البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى أبوظبي غدا لإجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى أبوظبي غدا لإجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في أبوظبي غدًا لعقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".ووصفت ليفيت جولة المحادثات الثلاثية في أبوظبي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها "تاريخية".وعُقدت في أبوظبي، يناير/كانو الثاني الماضي، أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.
https://sarabic.ae/20260126/الكرملين-من-المقرر-استئناف-المحادثات-الثلاثية-بشأن-أوكرانيا-في-أبوظبي-الأسبوع-المقبل-1109635810.html
https://sarabic.ae/20260130/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-قضية-الأراضي-الجزء-الأصعب-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-1109793569.html
البيت الأبيض: ويتكوف وكوشنر يتوجهان إلى أبوظبي غدا لإجراء محادثات ثلاثية مع روسيا وأوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيتوجهان إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، غدًا الأربعاء، لإجراء محادثات ثلاثية مع وفدين روسي وأوكراني.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "المبعوث الخاص ويتكوف وجاريد كوشنر سيكونان في أبوظبي غدًا لعقد جولة أخرى من المحادثات الثلاثية".
ووصفت ليفيت جولة المحادثات الثلاثية في أبوظبي، في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها "تاريخية".
الكرملين ووزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2026
الكرملين: من المقرر استئناف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا في أبوظبي الأسبوع المقبل
26 يناير, 07:47 GMT
وعُقدت في أبوظبي، يناير/كانو الثاني الماضي، أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.
US Ambassador to NATO Matthew Whitaker speaks during a panel discussion at the NATO Parliamentary Assembly in Dayton, Ohio. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية
30 يناير, 02:45 GMT
سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.
