https://sarabic.ae/20260202/ظهور-4-أقماء-في-سماء-روسيا-1109913448.html
ظهور 4 "أقمار" في سماء روسيا
ظهور 4 "أقمار" في سماء روسيا
سبوتنيك عربي
شهد سكان وزوار مدينة سانت بطرسبورغ، في ليلة الأول من فبراير/ شباط الحالي، مشهدا بصريا نادرا، إذ بدا وكأن أربعة أقمار تضيء السماء. 02.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-02T16:33+0000
2026-02-02T16:33+0000
2026-02-02T16:36+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
القمر
سان بطرسبرغ
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109913518_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_541b7e4b09bf3c61d79217f712b3b74e.png
انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صور تُظهر أربعة أجسام متوهجة تُشبه القمر، بدرجات متفاوتة من اللمعان.أما التفسير الثاني، فهو يتعلق بتأثير الزجاج المزدوج للنوافذ. وأوضح خبير الأرصاد ميخائيل ليوس أن تأثير "القمر الثلاثي" أو "القمر الرباعي" غالبا ما يظهر عند تصوير القمر من خلال نافذة ذات زجاج مزدوج أو ثلاثي، إذ تنعكس أشعة الضوء على كل طبقة زجاجية بزوايا مختلفة، ما يخلق صورا متعددة للقمر في الصورة ذاتها.عدسة "سبوتنيك" ترصد ظاهرة قمر القندس العملاق في سماء الإماراتشاهدو القمر العملاق... مشهد سماوي لافت
https://sarabic.ae/20251202/السماء-تستقبل-القمر-البارد-آخر-قمر-عملاق-في-2025-1107729880.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/02/1109913518_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_298933dfab1b230039900eef3e6e774b.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمر, سان بطرسبرغ
روسيا, أخبار روسيا اليوم, القمر, سان بطرسبرغ
ظهور 4 "أقمار" في سماء روسيا
16:33 GMT 02.02.2026 (تم التحديث: 16:36 GMT 02.02.2026)
شهد سكان وزوار مدينة سانت بطرسبورغ، في ليلة الأول من فبراير/ شباط الحالي، مشهدا بصريا نادرا، إذ بدا وكأن أربعة أقمار تضيء السماء.
انتشرت على وسائل التواصل الإجتماعي صور تُظهر أربعة أجسام متوهجة تُشبه القمر، بدرجات متفاوتة من اللمعان.
ويفسر العلماء هذه الظاهرة بطريقتين رئيسيتين، حيث ربطوا التفسيرالأول بما يُعرف بـ"الأقمار الزائفة" في الغلاف الجوي، وهي ظاهرة نادرة تحدث في الأجواء الرطبة، حيث ينكسر ضوء القمر الحقيقي عبر بلورات الجليد السداسية المسطحة في السحب الرقيقة على ارتفاعات عالية، ما يؤدي إلى ظهور نسخ مضيئة من القمر حوله أو على مسافة منه.
أما التفسير الثاني، فهو يتعلق بتأثير الزجاج المزدوج للنوافذ. وأوضح خبير الأرصاد ميخائيل ليوس أن تأثير "القمر الثلاثي" أو "القمر الرباعي" غالبا ما يظهر عند تصوير القمر من خلال نافذة ذات زجاج مزدوج أو ثلاثي، إذ تنعكس أشعة الضوء على كل طبقة زجاجية بزوايا مختلفة، ما يخلق صورا متعددة للقمر في الصورة ذاتها.