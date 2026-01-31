روسيا توافق على تعليق الضربات ضد أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.. وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بوتين: الشراكة بين روسيا والإمارات تتطور بشكل ديناميكي، أردوغان يزور السعودية ومصر الشهر المقبل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:00 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
العنوان: اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
روسيا توافق على تعليق الضربات ضد أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.. وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا، حتى 1 فبراير المقبل.
روسيا توافق على تعليق الضربات ضد أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.. وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن

13:04 GMT 31.01.2026
راديو
موسكو توافق على تعليق الضربات على كييف حتى 1 فبراير وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن
عبد الله حميد
معد ومقدم برامج وكبير المنتجين في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
- سبوتنيك عربي
جيهان لطفي سليمان
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك" الروسية
كل المواضيع
صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا، حتى 1 فبراير/ شباط المقبل.
وأضاف بيسكوف للصحفيين أن "موسكو وافقت على طلب ترامب الامتناع عن ضرب أوكرانيا، لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات".

في هذا السياق، قال رئيس الجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية شريف جاد، إن "قرار روسيا وقف الضربات على كييف حتى 1 فبراير (المقبل)، يأتي استمرارًا للموقف الروسي الثابت، الذي يركز على الحل عبر المفاوضات".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تخلق مناخًا تفاوضيًا إيجابيًا، يشجع الحوار بين الأطراف المعنية، روسيا وأوكرانيا وأمريكا، رغم الدعم الأوروبي غير المنطقي والمستمر لكييف، الذي زاد تعقيد الأزمة".
بعد دعوة القضاء للالتزام بالمواعيد الدستورية.. العراق يشهد حراكا سياسيا لحسم ملف اختيار رئيس للجمهورية
تشهد العاصمة العراقية بغداد حراكًا سياسيًا واسعًا لحسم ملف انتخاب رئيس جمهورية العراق وتشكيل الحكومة المقبلة.
جاء ذلك تزامنا مع إعلان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "جدول أعمال جلسة الأحد المقبل، يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).
تزامنت هذه التحركات السياسية أيضا مع دعوة مجلس القضاء الأعلى بالعراق، على وجوب الالتزام بالتوقيتات الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية والوزراء.

في هذا الصدد، قال النائب السابق عن ائتلاف "دولة القانون" في العراق، عارف الحمامي، إن "الحراك السياسي مستمر بهدف إيجاد حلول لاختيار رئيس الجمهورية، لعدم تجاوز المدد الدستورية".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "أهمية جلسة مجلس النواب، التي تُعقد غدا الأحد"، مشددًا على "ضرورة توافق النواب الأكراد على ترشيح شخصية واحدة، وإلا فإن المرشحين سوف يدخلون إلى مرحلة تصويت كامل المجلس لاختيار الرئيس".
أمريكا تغير قيادة مهمة غزة وسط غموض دورها
قال دبلوماسيون إن القائدين الأمريكيين العسكري والمدني لمهمة واشنطن في قطاع غزة، سيتنحيان عن مناصبيهما.
وأضافوا أن دولا أوروبية تُعيد النظر في مشاركتها في المبادرة، التي تهدف إلى رسم ملامح قطاع غزة بعد الحرب.

في هذا الإطار، قال الخبير في الشأن الفلسطيني محمد سليم، إن "اتفاق غزة في مرحلته الثانية يواجه تعنتًا إسرائيليًا واضحًا، خاصة في معبر رفح ودخول القوات الدولية".

وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا ترى في هذه القوات الدولية حلقة وصل لنزع سلاح حماس"، معتبرًا أن "تغييراتها في القيادات العسكرية يعكس رؤيتها لدورها في تسهيل التفاهم".
إيران تؤكد استعدادها لاستئناف محادثات " عادلة ومنصفة" مع واشنطن.. وتركيا تعرض الوساطة
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا، لكن المفاوضات يجب أن تكون "عادلة ومنصفة".
وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن "إيران مستعدة أيضا للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه تحدث إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وإنه سيستمر في التواصل مع مسؤولين أمريكيين بشأن إيران.

في هذا الإطار، قال المساعد الأسبق لوزير الخارجية المصري للشؤون الآسيوية السفير حسين هريدي، إن "التهديدات الأمريكية والإيرانية تهدف إلى التوصل إلى اتفاق حول ملفات معلقة في العلاقات الأمريكية - الإيرانية والإسرائيلية - الإيرانية، إذ أن إسرائيل حاضرة بقوة في المشهد".

وأكد هريدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران تسعى للاعتراف بدورها الإقليمي، بينما أمريكا ترفض ذلك في الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تملك إمكانيات عسكرية هائلة لكنها تفتقر إلى سيناريو واضح لما بعد الهجمات، مما يجعل الهجوم مخاطرة كبيرة".
اقتصاديا.. المركزي الألماني يحذر من أن مكانة الدولار العالمية في خطر
حذر البنك المركزي الألماني من أن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، قد يكون معرّضا للتشكيك في وقت قريب هذا العام.
ووفقا للتقرير السنوي للهيئة الفيدرالية للإشراف المالي في ألمانيا، فإن الدولار قد يعاني من نقص التمويل والصدمات الجيوسياسية وتسييس المؤسسات.

في هذا الصدد، قال أستاذ الاقتصاد د. عمرو سليمان، إن "الدولار وعملات الاحتياطات الدولية بدأت مرحلة جديدة مع السياسات الأمريكية العام الماضي، معتمدة على الصدمات والحروب التجارية والتهديدات".

ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود نظام جديد لا يتم صياغته بوجود قوى وتكتلات مهمة فقط، بل تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي"، مشيرًا إلى "انهيار مجموعة العوامل التي كانت تكسب البنوك المركزية ثقة في الدولار مع العقوبات التي تستخدمها واشنطن".
