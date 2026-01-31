https://sarabic.ae/20260131/روسيا-توافق-على-تعليق-الضربات-ضد-أوكرانيا-حتى-1-فبراير-المقبل-وطهران-تستعد-لمحادثات-مع-واشنطن-1109843717.html

روسيا توافق على تعليق الضربات ضد أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.. وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن

روسيا توافق على تعليق الضربات ضد أوكرانيا حتى 1 فبراير المقبل.. وطهران تستعد لمحادثات مع واشنطن

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أمس الجمعة، بأن روسيا وافقت على طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالامتناع عن شن ضربات على أوكرانيا، حتى 1

وأضاف بيسكوف للصحفيين أن "موسكو وافقت على طلب ترامب الامتناع عن ضرب أوكرانيا، لتهيئة ظروف مواتية للمفاوضات".وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "هذه الخطوة تخلق مناخًا تفاوضيًا إيجابيًا، يشجع الحوار بين الأطراف المعنية، روسيا وأوكرانيا وأمريكا، رغم الدعم الأوروبي غير المنطقي والمستمر لكييف، الذي زاد تعقيد الأزمة".بعد دعوة القضاء للالتزام بالمواعيد الدستورية.. العراق يشهد حراكا سياسيا لحسم ملف اختيار رئيس للجمهوريةتشهد العاصمة العراقية بغداد حراكًا سياسيًا واسعًا لحسم ملف انتخاب رئيس جمهورية العراق وتشكيل الحكومة المقبلة.جاء ذلك تزامنا مع إعلان الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي أن "جدول أعمال جلسة الأحد المقبل، يتضمن تأدية اليمين الدستورية لبعض النواب، وانتخاب رئيس الجمهورية"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).تزامنت هذه التحركات السياسية أيضا مع دعوة مجلس القضاء الأعلى بالعراق، على وجوب الالتزام بالتوقيتات الدستورية في انتخاب رئيس الجمهورية والوزراء.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "أهمية جلسة مجلس النواب، التي تُعقد غدا الأحد"، مشددًا على "ضرورة توافق النواب الأكراد على ترشيح شخصية واحدة، وإلا فإن المرشحين سوف يدخلون إلى مرحلة تصويت كامل المجلس لاختيار الرئيس".أمريكا تغير قيادة مهمة غزة وسط غموض دورهاقال دبلوماسيون إن القائدين الأمريكيين العسكري والمدني لمهمة واشنطن في قطاع غزة، سيتنحيان عن مناصبيهما.وأضافوا أن دولا أوروبية تُعيد النظر في مشاركتها في المبادرة، التي تهدف إلى رسم ملامح قطاع غزة بعد الحرب.وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "أمريكا ترى في هذه القوات الدولية حلقة وصل لنزع سلاح حماس"، معتبرًا أن "تغييراتها في القيادات العسكرية يعكس رؤيتها لدورها في تسهيل التفاهم".إيران تؤكد استعدادها لاستئناف محادثات " عادلة ومنصفة" مع واشنطن.. وتركيا تعرض الوساطةأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده مستعدة لاستئناف المحادثات مع أمريكا، لكن المفاوضات يجب أن تكون "عادلة ومنصفة".وأضاف عراقجي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان، أن "إيران مستعدة أيضا للتعاون مع دول المنطقة لتعزيز الاستقرار والسلام".من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إنه تحدث إلى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، وإنه سيستمر في التواصل مع مسؤولين أمريكيين بشأن إيران.وأكد هريدي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إيران تسعى للاعتراف بدورها الإقليمي، بينما أمريكا ترفض ذلك في الشرق الأوسط الجديد"، مشيرًا إلى أن "أمريكا تملك إمكانيات عسكرية هائلة لكنها تفتقر إلى سيناريو واضح لما بعد الهجمات، مما يجعل الهجوم مخاطرة كبيرة".اقتصاديا.. المركزي الألماني يحذر من أن مكانة الدولار العالمية في خطرحذر البنك المركزي الألماني من أن وضع الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية، قد يكون معرّضا للتشكيك في وقت قريب هذا العام.ووفقا للتقرير السنوي للهيئة الفيدرالية للإشراف المالي في ألمانيا، فإن الدولار قد يعاني من نقص التمويل والصدمات الجيوسياسية وتسييس المؤسسات.ولفت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى "وجود نظام جديد لا يتم صياغته بوجود قوى وتكتلات مهمة فقط، بل تراجع الثقة في الاقتصاد الأمريكي"، مشيرًا إلى "انهيار مجموعة العوامل التي كانت تكسب البنوك المركزية ثقة في الدولار مع العقوبات التي تستخدمها واشنطن".

