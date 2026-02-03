https://sarabic.ae/20260203/الخارجية-الروسية-الوضع-في-المنطقة-القطبية-الشمالية-يتدهور-والتوترات-تتصاعد-داخل-التحالف-الغربي-1109929355.html

الخارجية الروسية: الوضع في المنطقة القطبية الشمالية يتدهور والتوترات تتصاعد داخل التحالف الغربي

الخارجية الروسية: الوضع في المنطقة القطبية الشمالية يتدهور والتوترات تتصاعد داخل التحالف الغربي

صرّح فلاديسلاف ماسلينيكوف، مدير إدارة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية وكبير المسؤولين الروس في مجلس القطب الشمالي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن "الوضع في...

وقال: "إن المواجهة العسكرية السياسية في القطب الشمالي تتصاعد اليوم بتحريض من الدول الغربية وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتزداد حدة ونطاق مناورات التحالف، ويتم استخدام العقوبات الأحادية الجانب بشكل مكثف، وبشكل عام، فإن نهج الدول الغربية يهيمن عليه عقلية المواجهة واستخدام القوة لضمان مصالحها".ووفقا للدبلوماسي، فإن "الدول الغربية بتبنيها نهجا تصادميا واستعماريا جديدا في المنطقة، لا تضع نفسها في مواجهة معنا فحسب، بل في مواجهة جميع الدول الأخرى الملتزمة بالحفاظ على السلام والاستقرار في القطب الشمالي، والتفاعل البناء القائم على القانون الدولي والاحترام المتبادل لمصالح كل طرف".بكين: الصين تأمل برد أمريكي إيجابي على مقترح روسيا بشأن معاهدة "نيو ستارت"ريابكوف: روسيا عرضت مساعدتها كوسيط في عملية التفاوض بين واشنطن وطهران ولن تتراجع عن مقترحاتها

