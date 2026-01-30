https://sarabic.ae/20260130/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-قضية-الأراضي-الجزء-الأصعب-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-1109793569.html

المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية

صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر، اليوم الجمعة، بأن قضية الأراضي هي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الأطراف...

وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كما تعلمون، قال (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) ستيف ويتكوف إن أمامنا قضية واحدة فقط، وهي قضية الأراضي، هذا هو الجزء الأصعب في المحادثات".وأكد أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن "الضمانات الأمنية والملفات الاقتصادية في أوكرانيا بعد اتفاق السلام".وأشار ويتاكر إلى أنه "لا يتبقى سوى وضع خطة لحل هذا الجزء الأخير (القضايا الإقليمية)، أعتقد أننا أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل لتسوية".وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن تحقيق "تقدم هائل" في المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المناقشات تشهد "عدة أمور إيجابية" بين الأطراف المعنية.وعُقدت في أبوظبي يومي الجمعة والسبت أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.

