خبير أمريكي: ترامب يدرك خطر الأسلحة النووية وضرورة مفاوضات الردع
صرح داريل كيمبال، المدير التنفيذي لجمعية الحد من التسلح، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُدرك خطر الأسلحة النووية وضرورة مفاوضات الردع النووي.
وأضاف كيمبال لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترامب مُدركٌ لوجود عدد كبير جدًا من الأسلحة النووية، وضرورة تجنب الحرب النووية، وتكلفتها الباهظة، وضرورة إجراء محادثات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، لا يبدو أن لديه وإدارته استراتيجية متماسكة لمعالجة هذا الأمر".وأشار إلى أن هذا هو أخطر تهديد يواجه العالم.ينتهي سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة بين روسيا والولايات المتحدة (معاهدة ستارت الجديدة) في غدا الأربعاء، الخامس من فبراير/شباط الجاري.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقًا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة لمدة عام واحد بعد الخامس من فبراير/شباط 2026.وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود المعاهدة ستكون فعّالة إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. وكما ذكرت عدة وسائل إعلام، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.وفي 29 يناير/كانون الثاني، صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لم ترد بعد على مبادرة روسيا بموجب المعاهدة.
وأضاف كيمبال لوكالة "سبوتنيك": "يبدو أن ترامب مُدركٌ لوجود عدد كبير جدًا من الأسلحة النووية
، وضرورة تجنب الحرب النووية، وتكلفتها الباهظة، وضرورة إجراء محادثات نزع السلاح النووي. ومع ذلك، لا يبدو أن لديه وإدارته استراتيجية متماسكة لمعالجة هذا الأمر".
وأشار إلى أن هذا هو أخطر تهديد يواجه العالم.
وأعرب كيمبال عن ثقته بأن الإدارة الأمريكية لا تُصنّف دبلوماسية الحد من التسلح ونزع السلاح ضمن أولوياتها القصوى. كما أكّد على ضرورة أن يكون هذا الهدف هو الأهم بالنسبة لترامب.
ينتهي سريان معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة
بين روسيا والولايات المتحدة (معاهدة ستارت الجديدة) في غدا الأربعاء، الخامس من فبراير/شباط الجاري.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن سابقًا أن روسيا مستعدة لمواصلة الالتزام بقيود معاهدة ستارت الجديدة
لمدة عام واحد بعد الخامس من فبراير/شباط 2026.
وأوضح أن خطوات الامتثال لقيود المعاهدة ستكون فعّالة إذا بادلته الولايات المتحدة بالمثل. و
كما ذكرت عدة وسائل إعلام، وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقتراح بوتين بشأن معاهدة ستارت الجديدة بأنه فكرة جيدة.
وفي 29 يناير/كانون الثاني، صرّح المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، بأن الولايات المتحدة لم ترد بعد على مبادرة روسيا بموجب المعاهدة.