البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى أبوظبي غدا لإجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا
أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدًا الأربعاء، لإجراء محادثات ثلاثية مع وفدين روسي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في أبوظبي غدًا لعقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".ووصفت ليفيت جولة المحادثات الثلاثية في أبوظبي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها "تاريخية".وعُقدت في أبوظبي، يناير/كانو الثاني الماضي، أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.
أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدًا الأربعاء، لإجراء محادثات ثلاثية مع وفدين روسي وأوكراني.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في أبوظبي غدًا لعقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".
ووصفت ليفيت جولة المحادثات الثلاثية في أبوظبي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها "تاريخية".
وعُقدت في أبوظبي، يناير/كانو الثاني الماضي، أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية
المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.
سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي
برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.