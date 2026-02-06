https://sarabic.ae/20260206/انتهاء-المفاوضات-غير-المباشرة-بين-إيران-وأمريكا-في-مسقط-وعراقجي-يصفها-بـالجيدة--1110064837.html

انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"

انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران وأمريكا في مسقط... وعراقجي يصفها بـ"الجيدة"

انتهت، اليوم الجمعة، الجولة الحالية من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بشكل مؤقت، مع عودة الوفد الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس...

وأعلن التلفزيون الإيراني الرسمي انتهاء المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل مؤقت في العاصمة العمانية مسقط، مشيرا إلى أن فريق التفاوض الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي عاد إلى مقر إقامته.وأضاف التلفزيون نقلا عن بقائي، أن وفود البلدين قد تعود إلى عواصمها خلال الفترة المقبلة، في انتظار استئناف المشاورات في مرحلة لاحقة.وفي وقت لاحق، قال عراقجي: "خلال مفاوضات مسقط تمت الإشارة إلى مصالحنا وحقوق الشعب الإيراني والأجواء كانت إيجابية، وهناك اتفاق على استمرارية التفاوض بشكل عام. هذه بداية جديدة للتفاوض وهناك انعدام كبير للثقة في هذه الفترة وهذا تحد للمفاوضات".وقدمت إيران خلال الجولة الأولى من المفاوضات النووية بينها وبين الولايات المتحدة التي انطلقت في مسقط، اليوم الجمعة، مقترحها إلى الجانب الأمريكي والذي نقله الجانب العماني إلى الوفد الأمريكي برئاسة ستيف ويتكوف، فيما تستمر الجلسة الثانية لتبادل الردود عبر الوسيط العماني.وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية للأنباء، اليوم الجمعة، بأن الجولة الأولى من المفاوضات شهدت تقديم إيران لمقترحها للجانب العماني، والذي قام بدوره بإيصال هذا المقترح إلى الوفد التفاوضي الأمريكي بقيادة ستيف ويتكوف.وذكرت الوكالة أن الوفد الإيراني سيطلع على الرد الأمريكي خلال اليوم، لتحديد الخطوات المقبلة في الحوار.وكتب عراقجي، الذي يمثل بلاده في هذه المفاوضات، عبر منصة "إكس": "إيران تدخل الدبلوماسية بعينين مفتوحتين وذاكرة راسخة عن العام الماضي".وأكد وزير الخارجية الإيراني أنه "يجب الإيفاء بالتعهدات. المساواة والاحترام المتبادل والمصلحة المتبادلة ليست كلمات فارغة، بل شروط وأسس لا بدّ منها لاتفاق دائم".ووصل عراقجي إلى سلطنة عمان، أمس الخميس، لإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن برنامج إيران النووي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة، خلال الفترة الماضية، وتبادلا التهديدات والتحذيرات، في الوقت الذي أصدرت فيه وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون)، في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي، استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2026، التي جاء فيها أن "واشنطن تعتقد أن إيران قد تحاول امتلاك أسلحة نووية، بما في ذلك عن طريق رفض التفاوض بشأن برنامجها النووي"، كما أشارت الوثيقة إلى "عزم طهران إعادة بناء قواتها".

