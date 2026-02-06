عربي
https://sarabic.ae/20260206/انتهاء-المفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-وأمريكا-في-مسقط-وعراقجي-يصفها-بـالجيدة--1110064837.html
انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"
انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"
سبوتنيك عربي
انتهت، اليوم الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مؤقت، مع عودة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس... 06.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-06T14:24+0000
2026-02-06T14:24+0000
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_0:0:1446:813_1920x0_80_0_0_2dc89924480095f7de1a4693aa3f843d.jpg
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي عاد إلى مقر إقامته.وأضاف التلفزيون نقلا عن بقائي، أن وفود البلدين قد تعود إلى عواصمها خلال الفترة المقبلة، في انتظار استئناف المشاورات في مرحلة لاحقة.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات".وقدمت إيران خلال الجولة الأولى من المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة التي انطلقت في مسقط، اليوم الجمعة، مقترحها إلى الجانب الأمريكي والذي نقله الجانب العماني إلى الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، فيما تستمر الجلسة الثانية لتبادل الردود عبر الوسيط العماني.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الجولة الأولى من المفاوضات شهدت تقديم إيران لمقترحها للجانب العماني، والذي قام بدوره بإيصال هذا المقترح إلى الوفد التفاوضي الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف.وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني سيطلع على الرد الأمريكي خلال اليوم، لتحديد الخطوات المقبلة في الحوار.وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي".وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
https://sarabic.ae/20260206/الكرملين-روسيا-تريد-محادثات-مثمرة-بشأن-إيران-تؤدي-لخفض-التصعيد-1110062353.html
https://sarabic.ae/20260206/خارجية-عمان-المشاورات-مع-إيران-والولايات-المتحدة-تركز-على-تهيئة-الظروف-للمفاوضات---1110050912.html
https://sarabic.ae/20260205/وزير-الخزانة-الأمريكي-يعترف-بأن-واشنطن-ساعدت-في-إثارة-الاحتجاجات-الجماهيرية-في-إيران-1110038968.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/06/1102398496_141:0:1369:921_1920x0_80_0_0_3a54b319d1e26f2a16fd9f52ba1a7598.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"

14:24 GMT 06.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreiliمسقط، سلطنة عمان
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
© AP Photo / Kamran Jebreili
تابعنا عبر
انتهت، اليوم الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مؤقت، مع عودة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى مقر إقامته، والذي وصف المفاوضات مع الولايات المتحدة في سلطنة عمان بأنها "بداية جيدة".
وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي عاد إلى مقر إقامته.

ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قوله إن المحادثات "انتهت مؤقتا في الوقت الراهن"، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن نتائجها.

وأضاف التلفزيون نقلا عن بقائي، أن وفود البلدين قد تعود إلى عواصمها خلال الفترة المقبلة، في انتظار استئناف المشاورات في مرحلة لاحقة.
مبنى الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
الكرملين: روسيا تريد محادثات مثمرة بشأن إيران تؤدي لخفض التصعيد
13:20 GMT
وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات".

وتابع: "أجواء المفاوضات كانت جيدة وهناك اتفاق على استمرارها، وإذا استمر هذا المسار بين الجانبين فيمكننا في الجلسات المقبلة إيجاد إطار أوضح للمفاوضات".

وقدمت إيران خلال الجولة الأولى من المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة التي انطلقت في مسقط، اليوم الجمعة، مقترحها إلى الجانب الأمريكي والذي نقله الجانب العماني إلى الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، فيما تستمر الجلسة الثانية لتبادل الردود عبر الوسيط العماني.
مسقط، سلطنة عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2026
خارجية عمان: المشاورات مع إيران والولايات المتحدة تركز على تهيئة الظروف للمفاوضات
10:10 GMT
وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الجولة الأولى من المفاوضات شهدت تقديم إيران لمقترحها للجانب العماني، والذي قام بدوره بإيصال هذا المقترح إلى الوفد التفاوضي الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف.
وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني سيطلع على الرد الأمريكي خلال اليوم، لتحديد الخطوات المقبلة في الحوار.

ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إلى "الاحترام المتبادل" قبل بدء المفاوضات مع موفدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في سلطنة عمان.

وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي".
وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".
وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2026
وزير الخزانة الأمريكي يعترف بأن واشنطن ساعدت في إثارة الاحتجاجات في إيران
أمس, 23:40 GMT
ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وذكرت الوكالة أن عراقجي "وصل إلى مسقط، عاصمة عمان، للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات النووية مع الوفد الأمريكي".

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".
