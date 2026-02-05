عربي
مجتمع
https://sarabic.ae/20260205/الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-ترد-على-مزاعم-ترامب-بشأنها-1110027351.html
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترد على مزاعم ترامب بشأنها
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترد على مزاعم ترامب بشأنها
سبوتنيك عربي
أعلنت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الخميس، استعدادها للخضوع لاختبار تحديد الجنس، من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T15:55+0000
2026-02-05T15:55+0000
مجتمع
منوعات
دونالد ترامب
الجزائر
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110027188_0:0:1812:1020_1920x0_80_0_0_d206caf12aeb11332bf0131de12f2f76.jpg
وخليف، البالغة من العمر 26 عاما، كانت قد لفتت أنظار العالم بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، إلا أن مشاركتها آنذاك أثارت جدلا واسعا، على خلفية مزاعم بشأن عدم اجتيازها اختبار تحديد الجنس في العام السابق.وفي عام 2025، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة إلزام جميع الملاكمين بإجراء اختبارات تحديد الجنس للمشاركة في منافساته، وذكر إيمان خليف بالاسم في بيانه، قبل أن يتقدم لاحقا باعتذار رسمي عن ذلك الإعلان.ومنذ تطبيق هذه الاختبارات، لم تشارك خليف في أي بطولة، ولجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي(CAS) للطعن على القرار، والمطالبة بحقها في المنافسة دون الخضوع للاختبار، من دون أن تُعقد جلسة استماع في القضية حتى الآن.ورغم تأكيدها أنها "لن تستسلم" في معركتها القانونية، أعلنت خليف استعدادها للامتثال للاختبار من أجل الظهور في أولمبياد 2028.وأضافت أن حماية الرياضة النسائية أمر مهم، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم إلحاق الضرر برياضيات أخريات بسبب هذه السياسات.وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع العام الماضي أمرا تنفيذيا بعنوان "إبعاد الرجال عن الرياضة النسائية"، وكرر اتهامه لإيمان خليف بأنها "متحولة جنسيا"، و"سرقت ميدالية السيدات"، وهي ادعاءات نفتها خليف جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها "وُلدت أنثى ونشأت كذلك"، رغم تقارير طبية تشير إلى احتمال حملها لجين "SRY" المرتبط بالكروموسومات الذكرية.وفي تصريحات لوسائل إعلام فرنسية،، قالت خليف إنها لم تطلب الدخول في هذا الجدل السياسي، مؤكدة احترامها للجميع، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، لكنها شددت على أن "الحقيقة لا يمكن تحريفها".وفي ظل توقعات بفرض حظر واسع على مشاركة المتحولات جنسيا في أولمبياد 2028، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل مشاركة الرياضيين ذوي الاختلافات في النمو الجنسي (DSD)، خاصة بعد الجدل الذي شهدته منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس.وبينما تناقش اللجنة الأولمبية الدولية، برئاسة كيرستي كوفنتري، إدخال تغييرات جذرية قد تشمل حظرا شاملا على مستوى الألعاب كافة، تؤكد إيمان خليف عزمها على الاستمرار في مسيرتها، مشيرة مازحة إلى أنها "تتدرب بجد على أمل أن يتولى ترامب بنفسه تتويجها بالميدالية في لوس أنجلوس".واعترفت إيمان خليف بأن الجدل الذي أعقب فوزها في باريس كان قاسيا، إلى حد أن والدتها نصحتها باعتزال الملاكمة، لكنها أوضحت أن نظرتها إلى الميدالية الذهبية كانت كفيلة بتبديد كل الشكوك، قائلة: "قدمت تضحيات كثيرة لكي أحصل عليها، وكلما نظرت إليها، يزول كل شيء".
https://sarabic.ae/20250701/الملاكمة-الجزائرية-إيمان-خليف-تعلق-على-دعوات-سحب-الميدالية-الذهبية-الأولمبية-منها-1102264806.html
https://sarabic.ae/20240814/فتح-تحقيق-في-شكوى-إيمان-خليف-من-التحرش-الإلكتروني-1091733923.html
الجزائر
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110027188_57:0:1749:1269_1920x0_80_0_0_c782f611872ee97b54a9aca1bfad646e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منوعات, دونالد ترامب, الجزائر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات, دونالد ترامب, الجزائر, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية

الملاكمة الجزائرية إيمان خليف ترد على مزاعم ترامب بشأنها

15:55 GMT 05.02.2026
© REUTERS Ramzi Boudinaبطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف
بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© REUTERS Ramzi Boudina
تابعنا عبر
أعلنت بطلة الملاكمة الأولمبية الجزائرية، إيمان خليف، اليوم الخميس، استعدادها للخضوع لاختبار تحديد الجنس، من أجل المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، وذلك ردا على تصريحات للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زعم فيها أنها "ملاكمة ذكر".
وخليف، البالغة من العمر 26 عاما، كانت قد لفتت أنظار العالم بعد فوزها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024، إلا أن مشاركتها آنذاك أثارت جدلا واسعا، على خلفية مزاعم بشأن عدم اجتيازها اختبار تحديد الجنس في العام السابق.
وفي عام 2025، أعلن الاتحاد الدولي للملاكمة إلزام جميع الملاكمين بإجراء اختبارات تحديد الجنس للمشاركة في منافساته، وذكر إيمان خليف بالاسم في بيانه، قبل أن يتقدم لاحقا باعتذار رسمي عن ذلك الإعلان.
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2025
مجتمع
الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تعلق على دعوات سحب الميدالية الذهبية الأولمبية منها
1 يوليو 2025, 20:29 GMT
ومنذ تطبيق هذه الاختبارات، لم تشارك خليف في أي بطولة، ولجأت إلى محكمة التحكيم الرياضي(CAS) للطعن على القرار، والمطالبة بحقها في المنافسة دون الخضوع للاختبار، من دون أن تُعقد جلسة استماع في القضية حتى الآن.
ورغم تأكيدها أنها "لن تستسلم" في معركتها القانونية، أعلنت خليف استعدادها للامتثال للاختبار من أجل الظهور في أولمبياد 2028.
وقالت في تصريحات لوسائل إعلام أمريكية: "بالطبع، سأقبل القيام بأي شيء يُطلب مني للمشاركة في المنافسات".
وأضافت أن حماية الرياضة النسائية أمر مهم، لكنها شددت في الوقت ذاته على ضرورة عدم إلحاق الضرر برياضيات أخريات بسبب هذه السياسات.
وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع العام الماضي أمرا تنفيذيا بعنوان "إبعاد الرجال عن الرياضة النسائية"، وكرر اتهامه لإيمان خليف بأنها "متحولة جنسيا"، و"سرقت ميدالية السيدات"، وهي ادعاءات نفتها خليف جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها "وُلدت أنثى ونشأت كذلك"، رغم تقارير طبية تشير إلى احتمال حملها لجين "SRY" المرتبط بالكروموسومات الذكرية.
وفي تصريحات لوسائل إعلام فرنسية،، قالت خليف إنها لم تطلب الدخول في هذا الجدل السياسي، مؤكدة احترامها للجميع، بمن فيهم الرئيس الأمريكي، لكنها شددت على أن "الحقيقة لا يمكن تحريفها".
وأردفت: "أنا لست متحولة جنسيا، أنا فتاة، تربيت ونشأت كفتاة".
وفي ظل توقعات بفرض حظر واسع على مشاركة المتحولات جنسيا في أولمبياد 2028، لا يزال الغموض يحيط بمستقبل مشاركة الرياضيين ذوي الاختلافات في النمو الجنسي (DSD)، خاصة بعد الجدل الذي شهدته منافسات الملاكمة في أولمبياد باريس.
صورة متداولة يقال إنها الملاكمة الجزائرية إيمان خليف في طفولتها - سبوتنيك عربي, 1920, 14.08.2024
مجتمع
ترامب وماسك... إيمان خليف تقاضي أباطرة السياسية والمال و"السحر"
14 أغسطس 2024, 12:36 GMT
وبينما تناقش اللجنة الأولمبية الدولية، برئاسة كيرستي كوفنتري، إدخال تغييرات جذرية قد تشمل حظرا شاملا على مستوى الألعاب كافة، تؤكد إيمان خليف عزمها على الاستمرار في مسيرتها، مشيرة مازحة إلى أنها "تتدرب بجد على أمل أن يتولى ترامب بنفسه تتويجها بالميدالية في لوس أنجلوس".
واعترفت إيمان خليف بأن الجدل الذي أعقب فوزها في باريس كان قاسيا، إلى حد أن والدتها نصحتها باعتزال الملاكمة، لكنها أوضحت أن نظرتها إلى الميدالية الذهبية كانت كفيلة بتبديد كل الشكوك، قائلة: "قدمت تضحيات كثيرة لكي أحصل عليها، وكلما نظرت إليها، يزول كل شيء".
