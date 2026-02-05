وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ119 لميلاد الكاتب ميخائيل شولوخوف
09:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
10:03 GMT
20 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:24 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
10:44 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:28 GMT
31 د
نبض افريقيا
الاستخبارات الخارجية الروسية تكشف مؤامرة فرنسية للإطاحة برئيس مدغشقر وبوركينا فاسو
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:48 GMT
6 د
مساحة حرة
مصر تدرس تطبيق تجارب دول أخرى في منع الأطفال من استخدام الهواتف المحمولة
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:30 GMT
30 د
صدى الحياة
بعد ضجة "رفع سن التقاعد".. البرلمان اللبناني يوضح موازنة 2026
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260205/وزير-خارجية-فرنسا-يبحث-مع-نظيره-السوري-تعزيز-التعاون-الثنائي-والتطورات-الإقليمية--1110017395.html
وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية
سبوتنيك عربي
التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-05T12:01+0000
2026-02-05T12:01+0000
أخبار فرنسا
أخبار سوريا اليوم
قسد
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7646785db21747fc771679420cfa71.jpg
وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بات ضرورة ملحّة"، مشددا على "أهمية إبرام اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، استنادا إلى المفاوضات التي جرت في مارس/ آذار 2025".كما أشار الرئيس الفرنسي في تغريدته، إلى أن "وحدة سوريا واستقرارها يرتبطان بشكل وثيق بإنجاح هذا المسار السياسي"، داعيًا إلى "تغليب الحلول التفاوضية بما يضمن أمن البلاد وسلامتها".يأتي هذا بعدما أفاد تلفزيون سوريا، منتصف الشهر الماضي، بأن قائد "قسد"، مظلوم عبدي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، لعقد اجتماع مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي، توم براك.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان في ريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت، الشهر الماضي، أن قيادات من قواتها تلتقي في دمشق بمسؤولين حكوميين، في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج العسكري.وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن.وأكد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأضاف عبدي أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".
https://sarabic.ae/20260104/بريطانيا-وفرنسا-تشنان-هجوما-جويا-مشتركا-يستهدف-مواقع-لـداعش-في-سوريا-1108894107.html
https://sarabic.ae/20250630/فرنسا-تعيد-تأهيل-37-جسرا-في-سوريا--1102211056.html
https://sarabic.ae/20250509/فرنسا-تسلم-لبنان-وسوريا-وثائق-وخرائط-ترسيم-الحدود-1100350508.html
https://sarabic.ae/20260118/ماكرون-للشرع-يجب-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-سوريا-1109365569.html
https://sarabic.ae/20251107/ماكرون-يدعو-الشرع-للانضمام-إلى-التحالف-ضد-داعش-1106840717.html
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_c2b502c3c67dc8e63917d393155b4f18.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, قسد, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, قسد, الولايات المتحدة الأمريكية

وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

12:01 GMT 05.02.2026
© Photo / x.comوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو، والمبعوث الأمريكي إبى سوريا توم براك. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
© Photo / x.com
تابعنا عبر
التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة.
وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.
مقاتلات فرنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2026
بريطانيا وفرنسا تشنان هجوما جويا مشتركا يستهدف مواقع لـ"داعش" في سوريا
4 يناير, 08:41 GMT
وأعرب الجانبان عن رغبتهما في تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، في سياق جهود إعادة الإعمار والاستقرار بعد التغييرات السياسية الأخيرة في البلاد.
وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي.
سوريا مدينة الرقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2025
فرنسا تعيد تأهيل 37 جسرا في سوريا
30 يونيو 2025, 12:53 GMT
وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد أعلن عن إجرائه اتصالا هاتفيا، منتصف الشهر الماضي، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، أعرب خلاله عن بالغ قلقه إزاء التصعيد الجاري في سوريا، واستمرار العمليات العسكرية التي تنفذها السلطات السورية.

وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بات ضرورة ملحّة"، مشددا على "أهمية إبرام اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، استنادا إلى المفاوضات التي جرت في مارس/ آذار 2025".
تضامناً مع لبنان.. نيجني نوففورود تلغي احتفالات أيامها الثقافية في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.05.2025
فرنسا تسلم لبنان وسوريا وثائق وخرائط ترسيم الحدود
9 مايو 2025, 11:05 GMT
كما أشار الرئيس الفرنسي في تغريدته، إلى أن "وحدة سوريا واستقرارها يرتبطان بشكل وثيق بإنجاح هذا المسار السياسي"، داعيًا إلى "تغليب الحلول التفاوضية بما يضمن أمن البلاد وسلامتها".
يأتي هذا بعدما أفاد تلفزيون سوريا، منتصف الشهر الماضي، بأن قائد "قسد"، مظلوم عبدي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، لعقد اجتماع مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي، توم براك.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد حثت، في وقت سابق من الشهر الماضي، الجيش السوري على وقف هجماته في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة في ريف الرقة شرقي سوريا، لافتة إلى أن ملاحقة عناصر تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد من الدول)، تتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".
وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، في قصر الإليزيه، باريس، 7 مايو/ آيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2026
ماكرون للشرع: يجب التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في سوريا
18 يناير, 13:52 GMT
وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.
وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان في ريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت، الشهر الماضي، أن قيادات من قواتها تلتقي في دمشق بمسؤولين حكوميين، في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج العسكري.
وأكدت "قسد"، في بيان لها، أن "الوفد الزائر يضم القائد العام مظلوم عبدي، وعضوة القيادة العامة سوزدار حاجي، وعضو القيادة العامة علي حسن، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من القيادة".
وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يستقبل الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع في قصر الإليزيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ماكرون يدعو الشرع للانضمام إلى التحالف ضد "داعش"
7 نوفمبر 2025, 10:49 GMT
وأكد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.
ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".
وأضاف عبدي أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".
وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала