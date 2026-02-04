خبير أمريكي: ترامب يدرك خطر الأسلحة النووية وضرورة مفاوضات الردع

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
09:17 GMT
23 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
11:29 GMT
17 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:54 GMT
6 د
مساحة حرة
عودة برامج المواهب.. استعادة بريق مفقود أم رقص فوق أطلال النجاح؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:33 GMT
8 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
13:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
17:03 GMT
16 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
17:19 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
قطة صغيرة توقف خط قطارات بأكمله
17:49 GMT
11 د
بلا قيود
خبيرة: لا أوراق ضغط على إسرائيل
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
وأضاف كيمبال لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترامب مُدركٌ لوجود عدد كبير جدًا من الأسلحة النووية، وضرورة تجنب الحرب النووية، وتكلفتها الباهظة، وضرورة إجراء محادثات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، لا يبدو أن لديه وإدارته استراتيجية متماسكة لمعالجة هذا الأمر".وأشار إلى أن هذا هو أخطر تهديد يواجه العالم.ينتهي سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة (معاهدة ستارت الجديدة) في غدا الأربعاء، الخامس من فبراير/شباط الجاري.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقًا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد الخامس من فبراير/شباط 2026.وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود المعاهدة ستكون فعّالة إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. وكما ذكرت عدة وسائل إعلام، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.وفي 29 يناير/كانون الثاني، صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لم ترد بعد على مبادرة روسيا بموجب المعاهدة.
خبير أمريكي: ترامب يدرك خطر الأسلحة النووية وضرورة مفاوضات الردع

00:10 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في دافوس - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Evan Vucci
صرح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُدرك خطر الأسلحة النووية وضرورة مفاوضات الردع النووي.
وأضاف كيمبال لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترامب مُدركٌ لوجود عدد كبير جدًا من الأسلحة النووية، وضرورة تجنب الحرب النووية، وتكلفتها الباهظة، وضرورة إجراء محادثات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، لا يبدو أن لديه وإدارته استراتيجية متماسكة لمعالجة هذا الأمر".
وأشار إلى أن هذا هو أخطر تهديد يواجه العالم.
وأعرب كيمبال عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية لا تُصنّف دبلوماسية الحد من التسلح ونزع السلاح ضمن أولوياتها القصوى. كما أكّد على ضرورة أن يكون هذا الهدف هو الأهم بالنسبة لترامب.
ينتهي سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة (معاهدة ستارت الجديدة) في غدا الأربعاء، الخامس من فبراير/شباط الجاري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقًا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد الخامس من فبراير/شباط 2026.
إيرينا تسوكرمان عضوة الحزب الجمهوري الأمريكي والمحللة الأمنية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
عضوة بالحزب الجمهوري الأمريكي لـ"سبوتنيك": انتهاء "ستارت" الجديدة يكشف عن تدهور العلاقات الدولية
أمس, 20:53 GMT
وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود المعاهدة ستكون فعّالة إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. و
كما ذكرت عدة وسائل إعلام، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.
وفي 29 يناير/كانون الثاني، صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لم ترد بعد على مبادرة روسيا بموجب المعاهدة.
