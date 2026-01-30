المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
التجربة الشعرية في حياة دوستويفسكي: قصائد في الحب والحرب..
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
11:29 GMT
8 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:50 GMT
10 د
نبض افريقيا
البيان الختامي لدول جوار ليبيا يؤكد أهمية الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقود إلى إنهاء الانقسام
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
لغز بداية الضوء والكون وجذور النباتات السرية والعصر الحجري الأمومي
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الحق في التعليم لنحو 6 ملايين طفل حول العالم في خطر.. ما السبب؟
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
17:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
17:46 GMT
14 د
حصاد الأسبوع
خبراء يتحدثون عن أهمية زيارة رئيس الإمارات إلى روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لقاء بوتين والشرع.. تأكيد على متانة العلاقات ودور روسيا في استقرار سوريا
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
هل العقلانية ذكر والعاطفة أنثى؟ العلم يحطم أقدم صورة نمطية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
Morning show broadcast
Morning show episode
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما السر وراء الحماس الزائد في التشجيع أثناء مباريات كرة القدم؟
09:17 GMT
12 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:30 GMT
18 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
من الملعب
دوري أبطال أوروبا.. ثمانية فرق تتأهل وآخرون في المحلق
10:31 GMT
29 د
خطوط التماس
روسيا في عهد بطرس الأكبر
12:03 GMT
46 د
طرائف سبوتنيك
القطة نيمبوس نجمة توقعات مباريات كأس أفريقيا
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
فيلم "صوت هند رجب" ضمن ترشيحات الأوسكار.. حين يتشكل الواقع في وجدان السينما
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
17:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260130/المندوب-الأمريكي-لدى-الناتو-قضية-الأراضي-الجزء-الأصعب-في-مفاوضات-التسوية-الأوكرانية-1109793569.html
المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية
المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر، اليوم الجمعة، بأن قضية الأراضي هي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الأطراف... 30.01.2026, سبوتنيك عربي
2026-01-30T02:45+0000
2026-01-30T02:45+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109793815_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d2b7780730f683a22bb6c94006f7bda1.jpg
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كما تعلمون، قال (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) ستيف ويتكوف إن أمامنا قضية واحدة فقط، وهي قضية الأراضي، هذا هو الجزء الأصعب في المحادثات".وأكد أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن "الضمانات الأمنية والملفات الاقتصادية في أوكرانيا بعد اتفاق السلام".وأشار ويتاكر إلى أنه "لا يتبقى سوى وضع خطة لحل هذا الجزء الأخير (القضايا الإقليمية)، أعتقد أننا أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل لتسوية".وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن تحقيق "تقدم هائل" في المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المناقشات تشهد "عدة أمور إيجابية" بين الأطراف المعنية.وعُقدت في أبوظبي يومي الجمعة والسبت أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.
https://sarabic.ae/20260129/ترامب-روسيا-أوقفت-بالفعل-الضربات-على-كييف-ومدن-أوكرانية-أخرى-1109791675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1e/1109793815_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9ffca03c63e7bbbeb0d46dc0f0cf20b7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

المندوب الأمريكي لدى "الناتو": قضية الأراضي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية

02:45 GMT 30.01.2026
© AP Photo / Paul VernonUS Ambassador to NATO Matthew Whitaker speaks during a panel discussion at the NATO Parliamentary Assembly in Dayton, Ohio.
US Ambassador to NATO Matthew Whitaker speaks during a panel discussion at the NATO Parliamentary Assembly in Dayton, Ohio. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2026
© AP Photo / Paul Vernon
تابعنا عبر
صرح المندوب الأمريكي الدائم لدى حلف "الناتو" ماثيو ويتاكر، اليوم الجمعة، بأن قضية الأراضي هي الجزء الأصعب في مفاوضات التسوية الأوكرانية، لافتًا إلى أن الأطراف المعنية في المفاوضات باتت أكثر قربًا من التوصل إلى تسوية، وأن العمل جارٍ على حل القضايا الفنية والمعقدة.
وقال ويتاكر في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "كما تعلمون، قال (المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص) ستيف ويتكوف إن أمامنا قضية واحدة فقط، وهي قضية الأراضي، هذا هو الجزء الأصعب في المحادثات".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2026
ترامب: روسيا أوقفت بالفعل الضربات على كييف ومدن أوكرانية أخرى
أمس, 23:20 GMT
وأكد أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق بشأن "الضمانات الأمنية والملفات الاقتصادية في أوكرانيا بعد اتفاق السلام".
وأشار ويتاكر إلى أنه "لا يتبقى سوى وضع خطة لحل هذا الجزء الأخير (القضايا الإقليمية)، أعتقد أننا أقرب منا في أي وقت مضى إلى التوصل لتسوية".
وفي وقت سابق، أعلن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف عن تحقيق "تقدم هائل" في المفاوضات الثلاثية بشأن التسوية في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المناقشات تشهد "عدة أمور إيجابية" بين الأطراف المعنية.
وعُقدت في أبوظبي يومي الجمعة والسبت أولى اجتماعات فرق العمل الثلاثية المعنية بالأمن بمشاركة ممثلين من موسكو وكييف وواشنطن. وقد ناقش الأطراف، في جلسة مغلقة، القضايا العالقة المتعلقة بخطة السلام الأمريكية.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 1 فبراير/شباط، وفق ما صرح به وزير الخارجية ماركو روبيو، مشيرًا إلى أن اللقاء سيكون ثنائيًا، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة للمشاركين.
ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أجنبية، تضمنت المبادرة الأمريكية في البداية نقل كامل السيطرة على منطقة دونباس إلى موسكو، والاعتراف بها واعترافها بشبه جزيرة القرم كأراضٍ روسية، وتجميد معظم خطوط التماس في منطقتي زابوروجيه وخيرسون، وتقليص أعداد القوات الأوكرانية إلى النصف، بالإضافة إلى حظر نشر قوات أجنبية أو أسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا.
سبق هذه المفاوضات لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين والوفد الأمريكي برئاسة المبعوث الخاص لدونالد ترامب ستيفن ويتكووف، حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك".
وأشار الكرملين إلى أن الأمريكيين أقروا بعدم إمكانية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد دون حل المسألة الإقليمية وفق الصيغة المتفق عليها في أنكوريدج، مؤكدًا أن انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس شرط مهم وأساسي لموسكو.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала