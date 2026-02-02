https://sarabic.ae/20260202/ترامب-يقول-إنه-قادر-على-حل-أزمة-ديون-الأمم-المتحدة-1109888404.html
ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه قادر على حل الأزمة المالية للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بتسديد متأخراتها.
2026-02-02T00:02+0000
2026-02-02T00:02+0000
2026-02-02T00:03+0000
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لو جاؤوا إلى ترامب وأخبروه، لجعلت الجميع يسددون ديونهم، تمامًا كما فعلت مع حلف الناتو".ولم يوضح الرئيس الأمريكي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد ديونها، وفقًا للتقرير.وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة بسبب عدم سداد مستحقاتها من قبل دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر دافع وأكبر مدين، والتي تدين لها بأكثر من 3 مليارات دولار.وفي ظل هذه الظروف، يجري تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة وتقليص البرامج الإنسانية.كما تُطبّق الأمم المتحدة إجراءات تقشفية في مقرها الرئيسي، مثل رفع أسعار الكافيتريا وإغلاق بعض المرافق.
ترامب يقول إنه قادر على حل أزمة ديون الأمم المتحدة
00:02 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 00:03 GMT 02.02.2026)
صرّح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الأحد، بأنه قادر على حل الأزمة المالية للأمم المتحدة بإلزام الدول الأعضاء بتسديد متأخراتها.
وقال ترامب لوسائل إعلام أمريكية: "لو جاؤوا إلى ترامب وأخبروه، لجعلت الجميع يسددون ديونهم، تمامًا كما فعلت مع حلف الناتو".
ولم يوضح الرئيس الأمريكي
ما إذا كانت الولايات المتحدة ستسدد ديونها، وفقًا للتقرير.
وتواجه الأمم المتحدة أزمة مالية حادة بسبب عدم سداد مستحقاتها
من قبل دول عديدة، بما في ذلك الولايات المتحدة، أكبر دافع وأكبر مدين، والتي تدين لها بأكثر من 3 مليارات دولار.
وفي ظل هذه الظروف، يجري تقليص عدد موظفي الأمم المتحدة وتقليص البرامج الإنسانية.
كما تُطبّق الأمم المتحدة إجراءات تقشفية في مقرها الرئيسي
، مثل رفع أسعار الكافيتريا وإغلاق بعض المرافق.