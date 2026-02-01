الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بارز في "حزب الله"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
10:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
12:50 GMT
11 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
13:29 GMT
30 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج السعيد أو الزواج الناجح، هل هو حلم، أم هو مبتغى يجب أن يسعى له الطرفان؟
17:33 GMT
23 د
عالم سبوتنيك
موسكو توافق على طلب ترامب تعليق الضربات الروسية على كييف حتى الأول من فبراير و طهران مستعدة لاستئناف المحادثات مع واشنطن
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
معرض القاهرة الدولي للكتاب.. القاهرة تحتضن أكبر تظاهرة ثقافية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
10:03 GMT
14 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
10:47 GMT
13 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:23 GMT
7 د
قوانين الاقتصاد
خبيرة: سوريا تحتاج الخبرة الروسية المصرفية والمالية
12:30 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
13:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
اليمن... تحذيرات أممية من تدهور متسارع للأمن الغذائي
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
17:33 GMT
17 د
عالم سبوتنيك
مباحثات روسية أمريكية بناءة في فلوريدا
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
هل ستكون إيران هي من تسجل الضربة الأولى مع اقتراب ساعة الصفر؟ يجيب خبير
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بارز في "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بارز في "حزب الله"
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤول بارز في "حزب الله"

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اغتيال رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، زاعما أنه حاول إعادة تأهيل بنية تحتية عسكرية.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بيانا، مساء اليوم الأحد، أفاد من خلاله بأنه "في وقت سابق من اليوم، قصف الجيش الإسرائيلي وقضى على الإرهابي علي داوود عميض، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم في دائرة الهندسة التابعة لحزب الله".
وادعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "عميض كان متورطا في محاولات لإعادة تأهيل البنية التحتية الإرهابية لحزب الله في منطقة الدوير بجنوب لبنان، والدفع قدما بهجمات إرهابية ضد قوات الجيش الإسرائيلي".
إسرائيل تشن غارات عنيفة على جنوب لبنان ودمار هائل - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن قتل عناصر من "حزب الله" عملوا لإعادة إعمار موقع تحت الأرض جنوبي لبنان
27 يناير, 15:36 GMT
وأضاف الجيش الإسرائيلي في بيانه أنه "شكلت تصرفات الإرهابي انتهاكا لتفاهمات وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل من أجل إزالة أي تهديد ضد دولة إسرائيل".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، بسقوط قتلى وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوبي لبنان، حيث نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية، مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة عبا قضاء النبطية.
وقالت وزارة الصحة اللبنانية: "شهيد وستة جرحى. ومن بين الجرحى طفلة تبلغ من العمر ست سنوات وفتاة وفتى، كلاهما دون الثامنة عشرة".
وأضافت أن "مسيرة صهيونية، نفذت غارة جوية بصاروخين موجهين مستهدفة سيارة على طريق بلدة الدوير - وطى عبا عند المدخل الجنوبي للدوير ، بمحاذاة مشاتل علي حوماني في قضاء النبطية بجنوب لبنان".
وفي سياق متصل، أكد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، أول أمس الجمعة، على ضرورة بقاء مراقبي الهدنة في لبنان، "نظرا للدور الحيوي الذي يقومون به"، وتابع مشددا على "التزام لبنان الدائم باتفاقية الهدنة بجميع مندرجاتها".
مجلس الأمن الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
لبنان يقدم شكوى إلى مجلس الأمن ضد الخروقات الإسرائيلية
26 يناير, 10:09 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني 2025.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
