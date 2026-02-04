قصف أمريكي يقتل قيادي بتنظيم "القاعدة" في اليمن

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
قصف أمريكي يقتل قيادي بتنظيم "القاعدة" في اليمن
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ"سبوتنيك" بأن "هجوم الطائرة المسيرة الأمريكية أسفر عن مقتل القيادي في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة المكنى "إدريس المصري" ومرافقه بمنطقة الصمدة بمديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب مركز المحافظة، يوم الأربعاء".وذكر المصدر أن القيادي المستهدف هو نجل مسؤول الجهاز الأمني للتنظيم وأن العملية تم تنفيذها بعد تحليق مكثف لطائرات أمريكية من دون طيار استمر 48 ساعة.ويأتي القصف الجوي بعد أيام من مقتل القيادي في الجهاز الأمني بتنظيم القاعدة المكنى بـ"خولان الصنعاني"، إثر غارة جوية يوم الأحد الماضي على منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب".وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن منذ فبراير/ شباط الماضي.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يخلف غالبا ضحايا من منتسبيها.ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
قصف أمريكي يقتل قيادي بتنظيم "القاعدة" في اليمن

21:20 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 21:26 GMT 04.02.2026)
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandtطائرة مسيرة أمريكية
طائرة مسيرة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt
تابعنا عبر
حصري
نفذت طائرة أمريكية دون طيار قصف جوي استهدف قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ"سبوتنيك" بأن "هجوم الطائرة المسيرة الأمريكية أسفر عن مقتل القيادي في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة المكنى "إدريس المصري" ومرافقه بمنطقة الصمدة بمديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب مركز المحافظة، يوم الأربعاء".
الغارات الجوية على اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2026
مقتل قيادي في "القاعدة" بغارة أمريكية شمال شرقي اليمن
28 يناير, 23:54 GMT
وذكر المصدر أن القيادي المستهدف هو نجل مسؤول الجهاز الأمني للتنظيم وأن العملية تم تنفيذها بعد تحليق مكثف لطائرات أمريكية من دون طيار استمر 48 ساعة.
ويأتي القصف الجوي بعد أيام من مقتل القيادي في الجهاز الأمني بتنظيم القاعدة المكنى بـ"خولان الصنعاني"، إثر غارة جوية يوم الأحد الماضي على منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب".
وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن منذ فبراير/ شباط الماضي.
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2025
مقتل 5 جنود وإصابة 20 آخرين إثر هجوم لتنظيم "القاعدة" على ثكنة عسكرية جنوبي اليمن
21 أكتوبر 2025, 12:43 GMT
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يخلف غالبا ضحايا من منتسبيها.
ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
