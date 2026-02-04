https://sarabic.ae/20260204/قصف-أمريكي-يقتل-قيادي-بتنظيم-القاعدة-في-اليمن-1110001506.html
قصف أمريكي يقتل قيادي بتنظيم "القاعدة" في اليمن
نفذت طائرة أمريكية دون طيار قصف جوي استهدف قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ"سبوتنيك" بأن "هجوم الطائرة المسيرة الأمريكية أسفر عن مقتل القيادي في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة المكنى "إدريس المصري" ومرافقه بمنطقة الصمدة بمديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب مركز المحافظة، يوم الأربعاء".وذكر المصدر أن القيادي المستهدف هو نجل مسؤول الجهاز الأمني للتنظيم وأن العملية تم تنفيذها بعد تحليق مكثف لطائرات أمريكية من دون طيار استمر 48 ساعة.ويأتي القصف الجوي بعد أيام من مقتل القيادي في الجهاز الأمني بتنظيم القاعدة المكنى بـ"خولان الصنعاني"، إثر غارة جوية يوم الأحد الماضي على منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب".وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن منذ فبراير/ شباط الماضي.ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يخلف غالبا ضحايا من منتسبيها.ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.
21:20 GMT 04.02.2026 (تم التحديث: 21:26 GMT 04.02.2026)
نفذت طائرة أمريكية دون طيار قصف جوي استهدف قيادي بارز في تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بمحافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمدينة مأرب لـ"سبوتنيك
" بأن "هجوم الطائرة المسيرة الأمريكية أسفر عن مقتل القيادي في الجهاز الأمني التابع لتنظيم القاعدة المكنى "إدريس المصري" ومرافقه بمنطقة الصمدة بمديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب مركز المحافظة، يوم الأربعاء".
وذكر المصدر أن القيادي المستهدف هو نجل مسؤول الجهاز الأمني للتنظيم وأن العملية تم تنفيذها بعد تحليق مكثف لطائرات أمريكية من دون طيار استمر 48 ساعة.
ويأتي القصف الجوي بعد أيام من مقتل القيادي
في الجهاز الأمني بتنظيم القاعدة المكنى بـ"خولان الصنعاني"، إثر غارة جوية يوم الأحد الماضي على منزل في منطقة آل شبوان جوار سوق الصمدة في مديرية وادي عَبيدة شرقي مدينة مأرب".
وتصاعدت الغارات الأمريكية على قيادات تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن منذ فبراير/ شباط الماضي.
ويستغل تنظيم القاعدة الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على السلطة في توسيع نفوذه وحضور عناصره في مناطق عدة في اليمن، واستهداف قوات الجيش والأمن اليمنية، ما يخلف غالبا ضحايا
من منتسبيها.
ويعاني اليمن منذ أكثر من 10 أعوام صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.