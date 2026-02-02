عربي
ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة
ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة
ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه قادر على حل الأزمة المالية للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بتسديد متأخراتها. 02.02.2026
2026-02-02T00:02+0000
2026-02-02T00:03+0000
ترامب
منظمة الأمم المتحدة
العالم
ديون
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_0:0:1272:716_1920x0_80_0_0_d6d0719b73d61464f449f1e815ec71e9.jpg
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لو جاؤوا إلى ترامب وأخبروه، لجعلت الجميع يسددون ديونهم، تمامًا كما فعلت مع حلف الناتو".ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد ديونها، وفقًا للتقرير.وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة بسبب عدم سداد مستحقاتها من قبل دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر دافع وأكبر مدين، والتي تدين لها بأكثر من 3 مليارات دولار.وفي ظل هذه الظروف، يجري تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة وتقليص البرامج الإنسانية.كما تُطبّق الأمم المتحدة إجراءات تقشفية في مقرها الرئيسي، مثل رفع أسعار الكافيتريا وإغلاق بعض المرافق.
https://sarabic.ae/20260131/غوتيريش-الأمم-المتحدة-تواجه-خطر-انهيار-مالي-وشيك-1109824674.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109155401_141:0:1272:848_1920x0_80_0_0_b36d73fb81380da439007be853d0640b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ترامب, منظمة الأمم المتحدة, العالم, ديون
ترامب, منظمة الأمم المتحدة, العالم, ديون

ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة

00:02 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 00:03 GMT 02.02.2026)
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinsonالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى الصحفيين أثناء رحلته على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إلى قاعدة أندروز المشتركة في ولاية ماريلاند، 11 يناير/ كانون الثاني 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه قادر على حل الأزمة المالية للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بتسديد متأخراتها.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لو جاؤوا إلى ترامب وأخبروه، لجعلت الجميع يسددون ديونهم، تمامًا كما فعلت مع حلف الناتو".
ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد ديونها، وفقًا للتقرير.
وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة بسبب عدم سداد مستحقاتها من قبل دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر دافع وأكبر مدين، والتي تدين لها بأكثر من 3 مليارات دولار.
وفي ظل هذه الظروف، يجري تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة وتقليص البرامج الإنسانية.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2026
غوتيريش: الأمم المتحدة تواجه خطر "انهيار مالي وشيك"
31 يناير, 02:36 GMT
كما تُطبّق الأمم المتحدة إجراءات تقشفية في مقرها الرئيسي، مثل رفع أسعار الكافيتريا وإغلاق بعض المرافق.
