضافة إلى التطورات الخاصة بتشكيل مجموعة دفاعية مشتركة تضم تركيا والسعودية وباكستان.وأكد أوغلو في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "وجود توافق متزايد بين القوى الإقليمية الثلاثة في ملفات المنطقة مثل السودان والصومال، ليبيا، وغزة، مع التركيز على إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أن " العلاقات التركية - المصرية تتطور اقتصاديا ودفاعيا عبر توطين الصناعات العسكرية، مما يثير قلق إسرائيل، وهذا التحالف يهدف إلى عرقلة العنف الإسرائيلي، ومنع التصعيد ضد إيران بتداعياته الكارثية على المنطقة غير المتعافية فضلا عن تعزيز الاستقرار عبر تنسيق مشترك يغير قواعد اللعبة الإقليمية".أوروبا تصنف الحرس الثوري الإيراني "تنظيما إرهابيا" وطهران تردوافق وزراء ⁠خارجية ​الاتحاد الأوروبي، على تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني "تنظيما إرهابيا"، في إجماع سياسي على تشديد الضغوط على طهران، مع إقرار حزمة عقوبات جديدة تستهدف أفرادا وكيانات على خلفية التورط في قمع المتظاهرين ودعم طهران لروسيا.وحذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أمريكا من إشعال حرب جديدة في الشرق الأوسط، في وقت يلوّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإمكان توجيه ضربات لإيران، وقالت للصحافيين في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، "عندما يتعلق الأمر بالهجمات، فأعتقد أن المنطقة لا تحتاج إلى حرب جديدة".وبالتوازي، فرض الاتحاد الأوروبي ‌⁠عقوبات ​على ‌وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مؤمني، والمدعي العام، ⁠محمد موحدي ‌آزاد، بالإضافة إلى القاضي، إيمان إفشاري، كما فرض عقوبات على 6 منظمات إيرانية،من جانبه، رفض وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قرار الاتحاد الأوروبي بشأن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابية".وقال عراقجي في تصريحات إعلامية، إن أوروبا ارتكبت خطأ استراتيجيا فادحا بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية.وأكد مرعاش في تصريحات لـ"سبوتنيك" على "ازدواجية أوروبا غير المفهومة حيث تنتقد أمريكا في ملفات وتدعمها في إيران، مما يجعلها كيانا مشتتا وهامشيا، وستكون أوروبا هي الخاسر الأكبر عندما تضطر إلى التراجع وإعادة الحوار مع إيران"، معتبرا أن "أمريكا لن تدخل حربا مفتوحة مع إيران بسبب خسائرها الفادحة، وسيظل الحرس الثوري يدافع عن سيادة إيران التاريخية، بينما أوروبا تفقد مصداقيتها وتأثيرها العالمي".قيود إسرائيلية تؤجل إعادة فتح معبر رفح و"حماس" تتهم تل أبيب بتأخير وصول اللجنة الوطنية لإدارة غزةأكدت مصادر في اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، تأجيل إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع مصر، إلى بداية الأسبوع المقبل، بسبب إجراءات أمنية إضافية فرضتها إسرائيل داخل المعبر.وقال أحد المصادر، إن المفوض العام للمجلس التنفيذي لمجلس السلام، نيكولاي ميلادينوف، اجتمع، مع لجنة إدارة غزة، بحضور رئيسها علي شعث، وأبلغهم بأن إسرائيل طلبت استكمال ترتيبات أمنية جديدة داخل المعبر، ما أدى إلى تأخير إعادة فتحه. وعُقد الاجتماع في مقر اللجنة المؤقت في القاهرة. وكان من المقرر فتح المعبر، الأربعاء .وأوضح المصدر أن إسرائيل أقامت حاجزاً إضافياً داخل المعبر، مزوداً بكاميرات مراقبة وأجهزة فحص بصمة، لتفتيش العائدين من مصر إلى قطاع غزة.وأضافت حداد أن "القاهرة شددت على ضرورة أن يكون فتح المعبر متوازنا، بحيث يقابل كل خروج دخول مماثل، في حين تصر إسرائيل على السماح بخروج أعداد كبيرة من الفلسطينيين مقابل إدخال أعداد محدودة وتحت رقابة أمنية مشددة".سعر الفضة يقفز ويتبع الذهب ويحصد رقما قياسيا تاريخياارتفع سعر الفضة في البورصة بنسبة تقارب 7%، متجاوزا 121 دولارا للأونصة لأول مرة في التاريخ، وفقا لبيانات التداول.وارتفع سعر عقود الفضة الآجلة لشهر مارس/ آذار، في بورصة كومكس في نيويورك، بنسبة 6.75% ليصل إلى 121.205 دولار للأونصة.ويضخ مستثمرون في آسيا مبالغ قياسية في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة ، وجذبت صناديق المؤشرات المتداولة للمعادن النفيسة المدرجة في المنطقة صافي تدفقات بقيمة 7.1 مليارات دولار خلال يناير، إذ سجل عدد منها أكبر تدفقات رأسمالية في تاريخها، حسبما أظهرت بيانات جمعتها "بلومبرغ".وقفزت أسعار الذهب بقوة خلال الأسابيع الأخيرة، إذ ارتفع المعدن الأصفر بأكثر من 20% منذ بداية يناير، رغم تسجيله تراجعا يوم الجمعة.كما استفادت المعادن النفيسة من تحوّل المستثمرين بعيدا عن الدولار، في ظل السياسات الأمريكية غير المتوقعة وتزايد النزعة الانعزالية للولايات المتحدة.وأشار حسين في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "هذه التطورات دفعت المستهلكين إلى البحث عن بدائل أكثر استقرارا، فكان اللجوء إلى الفضة التي تتميز بتذبذبات أقل في أسعارها مقارنة بالذهب، فضلا عن كونها أكثر استقرارا في الأسواق العالمية"، مشيرا إلى أن "الفضة أصبحت خيارا مفضلا لدى شرائح اجتماعية واسعة، كما أن تقارير دولية حديثة أكدت ارتفاع مستويات الإقبال على الفضة باعتبارها أقل تأثرا بالأحداث السياسية والاقتصادية العالمية".

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

جيهان لطفي سليمان https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103987990_0:0:853:854_100x100_80_0_0_99ed9e7d7cd571ce0679cc366ddd1544.jpg

عالم سبوتنيك, روسيا, أخبار الإمارات العربية المتحدة, إيران, أسعار الذهب اليوم, аудио