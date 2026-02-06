عربي
برلماني جزائري: واشنطن مترددة وتخشى الانزلاق إلى حرب إقليمية وإسرائيل تسعى لـ"ضربة استباقية"
برلماني جزائري: واشنطن مترددة وتخشى الانزلاق إلى حرب إقليمية وإسرائيل تسعى لـ"ضربة استباقية"
وأكد عراقجي في تصريحات صحفية، أن جميع مصالح وحقوق إيران نوقشت في أجواء وديّة للغاية، مع تبادل موسّع لوجهات النظر بوساطة عمانية.وأشار إلى أن الجولة مثّلت "بداية موفقة"، مع ربط استمرار المفاوضات بمشاورات لاحقة في العواصم المعنية.من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "إكس"، انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط باتفاق الطرفين على استئنافها.وتابع: "اتفق الطرفان، بعد شرح وجهات نظرهما ومطالبهما، على تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بالتشاور مع عاصمتي الدولتين".قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن المفاوضات الجارية التي بدأت في تركيا ثم تحولت إلى مسقط، معقدة وحذرة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الانهيار.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك ضغوطا واضحة من بعض حلفاء الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي لتجنّب أي تصعيد عسكري واسع، لما لذلك من انعكاسات إقليمية وعالمية خطيرة.واستطرد: "نحن في منطقة رمادية، لا يمكن الجزم بأننا نقترب من اتفاق نهائي، لكننا أيضاً لسنا على حافة الانهيار الكامل، المسار الحالي هو مسار إدارة أزمة أكثر منه حلّا جذريا، مع محاولات لكسب الوقت وتحسين شروط التفاوض".ويرى البرلماني الجزائري أن الولايات المتحدة مترددة وتخشى الانزلاق إلى حرب إقليمية، في حين أن "الكيان" يميل إلى خيار الضربة، سواء لأسباب أمنية داخلية أو حسابات سياسية، حتى وإن كانت تلك الضربة محدودة أو غير معلنة.وحول إمكانية تنفيذ ضربات سابقة، أوضح خرفي، أن التجارب السابقة أثبتت أن المفاوضات لا تمنع دائماً الضربات العسكرية، خاصة إذا استُخدمت كأداة ضغط أو تحسين موقع تفاوضي، وأن أقصى ما يمكن الحديث عنه هو تفاهمات غير معلنة وضغوط دولية لتفادي التصعيد، لكنها تبقى هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.وأشار إلى أن المفاوضات في مسقط مستمرة، والتوافق ممكن لكنه غير مضمون، والانهيار غير وشيك لكنه حاضر، كل شيء مرهون بميزان الردع، وحجم الضغوط الإقليمية، وقدرة الوسطاء على ضبط الأطراف الأكثر اندفاعاً نحو التصعيد.ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن المحادثات "انتهت مؤقتا في الوقت الراهن"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائجها.وأضاف التلفزيون نقلا عن بقائي، أن وفود البلدين قد تعود إلى عواصمها خلال الفترة المقبلة، في انتظار استئناف المشاورات في مرحلة لاحقة.
https://sarabic.ae/20260206/انتهاء-المفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-وأمريكا-في-مسقط-وعراقجي-يصفها-بـالجيدة--1110064837.html
https://sarabic.ae/20260206/أول-تعليق-من-وزير-الخارجية-الإيراني-بعد-انتهاء-المحادثات-مع-أمريكا-في-مسقط-1110065345.html
https://sarabic.ae/20260206/مفاوضات-مسقط-اليوم-هل-تقترب-واشنطن-وطهران-من-اتفاق-نووي-جديد؟-1110043914.html
برلماني جزائري: واشنطن مترددة وتخشى الانزلاق إلى حرب إقليمية وإسرائيل تسعى لـ"ضربة استباقية"

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الجمعة، انتهاء جولة مفاوضات غير مباشرة مع واشنطن في مسقط، واصفا المحادثات بـ"المطولة والمكثفة".
وأكد عراقجي في تصريحات صحفية، أن جميع مصالح وحقوق إيران نوقشت في أجواء وديّة للغاية، مع تبادل موسّع لوجهات النظر بوساطة عمانية.
وأشار إلى أن الجولة مثّلت "بداية موفقة"، مع ربط استمرار المفاوضات بمشاورات لاحقة في العواصم المعنية.
من ناحيته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عبر منصة "إكس"، انتهاء المحادثات الإيرانية الأمريكية في مسقط باتفاق الطرفين على استئنافها.
وتابع: "اتفق الطرفان، بعد شرح وجهات نظرهما ومطالبهما، على تحديد موعد الجولة القادمة من المحادثات بالتشاور مع عاصمتي الدولتين".
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"
14:24 GMT
قال البرلماني الجزائري، موسى خرفي، إن المفاوضات الجارية التي بدأت في تركيا ثم تحولت إلى مسقط، معقدة وحذرة، لكنها لم تصل بعد إلى مرحلة الانهيار.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هناك ضغوطا واضحة من بعض حلفاء الولايات المتحدة في العالمين العربي والإسلامي لتجنّب أي تصعيد عسكري واسع، لما لذلك من انعكاسات إقليمية وعالمية خطيرة.
ولفت إلى أن المفاوضات ما زالت قائمة، وهذا في حدّ ذاته مؤشر على وجود حدّ أدنى من الإرادة السياسية، خاصة من الجانب الأمريكي الذي يبدو مترددا في الذهاب نحو مواجهة مفتوحة، إدراكا لكلفتها العسكرية والاقتصادية والسياسية.
واستطرد: "نحن في منطقة رمادية، لا يمكن الجزم بأننا نقترب من اتفاق نهائي، لكننا أيضاً لسنا على حافة الانهيار الكامل، المسار الحالي هو مسار إدارة أزمة أكثر منه حلّا جذريا، مع محاولات لكسب الوقت وتحسين شروط التفاوض".
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
أول تعليق من وزير الخارجية الإيراني بعد انتهاء المحادثات مع أمريكا في مسقط
14:25 GMT
ويرى البرلماني الجزائري أن الولايات المتحدة مترددة وتخشى الانزلاق إلى حرب إقليمية، في حين أن "الكيان" يميل إلى خيار الضربة، سواء لأسباب أمنية داخلية أو حسابات سياسية، حتى وإن كانت تلك الضربة محدودة أو غير معلنة.
وحول إمكانية تنفيذ ضربات سابقة، أوضح خرفي، أن التجارب السابقة أثبتت أن المفاوضات لا تمنع دائماً الضربات العسكرية، خاصة إذا استُخدمت كأداة ضغط أو تحسين موقع تفاوضي، وأن أقصى ما يمكن الحديث عنه هو تفاهمات غير معلنة وضغوط دولية لتفادي التصعيد، لكنها تبقى هشة وقابلة للانهيار في أي لحظة.
وأشار إلى أن المفاوضات في مسقط مستمرة، والتوافق ممكن لكنه غير مضمون، والانهيار غير وشيك لكنه حاضر، كل شيء مرهون بميزان الردع، وحجم الضغوط الإقليمية، وقدرة الوسطاء على ضبط الأطراف الأكثر اندفاعاً نحو التصعيد.
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
مفاوضات مسقط اليوم.. هل تقترب واشنطن وطهران من اتفاق نووي جديد؟
07:15 GMT
ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن المحادثات "انتهت مؤقتا في الوقت الراهن"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائجها.
وأضاف التلفزيون نقلا عن بقائي، أن وفود البلدين قد تعود إلى عواصمها خلال الفترة المقبلة، في انتظار استئناف المشاورات في مرحلة لاحقة.
