روني: مرحلة محمد صلاح انتهت

رأى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد صلاح "لم يعد في ذروة مستواه" خلال الموسم الحالي، قائلا إن لاعب ليفربول لم يعد يمتلك القدرة البدنية... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح روني، في مدونته الصوتية، أن "صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، الذي جدّد عقده مع ليفربول في أبريل/ نيسان الماضي لمدة موسمين، ظهر بشكل مختلف هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط في جميع المسابقات".وقال: "مرحلة بقاء صلاح في القمة انتهت، وهذا أمر واضح، لكن ذلك لا يقلل أبداً مما قدمه خلال مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز".وأضاف روني: "اللياقة البدنية بدأت تخون صلاح، شاهدناه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهو يعاني، ولم يعد يتحرك بالسرعة والرشاقة نفسيهما، وهذا أمر طبيعي يحدث مع جميع اللاعبين مع التقدم في العمر".يذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح قد انتقل من صفوف روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 وقدم مسيرة ذهبية مع "الريدز" حتى الآن. وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
رأى واين روني، أسطورة مانشستر يونايتد، أن النجم المصري محمد صلاح "لم يعد في ذروة مستواه" خلال الموسم الحالي، قائلا إن لاعب ليفربول لم يعد يمتلك القدرة البدنية نفسها التي اعتاد عليها الجمهور في السنوات الماضية.
وأوضح روني، في مدونته الصوتية، أن "صلاح، البالغ من العمر 33 عاماً، الذي جدّد عقده مع ليفربول في أبريل/ نيسان الماضي لمدة موسمين، ظهر بشكل مختلف هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 6 أهداف فقط في جميع المسابقات".
وقال: "مرحلة بقاء صلاح في القمة انتهت، وهذا أمر واضح، لكن ذلك لا يقلل أبداً مما قدمه خلال مسيرته المميزة في الدوري الإنجليزي الممتاز".
وأضاف روني: "اللياقة البدنية بدأت تخون صلاح، شاهدناه في كأس أمم أفريقيا الأخيرة وهو يعاني، ولم يعد يتحرك بالسرعة والرشاقة نفسيهما، وهذا أمر طبيعي يحدث مع جميع اللاعبين مع التقدم في العمر".
وتابع أن "تراجع المستوى بدأ منذ نهاية الموسم الماضي"، مشيراً إلى أن الأمر لا يقتصر على صلاح فقط، بل ينطبق أيضاً على زميله الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي يواصل اللعب رغم انخفاض مستواه مقارنة بالمواسم السابقة.
يذكر أن نجم المنتخب المصري محمد صلاح قد انتقل من صفوف روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي في صيف 2017 وقدم مسيرة ذهبية مع "الريدز" حتى الآن. وسجل محمد صلاح 29 هدفا في 65 مباراة في الدوري الإيطالي خلال موسمين مع روما.
ويحتل صلاح المركز الثالث في قائمة هدافي "ليفربول" التاريخيين برصيد 250 هدفا في 420 مباراة، وحقق مع الفريق لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبا واحدا في دوري أبطال أوروبا.
ورغم تسجيله 29 هدفا في الدوري الموسم الماضي خلال تتويج "ليفربول" بلقبه العشرين، لم يحرز محمد صلاح خلال هذا الموسم سوى 4 أهداف في 13 مباراة.
ويعيش "ليفربول" فترة صعبة، إذ يحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما حقق فوزين فقط في آخر 10 مباريات، في وقت تواصلت فيه التكهنات حول إمكانية انتقال محمد صلاح، إلى الدوري السعودي للمحترفين.
