عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ"سبوتنيك": انتهاء "ستارت" الجديدة يكشف عن تدهور العلاقات الدولية

ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260203/عضو-بالحزب-الجمهوري-لـسبوتنيك-انتهاء-معاهدة-ستارت-الجديدة-يكشف-عن-تدهور-العلاقات-الدولية-1109959884.html
عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ"سبوتنيك": انتهاء "ستارت" الجديدة يكشف عن تدهور العلاقات الدولية
عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ"سبوتنيك": انتهاء "ستارت" الجديدة يكشف عن تدهور العلاقات الدولية
سبوتنيك عربي
صرحت إيرينا تسوكرمان، العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة الأمنية، بأن انتهاء معاهدة "ستارت" الجديدة يمثل إزالة للسقف الرسمي المتبادل الأخير على أكبر... 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T20:53+0000
2026-02-03T20:59+0000
حصري
روسيا
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109959728_0:143:1200:818_1920x0_80_0_0_2eb79deeb591d1273b7685f44c5e0a15.jpg
وأكدت أن الأهم من ذلك، إزالة للآلية المشتركة الأخيرة للتحقق مما ينشره كل جانب، مضيفة في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه "في علاقة مستقرة، قد يكون هذا الأمر قابلا للاستمرار، لكن في علاقة غير مستقرة، فإن فقدان الرؤية المتحقق منها يدعو إلى الشك والإشاعات، والتخطيط للسيناريو الأسوأ. وبالتالي، فإن نهاية المعاهدة تزيد من حدة بيئة متوترة بالفعل".وأوضحت أن "هذا الانتهاء هو انعكاس لعدم الاستقرار العالمي وليس سببا له، لأن الأسس السياسية اللازمة للحفاظ على المعاهدة كانت تنهار لسنوات".وتابعت: "المعاهدة ليست تعويذة تحافظ على هدوء التنافس من تلقاء نفسها، بل هي تعتمد على قرار أعمق من القادة بالتعامل مع ضبط النفس كمصلحة متبادلة وليس كضعف من جانب واحد، عندما يموت هذا القرار، يصبح المستند قوقعة فارغة وفي النهاية تنكسر القوقعة".وأشارت تسوكرمان إلى أن "عدم الاستقرار العالمي اليوم يعرف بفكرة أن القوة تعمل، ويمكن ثني القواعد دون تكلفة حاسمة، وأن هذا المنطق يظهر في كيفية تصلب التحالفات، وتحول العلاقات الاقتصادية إلى أسلحة".وشددت على أن انتهاء "ستارت الجديدة لا يغير على الفور عدد الأسلحة النووية الموجودة، خاصة أن التحول الحقيقي نفسي وسياسي؛ وأن غياب سقف مشترك يجعل من الأسهل تبرير التوسعات في الداخل وأصعب طمأنة الحلفاء في الخارج، وأن الخطر ليس في فيضان مفاجئ من الرؤوس الحربية الجديدة، بل في مستقبل تكون فيه أقوى الحوافز هي السرية والترهيب والمسرح السياسي الداخلي، بدلا من الحذر والقدرة على التنبؤ المتبادل".ولفتت إلى أن "أحد أكثر الأشياء الملموسة التي حافظت عليها معاهدة ستارت الجديدة بمرور الوقت هو القدرة على التنبؤ بالمعنى التقني الضيق، حيث منحت كلا الجانبين مرجعا مشتركا لما نشره الطرف الآخر، مما حد من الدافع لافتراض وجود طفرات سرية أو اختراقات مفاجئة".وتابعت: "هذه القدرة على التنبؤ لم تتطلب الثقة، بل تطلبت فقط تأكيدا روتينيا، وهو ما يكفي في كثير من الأحيان لإبطاء التخطيط المدفوع بالذعر، والاتفاقية حافظت أيضا على تدفق للمعلومات قلل من التخمين، وحافظت على سقف هيكل تخطيط القوة، مما منع التوسعات الدراماتيكية".واستطردت: "حافظت المعاهدة على التفاعل المهني بين الأفراد العسكريين والتقنيين الأمريكيين والروس، مما خلق استمرارية، من وجهة نظر الحلفاء، دعمت الاتفاقية الطمأنة، وفي الوقت نفسه، حافظت على مطالبة روسيا بالتكافؤ الاستراتيجي".وتابعت: "بمرور الوقت، أطالت الاتفاقية أيضا الاعتقاد بأنه يمكن عزل السيطرة على الأسلحة عن الانهيار السياسي الأوسع، وهذا الاعتقاد أخر محادثات أكثر صعوبة حول ما إذا كان ضبط النفس التعاوني لا يزال قابلا للتطبيق".ولفتت إلى أن "التأثير العام للمعاهدة كان ضيقا ولكنه ذو مغزى، فقد حافظت على بعض النظام في آليات الردع بينما استمرت الأسس السياسية في التآكل، وهذا ما يفسر سبب الشعور بأن اختفاءها أمر مهم على الرغم من أن العديد من فوائدها العملية قد تم تفريغها بالفعل".ينتهي، في الخامس من فبراير/شباط الحالي، سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" وهو ما يدخل العالم في مرحلة جديدة خطيرة خالية من القيود النووية.
https://sarabic.ae/20260203/الكرملين-يحذر-من-قرب-انتهاء-معاهدة-ستارت-بين-أكبر-قوتين-نوويتين-1109934019.html
https://sarabic.ae/20260202/معاهدة-نيو-ستارت-تنتهي-الخميس-المقبل-ما-هي-العواقب-والتحديات-1109900931.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/03/1109959728_0:30:1200:930_1920x0_80_0_0_ff7b575991bb706966c5c82aafe753ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, روسيا, العالم, الأخبار
حصري, روسيا, العالم, الأخبار

عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ"سبوتنيك": انتهاء "ستارت" الجديدة يكشف عن تدهور العلاقات الدولية

20:53 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 20:59 GMT 03.02.2026)
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAإيرينا تسوكرمان عضوة الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة الأمنية
إيرينا تسوكرمان عضوة الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
حصري
صرحت إيرينا تسوكرمان، العضو في الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة الأمنية، بأن انتهاء معاهدة "ستارت" الجديدة يمثل إزالة للسقف الرسمي المتبادل الأخير على أكبر ترسانتين نوويتين في العالم.
وأكدت أن الأهم من ذلك، إزالة للآلية المشتركة الأخيرة للتحقق مما ينشره كل جانب، مضيفة في تصريح لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، أنه "في علاقة مستقرة، قد يكون هذا الأمر قابلا للاستمرار، لكن في علاقة غير مستقرة، فإن فقدان الرؤية المتحقق منها يدعو إلى الشك والإشاعات، والتخطيط للسيناريو الأسوأ. وبالتالي، فإن نهاية المعاهدة تزيد من حدة بيئة متوترة بالفعل".
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الكرملين يحذر من قرب انتهاء معاهدة "ستارت" بين أكبر "قوتين نوويتين"
10:09 GMT
وأوضحت أن "هذا الانتهاء هو انعكاس لعدم الاستقرار العالمي وليس سببا له، لأن الأسس السياسية اللازمة للحفاظ على المعاهدة كانت تنهار لسنوات".
وتابعت: "المعاهدة ليست تعويذة تحافظ على هدوء التنافس من تلقاء نفسها، بل هي تعتمد على قرار أعمق من القادة بالتعامل مع ضبط النفس كمصلحة متبادلة وليس كضعف من جانب واحد، عندما يموت هذا القرار، يصبح المستند قوقعة فارغة وفي النهاية تنكسر القوقعة".
وأشارت تسوكرمان إلى أن "عدم الاستقرار العالمي اليوم يعرف بفكرة أن القوة تعمل، ويمكن ثني القواعد دون تكلفة حاسمة، وأن هذا المنطق يظهر في كيفية تصلب التحالفات، وتحول العلاقات الاقتصادية إلى أسلحة".
وشددت على أن انتهاء "ستارت الجديدة لا يغير على الفور عدد الأسلحة النووية الموجودة، خاصة أن التحول الحقيقي نفسي وسياسي؛ وأن غياب سقف مشترك يجعل من الأسهل تبرير التوسعات في الداخل وأصعب طمأنة الحلفاء في الخارج، وأن الخطر ليس في فيضان مفاجئ من الرؤوس الحربية الجديدة، بل في مستقبل تكون فيه أقوى الحوافز هي السرية والترهيب والمسرح السياسي الداخلي، بدلا من الحذر والقدرة على التنبؤ المتبادل".
ولفتت إلى أن "أحد أكثر الأشياء الملموسة التي حافظت عليها معاهدة ستارت الجديدة بمرور الوقت هو القدرة على التنبؤ بالمعنى التقني الضيق، حيث منحت كلا الجانبين مرجعا مشتركا لما نشره الطرف الآخر، مما حد من الدافع لافتراض وجود طفرات سرية أو اختراقات مفاجئة".
إطلاق صاروخ أفانغارد - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
معاهدة "نيو ستارت" توشك على الانتهاء... ما هي العواقب والتحديات
أمس, 11:10 GMT
وتابعت: "هذه القدرة على التنبؤ لم تتطلب الثقة، بل تطلبت فقط تأكيدا روتينيا، وهو ما يكفي في كثير من الأحيان لإبطاء التخطيط المدفوع بالذعر، والاتفاقية حافظت أيضا على تدفق للمعلومات قلل من التخمين، وحافظت على سقف هيكل تخطيط القوة، مما منع التوسعات الدراماتيكية".
واستطردت: "حافظت المعاهدة على التفاعل المهني بين الأفراد العسكريين والتقنيين الأمريكيين والروس، مما خلق استمرارية، من وجهة نظر الحلفاء، دعمت الاتفاقية الطمأنة، وفي الوقت نفسه، حافظت على مطالبة روسيا بالتكافؤ الاستراتيجي".
وتابعت: "بمرور الوقت، أطالت الاتفاقية أيضا الاعتقاد بأنه يمكن عزل السيطرة على الأسلحة عن الانهيار السياسي الأوسع، وهذا الاعتقاد أخر محادثات أكثر صعوبة حول ما إذا كان ضبط النفس التعاوني لا يزال قابلا للتطبيق".
ولفتت إلى أن "التأثير العام للمعاهدة كان ضيقا ولكنه ذو مغزى، فقد حافظت على بعض النظام في آليات الردع بينما استمرت الأسس السياسية في التآكل، وهذا ما يفسر سبب الشعور بأن اختفاءها أمر مهم على الرغم من أن العديد من فوائدها العملية قد تم تفريغها بالفعل".
ينتهي، في الخامس من فبراير/شباط الحالي، سريان معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "نيو ستارت" وهو ما يدخل العالم في مرحلة جديدة خطيرة خالية من القيود النووية.
