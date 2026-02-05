https://sarabic.ae/20260205/وزير-خارجية-فرنسا-يبحث-مع-نظيره-السوري-تعزيز-التعاون-الثنائي-والتطورات-الإقليمية--1110017395.html

وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

وزير خارجية فرنسا يبحث مع نظيره السوري تعزيز التعاون الثنائي والتطورات الإقليمية

سبوتنيك عربي

التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، اليوم الخميس، بنظيره الفرنسي جان نويل بارو، في العاصمة السورية دمشق، حيث تركزت المباحثات على تعزيز العلاقات الثنائية... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T12:01+0000

2026-02-05T12:01+0000

2026-02-05T12:01+0000

أخبار فرنسا

أخبار سوريا اليوم

قسد

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/1a/1103057327_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_cd7646785db21747fc771679420cfa71.jpg

وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان رسمي، بأن اللقاء - الذي جرى في قصر تشرين- شهد تبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مع التأكيد المشترك على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها. وفي تصريح صحفي عقب اللقاء، أكد الوزير الفرنسي جان نويل بارو، أن الاتفاق بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) يمثل خطوة إيجابية، مشيراً إلى أنه "يعزز الحقوق الأساسية للأكراد" ويسهم في تعزيز الجهود المشتركة لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي. وأضاف بارو أن "مكافحة تنظيم داعش الإرهابي تشكل أولوية قصوى لفرنسا"، لافتاً إلى أنه سيتوجه لاحقاً اليوم إلى أربيل في إقليم كردستان العراق للقاء القائد العام لـ"قسد"، مظلوم عبدي، لبحث تفاصيل تنفيذ الاتفاق وتطوراته.وأكد ماكرون عبر منصة "إكس"، أن "التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم بات ضرورة ملحّة"، مشددا على "أهمية إبرام اتفاق لدمج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الدولة السورية، استنادا إلى المفاوضات التي جرت في مارس/ آذار 2025".كما أشار الرئيس الفرنسي في تغريدته، إلى أن "وحدة سوريا واستقرارها يرتبطان بشكل وثيق بإنجاح هذا المسار السياسي"، داعيًا إلى "تغليب الحلول التفاوضية بما يضمن أمن البلاد وسلامتها".يأتي هذا بعدما أفاد تلفزيون سوريا، منتصف الشهر الماضي، بأن قائد "قسد"، مظلوم عبدي، وصل إلى العاصمة السورية دمشق، لعقد اجتماع مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، والمبعوث الأمريكي، توم براك.وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان: "نحث القوات الحكومية السورية على وقف أي أعمال هجومية في المناطق الواقعة بين حلب والطبقة.. إن مطاردة "داعش" بقوة وتطبيق الضغط العسكري بلا هوادة يتطلب عملا جماعيا بين الشركاء السوريين بتنسيق مع القوات الأمريكية وقوات التحالف".وأضافت: "نرحب بالجهود المستمرة من قبل جميع الأطراف في سوريا لمنع التصعيد والسعي نحو الحل من خلال الحوار".وأعلن ‏الجيش السوري، في وقت سابق، مقتل جنديين اثنين، إثر استهداف "قوات سوريا الديمقراطية" دورية للجيش قرب مدينة مسكنة في ريف حلب.وقال الجيش السوري، في بيان له، إن "تنظيم قسد خرق الاتفاق"، مؤكدا أن قواته ستتابع تقدمها نحو منطقة دبسي عفنان في ريف الرقة حتى تأمينها والسيطرة عليها.وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت، الشهر الماضي، أن قيادات من قواتها تلتقي في دمشق بمسؤولين حكوميين، في إطار مباحثات بشأن عملية الاندماج العسكري.وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" أعلنت تأجيل زيارة قائدها مظلوم عبدي، إلى دمشق لأسباب تقنية على أن يتم تحديد موعد جديد للزيارة لاحقا، والتي كانت ستركز على جهود دمج "قسد" بالمؤسسات الحكومية السورية بما في ذلك وزارتي الدفاع والداخلية مع انتهاء المهلة المحددة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/مارس الموقع بين "قسد" والحكومة في هذا الشأن.وأكد قائد "قسد"، مظلوم عبدي، يوم 25 ديسمبر/ كانون الأول، التوصل إلى "تفاهم مشترك يتماشى مع المصلحة العامة، بشأن دمج قواتنا ضمن الجيش السوري"، بحسب وسائل إعلامية كردية.ونقلت تلك الوسائل عن قائد "قسد"، قوله إن "هذا التفاهم يأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وبما يحقق الاستقرار الأمني والسياسي"، مشيرًا إلى أن "المشاورات لا تزال مستمرة لوضع الآليات العملية لتنفيذ عملية الدمج".وأضاف عبدي أن "أي خطوات مقبلة ستتم بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبما يضمن حقوق جميع المكونات، ويخدم مصلحة سوريا ككل".وأفاد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في وقت سابق، بأن "الحكومة السورية لم تلمس من قوات سوريا الديمقراطية "قسد" إرادة أو مبادرة لتنفيذ اتفاق 10 آذار/ مارس، الذي يقضي باندماجها داخل المؤسسات السورية، وإنما جرت مماطلة من جانب "قسد" في التنفيذ".

https://sarabic.ae/20260104/بريطانيا-وفرنسا-تشنان-هجوما-جويا-مشتركا-يستهدف-مواقع-لـداعش-في-سوريا-1108894107.html

https://sarabic.ae/20250630/فرنسا-تعيد-تأهيل-37-جسرا-في-سوريا--1102211056.html

https://sarabic.ae/20250509/فرنسا-تسلم-لبنان-وسوريا-وثائق-وخرائط-ترسيم-الحدود-1100350508.html

https://sarabic.ae/20260118/ماكرون-للشرع-يجب-التوصل-إلى-وقف-دائم-لإطلاق-النار-في-سوريا-1109365569.html

https://sarabic.ae/20251107/ماكرون-يدعو-الشرع-للانضمام-إلى-التحالف-ضد-داعش-1106840717.html

أخبار فرنسا

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , أخبار سوريا اليوم, قسد, الولايات المتحدة الأمريكية