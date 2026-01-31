https://sarabic.ae/20260131/رئيسة-فنزويلا-بالوكالة-تعلن-عن-مشروع-قانون-للعفو-العام-1109826007.html

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام

رئيسة فنزويلا بالوكالة تعلن عن مشروع قانون للعفو العام

سبوتنيك عربي

أعلنت رئيسة فنزويلا بالوكالة، ديلسي رودريغيز، اليوم السبت، أن حكومة فنزويلا ستقدّم قريبًا للهيئة التشريعية مشروع قانون للعفو العام، يشمل فترة العنف السياسي في... 31.01.2026, سبوتنيك عربي

2026-01-31T00:37+0000

2026-01-31T00:37+0000

2026-01-31T00:37+0000

رئاسة فنزويلا

فنزويلا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1a/1109633976_0:68:1501:912_1920x0_80_0_0_6541f2c32e2c1fbeca48f2beadd0032e.jpg

وقالت رودريغيز، خلال مشاركتها في فعالية حضرها ممثلون عن السلطات القضائية والتشريعية، ونقلها تلفزيون VTV الفنزويلي: "قررنا المضي قدمًا بقانون للعفو العام يشمل كامل فترة العنف السياسي منذ عام 1999 وحتى اليوم".وأوضحت رودريغيز أنها كلفت لجنة الثورة القضائية، بالإضافة إلى برنامج التعايش الديمقراطي والسلام، بتقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية "خلال الساعات المقبلة وبصفة عاجلة".وأشارت رودريغيز إلى أن:وأكدت رودريغيز أن "تطبيق هذا القانون، وفق الدستور، لن يشمل الأشخاص الذين وُجهت إليهم تهم أو أُدينوا بارتكاب جرائم قتل أو الاتجار بالمخدرات أو الفساد أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".وفي 3 يناير/ كانون الثاني، شنّت الولايات المتحدة الأمريكية ضربة واسعة على فنزويلا، جرى خلالها احتجاز رئيس البلاد نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس ونقلهما إلى نيويورك.ووفق رواية السلطات الأمريكية، فإنهما يُشتبه في ارتباطهما بما وصفته بـ"إرهاب المخدرات" واعتبرته تهديدًا، بما في ذلك للولايات المتحدة. وقد عُقدت أولى جلسات المحاكمة بالفعل في نيويورك، حيث أكد مادورو وزوجته براءتهما من التهم الموجهة إليهما.وأصبحت ديلسي رودريغيز رئيسة لفنزويلا بالوكالة، بعدما كانت تشغل منصب نائبة الرئيس. ووفقًا لبيانات وزارة الدفاع الفنزويلية، أسفرت الهجمات الأمريكية عن مقتل 100 شخص.يشار إلى أن فنزويلا تمتلك نحو خُمس احتياطيات النفط العالمية، وكانت في السابق من كبار موردي الخام إلى الولايات المتحدة، مع عمل عدة شركات أمريكية في البلاد حتى عام 2007.

https://sarabic.ae/20260128/روبيو-الولايات-المتحدة-ليست-في-حرب-مع-فنزويلا-ولا-تعتزم-احتلالها-1109732584.html

https://sarabic.ae/20260128/الرئيس-الكولومبي-محاكمة-مادورو-يجب-أن-تكون-في-فنزويلا-وليس-في-الولايات-المتحدة-1109712165.html

فنزويلا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رئاسة فنزويلا, فنزويلا, العالم, أخبار العالم الآن