شركات اللحوم الروسية تسجل حضورا لافتا في معرض "جلفود دبي"
شركات اللحوم الروسية تسجل حضورا لافتا في معرض "جلفود دبي"
شهد معرض "جلفود" في دبي حضورا واسعا لشركات اللحوم الروسية التي جاءت هذا العام بوفد كبير يعكس طموح موسكو لتعزيز موقعها في سوق الأغذية العالمي، ولا سيما في منطقة...
شركات اللحوم الروسية تسجل حضورا لافتا في معرض "جلفود دبي"
11:49 GMT 30.01.2026 (تم التحديث: 12:52 GMT 30.01.2026)
باسل شرتوح
مراسل "سبوتنيك" في الإمارات العربية المتحدة
شهد معرض "جلفود" في دبي حضورا واسعا لشركات اللحوم الروسية التي جاءت هذا العام بوفد كبير يعكس طموح موسكو لتعزيز موقعها في سوق الأغذية العالمي، ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد نموا متسارعا في الطلب على اللحوم العالية الجودة.
ويقدّم الجناح الروسي مجموعة متنوعة من لحوم الأبقار والدواجن والمنتجات المعالجة، مع التركيز على شهادات الحلال والمعايير الصحية التي باتت شرطا أساسيا لدخول أسواق الخليج.
وقال ممثل الجناح الروسي في معرض "جلفود" أوليغ غنشاروف، لوكالة "سبوتنيك": "المشاركة تأتي ضمن استراتيجية واضحة لفتح قنوات تعاون جديدة مع دول المنطقة"، وأضاف: "نلاحظ اهتماما متزايدا بمنتجات اللحوم الروسية في الشرق الأوسط، خصوصاً مع التزام الشركات الروسية بمعايير الجودة وشهادات الحلال".
وأكد أن "وجودهم في معرض جلفود يتيح لهم الفرصة لعرض قدراتهم الإنتاجية وبناء شراكات طويلة الأمد
مع مستوردين من الخليج وآسيا وشمال أفريقيا".
وأشار غنشاروف إلى أن "الشركات الروسية توسع حاليا نطاق صادراتها لتشمل أسواقا جديدة، مستفيدة من تنافسية الأسعار وتنوع المنتجات، إضافة إلى الثقة المتزايدة في جودة اللحوم الروسية داخل المنطقة.
وكانت فعاليات معرض "جلفود دبي" انطلقت، في 26 يناير/ كانون الثاني الجاري، بمشاركة غير مسبوقة تصل إلى 8500 شركة من مختلف دول العالم، في حدث يؤكد مكانة دبي كمركز محوري لتجارة الغذاء وسلاسل التوريد العالمية.
وأقيم المعرض هذا العام لأول مرة في موقعين متزامنين هما: مركز دبي التجاري العالمي، ومركز دبي للمعارض في إكسبو سيتي، وذلك لاستيعاب التوسع الكبير في عدد العارضين والزوار، ولتوفير مساحات عرض أكبر للابتكارات الغذائية والتقنيات الحديثة في التصنيع والتعبئة والتوزيع.
ويستقطب "جلفود" عشرات الآلاف من المتخصصين في الصناعات الغذائية، ويعد منصة رئيسية لعقد الصفقات الدولية، واستكشاف اتجاهات السوق، وتعزيز الأمن الغذائي عبر شراكات تمتد من الشرق الأوسط إلى آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويحضر الجناح الروسي هذا العام بتمثيل واسع يعكس تنامي حضور المنتجات الروسية في أسواق المنطقة، ويضم الجناح شركات متخصصة في الحبوب والزيوت النباتية، منتجات الألبان واللحوم، الحلويات والمخبوزات، الأغذية المعلبة والمجمّدة، منتجات موجهة خصيصًا لأسواق الخليج بمعايير حلال.
كما يشهد الجناح تنظيم لقاءات مباشرة بين الشركات الروسية والمستوردين الإقليميين
، بهدف تعزيز التبادل التجاري وتوسيع صادرات روسيا من المنتجات الغذائية، في ظل الطلب المتزايد على السلع الروسية في الشرق الأوسط.