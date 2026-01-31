رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
https://sarabic.ae/20260131/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-تعلن-عن-مشروع-قانون-للعفو-العام-1109826007.html
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام
رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام
سبوتنيك عربي
أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، اليوم السبت، أن حكومة فنزويلا ستقدّم قريبًا للهيئة التشريعية مشروع قانون للعفو العام، يشمل فترة العنف السياسي في... 31.01.2026
2026-01-31T00:37+0000
2026-01-31T00:37+0000
رئاسة فنزويلا
فنزويلا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_6541f2c32e2c1fbeca48f2beadd0032e.jpg
وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون VTV الفنزويلي: "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي منذ عام 1999 وحتى اليوم".وأوضحت رودريغيز أنها كلفت لجنة الثورة القضائية، بالإضافة إلى برنامج التعايش الديمقراطي والسلام، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية "خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".وأشارت رودريغيز إلى أن:وأكدت رودريغيز أن "تطبيق هذا القانون، وفق الدستور، لن يشمل الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.
https://sarabic.ae/20260128/روبيو-الولايات-المتحدة-ليست-في-حرب-مع-فنزويلا-ولا-تعتزم-احتلالها-1109732584.html
https://sarabic.ae/20260128/الرئيس-الكولومبي-محاكمة-مادورو-يجب-أن-تكون-في-فنزويلا-وليس-في-الولايات-المتحدة-1109712165.html
فنزويلا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_31:0:1364:1000_1920x0_80_0_0_eb04a65113ede1faf94389134dbb949e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رئاسة فنزويلا, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن
رئاسة فنزويلا, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام

00:37 GMT 31.01.2026
رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغيز
رئيسة فنزويلا المؤقتة، ديلسي رودريغز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
© REUTERS Leonardo Fernandez Viloria
تابعنا عبر
أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، اليوم السبت، أن حكومة فنزويلا ستقدّم قريبًا للهيئة التشريعية مشروع قانون للعفو العام، يشمل فترة العنف السياسي في البلاد من عام 1999 وحتى الوقت الحالي.
وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون VTV الفنزويلي: "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي منذ عام 1999 وحتى اليوم".
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
روبيو: الولايات المتحدة ليست في حرب مع فنزويلا ولا تعتزم احتلالها
28 يناير, 16:10 GMT
وأوضحت رودريغيز أنها كلفت لجنة الثورة القضائية، بالإضافة إلى برنامج التعايش الديمقراطي والسلام، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية "خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".
وأشارت رودريغيز إلى أن:
"القانون يهدف إلى تجاوز آثار الصراع السياسي، ويجب أن يسهم في استعادة السلم الاجتماعي. وأضافت أن العفو يهدف إلى "معالجة الجروح التي خلفتها المواجهة السياسية والعنف والتطرف".
وأكدت رودريغيز أن "تطبيق هذا القانون، وفق الدستور، لن يشمل الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.
Colombian President Gustavo Petro speaks to supporters before presenting to Congress a proposed bill to reform the healthcare system - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
الرئيس الكولومبي: محاكمة مادورو يجب أن تكون في فنزويلا وليس في الولايات المتحدة
28 يناير, 02:08 GMT
ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.
وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.
يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.
