عربي
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح في الدوري الإنجليزي
انتهى اللقاء بفوز "الريدز" بنتيجة 4-1، حيث جاءت لمسة صلاح الساحرة في الدقيقة 67، حين قدم تمريرة حاسمة إلى زميله الألماني فلوريان فيرتز، الذي أودع الكرة شباك نيوكاسل مسجلا الهدف الثالث لليفربول، ليرفع "الفرعون" رصيده من الأرقام القياسية إلى آفاق جديدة.ومع هذه المساهمة التهديفية، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى رقم مزدوج من الأهداف والتمريرات الحاسمة أمام منافس واحد، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 10 أخرى خلال 19 مباراة واجه فيها نيوكاسل يونايتد.لم يتوان نادي ليفربول في تكريم نجمه، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية تبرز هذا الإنجاز الفريد، مرفقا إياها بتعليق مقتضب "رائع يا مو".وكشفت شبكة "سكوراكا" للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف على ملعب واحد في تاريخ "البريميرليغ"، بعدما وصلت مساهماته (أهدافا وتمريرات حاسمة) على ملعب "أنفيلد" إلى 152 مساهمة.وبتلك المساهمات، حطم نجم قائد المنتخب المصري الرقم القياسي السابق الذي كان مشتركا بين الفرنسي تييري هنري مع أرسنال على ملعب "هايبري" والإنجليزي واين روني مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" (151 مساهمة لكل منهما).
ليفربول يحتفي بإنجاز صلاح في الدوري الإنجليزي

احتفى نادي ليفربول الإنجليزي بالإنجاز التاريخي الذي حققه نجمه المصري محمد صلاح، خلال مواجهة نيوكاسل في الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
انتهى اللقاء بفوز "الريدز" بنتيجة 4-1، حيث جاءت لمسة صلاح الساحرة في الدقيقة 67، حين قدم تمريرة حاسمة إلى زميله الألماني فلوريان فيرتز، الذي أودع الكرة شباك نيوكاسل مسجلا الهدف الثالث لليفربول، ليرفع "الفرعون" رصيده من الأرقام القياسية إلى آفاق جديدة.
ومع هذه المساهمة التهديفية، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى رقم مزدوج من الأهداف والتمريرات الحاسمة أمام منافس واحد، بعدما سجل 10 أهداف وصنع 10 أخرى خلال 19 مباراة واجه فيها نيوكاسل يونايتد.
لم يتوان نادي ليفربول في تكريم نجمه، حيث نشر الحساب الرسمي للفريق على منصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء، صورة تذكارية تبرز هذا الإنجاز الفريد، مرفقا إياها بتعليق مقتضب "رائع يا مو".
وكشفت شبكة "سكوراكا" للإحصائيات أن محمد صلاح أصبح أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف على ملعب واحد في تاريخ "البريميرليغ"، بعدما وصلت مساهماته (أهدافا وتمريرات حاسمة) على ملعب "أنفيلد" إلى 152 مساهمة.
وبتلك المساهمات، حطم نجم قائد المنتخب المصري الرقم القياسي السابق الذي كان مشتركا بين الفرنسي تييري هنري مع أرسنال على ملعب "هايبري" والإنجليزي واين روني مع مانشستر يونايتد على ملعب "أولد ترافورد" (151 مساهمة لكل منهما).
